【運動後沖涼】即沖易中風心臟病發？運動後7大須知唔好飲可樂

運動可強健體魄，增加免疫力預防疾病。早前杭州一名50多歲男人跑步，回家沖涼後開著冷氣躺在梳化睡覺，醒來確診腦中風，不禁令人聯想與運動後洗澡有關。運動後應否立即洗澡？該用凍水還是暖水？

杭州那名男子跑步後回家沖涼，再在冷氣下躺在梳化入睡，是否便是他醒來後左半身麻痺、連說話也含糊不清的原因？經診治後，他確診患了腦中風，醫生指其發病與身體缺水有關，即他大量出汗後未及時補充水分所致。

不過，運動後洗澡，又會否對身體構成危險？除了運動前應補充足夠水分、做好熱身，運動後亦不能掉以輕心！

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運動前應補充足夠水分、做好熱身，運動後都需要注意！（sporlab/unsplash）

運動後須知Q&A：（按圖）

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運動後洗澡易有心血管疾病？

網上有指運動後立即洗澡會令心臟和腦部供血不足，容易造成中風或心腦血管疾病。心臟科專科醫生陳麒尹回應，暫無數據顯示運動後洗澡會使心臟和腦部供血不足，但仍不建議運動後立即洗澡。

運動後勿立即洗澡！

不論做帶氧運動或阻力訓練等運動時，心臟、心跳、血管和血壓都正在改動。運動後，心腦血管系統會處於適應期，尤其在運動後首20分鐘在慢慢改變和適應，包括心跳逐漸減慢、血壓保持在較低水平。

運動前需要熱身（warm-up），運動後亦不可忽略緩和運動（warm-down）。陳醫生建議大家運動後應先做一些緩和運動，例如輕鬆慢步、拉筋、伸展運動，其後才洗澡或坐下玩手機，身體需要緩和的過程才可讓機能慢慢回復。

注：做緩和運動並無時間限制，一般約10至20分鐘

陳醫生引述部分運動學家指，緩和運動原意為放鬆肌肉，為下一次運動打好基礎，提升運動表現；假設沒有做緩和運動，可能會使身體肌肉回復過程減慢，影響下次運動的表現。

運動後洗暖水澡對身體構成危險，又是否屬實？（Skyler King/unsplash）

緩和後應沖凍水或暖水？

運動後洗澡，坊間指洗暖水澡會對身體構成危險，又是否屬實？陳醫生回應，雖暫無數據顯示運動後洗澡使心臟和腦部供血不足，不排除沖暖水涼有這個可能性。運動時身體的微絲血管會因散熱而擴張，洗暖或熱水澡的確會令毛孔繼續打開、微絲血管繼續擴張，血液大量流入皮膚，有機會減少心臟和腦部的血液供應。而且運動後，身體會保持一段相對低血壓的水平，或會加劇心臟和腦部的血液不足的情況，導致血壓水平更低，可能出現休克的情況。

陳醫生綜合大部分外國的運動期刊，均建議緩和後可先「沖一段凍水涼」，皆因肌肉在運動後會有輕微發炎的症狀，沖凍水可向身體傳送「正在進入休息狀態」的訊號，讓肌肉休息，終止不良的肌肉發炎活動。

《Runner’s World》（跑者世界）亦曾在一篇報道引述2018年的99項研究統合分析，顯示與按摩和壓力衣相比，沖凍水涼是減少運動後出現延遲性肌肉痠痛、疲勞、肌肉損傷和發炎的最有效方法之一。

建議：先沖10分鐘凍水，然後慢慢調節水溫至暖水（暖水有助放鬆身體）

出現中暑或熱衰竭應立即洗澡

有沒有什麼情況應在運動後立即洗澡？陳醫生稱，若運動時出現熱衰竭或中暑，應立即浸凍水即冷水浸泡法（Cold-water immersion）或「沖凍水涼」，助身體降溫。

熱衰竭或中暑症狀：（按圖）

他提醒，如有上述不適應停止運動、到涼爽的地方坐下休息、脫下多餘的衣服、換乾身透氣和鬆身的衣服、同時可吹風扇或冷氣以降溫。

運動後應抹乾汗或換衣服？

如做緩和運動後衣物弄濕了，應換一套乾爽的衣服，並抹汗後才洗澡。運動後，身體會發熱，需透過皮膚以出汗及微絲血管擴張等形式散熱。倘若衣服濕掉會阻礙身體，無法散熱，影響身體復原。

運動後切勿攝取高熱量食品

運動後感到疲憊，更飢渴難耐，此時來一杯汽水或雪糕最合適不過！但注意，陳醫生叮囑，運動後最不建議立即攝取高熱量食品和飲品，如雪糕和可樂汽水。由於運動後身體仍然在發熱，血管亦在擴張，突然喝高熱量飲品使身體的血液「分流」到腸胃以作消化，或會減少心臟和腦部的血液供應及運作，繼而影響身體。

（haneenkrimly/unsplash）

運動前後補充足夠水分在夏天尤其重要，運動後飲用一般室溫水便可，如想散熱可喝清涼的凍水。

運動後須補充營養

運動後除了補充水分，適當進食可促進身體健康和恢復體力。營養師周佑庭曾在著作中表示，為了加速恢復體力，運動後補充適當的熱量和營養是必須的。加上這時身體已耗去不少水分、碳水化合物，也需要蛋白質來修復肌肉，幫助恢復體力和供給能量，令下次運動表現更好。因此最好在每次運動後的1小時內進食，補充以上3大元素，最晚不超過2小時。

了解運動後可吃哪些食物補充營養：（按圖）

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