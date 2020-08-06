【立秋養生】入秋易咳鼻敏感　4穴位3湯水健脾袪濕記得戴披肩護頸

立秋（8月7日）意味著夏天即將結束，慢慢步入秋季；但由於盛夏餘熱未消，依然十分炎熱，因此又有「秋老虎」之稱。不過天氣會隨著陽氣漸消，陰氣漸長，將會由熱轉涼，並逐漸變得乾燥。另一方面，也要小心與氣管相關的疾患，如鼻敏感、氣管敏感、咳嗽等。究竟立秋有什麼要注意的地方？

逐漸踏入秋季之時，除了仍需消暑外，還需開始滋陰清潤。立秋又該如何透過不同方面養生呢？（按圖）：

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留意氣管問題

註冊中醫師鄧蕙盈指，秋天對應的臟腑為肺，而立秋之際，較常見與氣管相關的問題，如鼻敏感、氣管敏感、咳嗽等。另外，肺與大腸相互影響，互為補充；當肺氣清肅和下降的功能失常，就會容易出現便秘、暗瘡、牛皮癬等問題。

立秋較常見與氣管相關的問題，如鼻敏感、氣管敏感、咳嗽等。(VCG)

平日進出室內室外，室內、室外溫差大，容易誘發鼻敏感及氣管敏感，因此建議可多帶備手帕，經常把頭頸部的汗抹走，防止感冒或氣管敏感。而女士亦可準備披肩，保護肩頸。

另外平日可適當飲用蜂蜜等，既滋潤氣道，也有助排便。至於皮膚方面，日常可多塗抹天然的潤膚霜，或椰子油等，保護皮膚。

飲食忌辛辣、燥熱

秋天宜養陰，因此忌辛辣、燥熱食物。日常可多蒸煮，減少煎炸、炒、焗。而在炎熱天氣下，平日煲湯水，可用一些清熱祛濕的材料，如土茯苓、冬瓜、赤小豆及薏米等。此外，也適宜多食滋陰清潤之品，如雪梨、雪耳、秋葵、石斛、沙參、麥冬及玉竹等。

秋天宜養陰，因此忌辛辣、燥熱食物。（Unsplash／adichrisworo）

立秋前後，日出的時間相對較早，所以在這個時候可能會出現比平日較早睡醒的情況，所以應將入睡時間提前，以確保有充足休息。另外，平日適合多做伸展運動，如瑜伽、太極等，也可多作冥想，讓心情得以平和。至於黃昏時段，天氣稍涼，亦適宜緩步跑，或踩單車等運動，有助入眠。

雖然立秋的天氣仍然炎熱，可是辦公室或商場的室內氣溫較低。當我們在室外大汗淋漓，進入帶冷氣的地方乘涼時，就會容易著涼。因此建議穿衣可多選用吸汗，和透氣性能良好的物料，也可多帶備一件衣物作替換之用。

穴位按摩

立秋除了飲食及衣著上要注意外，日常也可按摩不同穴位養生（按圖）：

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1. 列缺穴

功效：滋養肺氣，利咽開聲

位置：前臂橈側緣，橈骨莖突上方，腕橫紋上1.5吋處

方法：揉按3-5分鐘

2. 晴明穴

功效：明目護眼

位置：在面部目內眥角，稍上方凹陷處

方法：點按3-5分鐘

3. 迎香穴

功效：通鼻塞

位置：鼻翼外緣

方法：點按3-5分鐘

4. 足三里穴

功效：健脾和胃、補中益氣

位置：膝下三吋，膝蓋外側下方凹陷位置，往下約四隻橫放手指的距離

方法：揉按3-5分鐘

養生食療

日常也可透過不同食療養生，鄧醫師就為大家推介以下3個湯水食療（按圖）：

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冬瓜薏米祛濕健脾湯 （孕婦慎服）

功效：健脾祛濕、清除夏天積累的暑濕

材料：冬瓜1塊、薏米1兩、赤小豆1兩、百合5錢、玉米鬚少許、豬肉少許、紅棗數顆

做法：所有材料洗淨。赤小豆、薏米用水浸20分鐘；冬瓜切件；豬肉下鍋汆水。倒入２公升水，加入全部材料，大火煮滾後，轉慢火煮1個半小時，加鹽調味即可。

蘋果雪梨無花果潤肺湯 （孕婦慎服）

功效：養陰潤肺、增強體質

材料：蘋果2個、雪梨2個、無花果3-4個、沙參五錢、南北杏各3錢、百合3錢、瘦肉少許

做法：所有材料洗淨。蘋果、雪梨去芯切塊；無花果及南北杏浸10分鐘。瘦肉下鍋汆水。倒入２公升水，加入所有材料，大火煲15分鐘，煮滾後，轉慢火煮1個半小時，加鹽調味即可。

羅漢果西洋菜陳腎湯 （孕婦慎服）

功效：健脾潤肺、化痰止咳

材料：羅漢果1個、南北杏2兩、西洋菜1斤，陳腎2-3個、豬腱1斤、生薑2片

做法：所有材料洗淨。西洋菜太長可切段；陳腎浸至軟身；豬腱洗淨後下鍋汆水。羅漢果壓碎後，和南北杏一起洗淨。倒入２公升水，加入南北杏、鴨腎、豬腱及生薑，大火煲15分鐘，煮滾後加西洋菜，轉慢火煮1個半小時，加鹽調味即可。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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