肺癌｜陳積榮氣喘咳血籌藥費治肺癌4期　肺癌9大警號頸腫腰背痛

撰文： 廖青霞 梁啟敏 最後更新日期： 2021-03-04 18:44

肺癌不少人都把它與吸煙聯上關係，但不煙不酒的前無綫藝員陳積榮（Jeff）2020年8月卻突然拍片表示自己患上第四期肺癌，透露可能只剩下半年時間，連月來他接受電療及服食標靶藥，但情況不太理想。肺癌，除了吸煙人士高危外，還有哪些成因？，可以如何預防？

陳積榮患上肺癌第四期，早前獲有心人捐贈的80萬醫療費已用完，其好友孫慧雪前日（2日）在IG為好友再次公開籌藥費，又表示他的情況並不太理想，「瘦咗、右手郁唔到、咳血、有氣喘、肚痛」。

▼陳積榮好友孫慧雪為他公開籌藥費，希望能使用第3代標靶藥治療（按圖 👇👇👇）

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吸煙是導致肺癌的最主要原因，約90%男性肺癌患者是煙民，而長期吸食二手煙的人士患肺癌的機會也比沒有吸食二手煙的人士高兩倍以上。但陳積榮「無煙無酒」，經常做運動，也患肺癌，究竟肺癌有什麼值得注意 ？下面就為大家列出10個須知（按圖）：

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1）肺癌成因？

肺癌成因一覽（按圖）：

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除了吸煙或吸入二手煙外，吸入部分放射性氣體、化學物質、接觸輻射，以及有肺癌家族史、不良生活習慣、免疫力減弱等原因都會增加患上肺癌的機會。因此，即使是非吸煙者，也要留意自己的生活環境和習慣。

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2）咳極唔好，還有哪些是肺癌警號？

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咳嗽怎麼都治不好、注意咳嗽的類型（若咳嗽的型態改變，例如從乾咳變成咳出黏液或血液，那就應該去看醫生）、沒從事劇烈運動也會呼吸急促、胸痛、能聽見自己的喘息聲、聲音改變、體重下降、感到骨頭疼痛、如影隨形的頭痛。

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3）氣喘、暴瘦、冇胃口，肺癌還有哪些常見病徵？

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肺癌症狀包括：

身體時常感到疲倦、食慾不振、體重下降、持續咳嗽、氣喘、痰中帶血、胸口疼痛（咳嗽顯深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛）

當癌細胞已擴散，可能會出現的徵狀：

頸部淋孔核腫脹、頸、面及手部均呈腫脹、腹脹、骨痛、頭痛、局部腦或半身不遂

4）肺癌分幾多階段？

肺癌分4期，不同的階段，有不同的徵狀。

第一期：腫瘤在肺內

第二期：腫瘤轉移至肺門淋巴

第三期：腫瘤轉移至縱隔淋巴，可分為3A、3B、3C

第四期：腫瘤已擴散至身體其他器官

5）肺癌存活率有多少？

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6）吸煙人士患肺癌風險有幾高？

吸煙人士患上肺癌的機會率是非煙民的20倍。而有十分之一的吸煙人士患上肺癌。經常吸食二手煙會大大增加患上肺癌的機會，較普通人高2至3倍。因此煙民應盡早戒煙！

7）煙酒之外，烹調方式會增肺癌風險？

其實不只吸煙會增加患肺癌風險，即使你不煙不酒，不良的飲食習慣，也可能會增患肺癌的風險。高溫烹調，例如煎、炒、炸等烹調方式，容易增加癌症風險，因為一旦沒控制好油溫，就會產生大量夾雜致癌物質的油煙，再加上很多廚房通風不佳，人體吸入後便增加患肺癌風險。

建議：多採取蒸、煮、燉、汆等低溫烹調。

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8）肺癌患者會口臭？

肺癌有時可以經由簡單的呼吸氣味分析來判斷。因為肺癌病患者呼吸時會有不同的揮發性化學物質，而這些化學物質就是口臭的來源，現在可以藉由嗅覺非常靈敏的電子鼻科技來檢測。

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9）如何預防肺癌？

預防肺癌，要由日常做起（按圖）：

避免吸煙和吸入他人的二手煙，可有助預防肺癌。另外，患上肺癌的風險與吸煙多少及時間長短有關，假如你在少年時代已開始吸大量香煙，那麼患上肺癌的機會便自然較高。但即使你已吸煙多年，戒煙絕對為時未晚，因這仍可令你獲得戒煙成功所帶來的各種好處。此外，在日常生活中，你亦應避免吸入過多油煙。

10）本地肺癌情況？

按圖看本地肺癌數字：

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