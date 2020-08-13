【每日3分鐘】手指操8招防中風　敲指尖血管變年輕宜多吃海帶

天氣一轉冷，紛紛出現許多腦中風、心肌梗塞的案例，而且近年來都會發現發病年齡正在往下降，這和現代人的飲食、生活作息相關。別再仗著自己年輕，就過著毫無規律的作息啦！其實平時透過服用這些食物及固定運動，可讓血管維持乾淨及良好彈性喔！

保護血管的天然食物（點擊下圖看清！）

1. 洛神花

每年秋冬季是洛神花盛產季，味道嘗起來酸酸的洛神花，可拿來製成果醬、果汁、果凍、茶包、蜜餞等。

因含有花青素、類黃酮素等成分，有助降低血中脂肪、減少血管發炎。可以每天飲用200毫升來達到身體保健的作用。

2. 紫色食物

舉凡紫色番薯、葡萄等都含有豐富的花青素，它是很厲害的抗氧化劑，可保護血管的內皮細胞不受自由基的傷害，以防動脈硬化的產生。因為花青素不耐高溫，所以紫色番薯用蒸的即可食用。

3. 海帶、橘子、燕麥

因以上食物含有水溶性的膳食纖維，可以幫助帶走腸道內的脂肪和醣類，有助於控制血中膽固醇、血糖喔！

4. 納豆、堅果

因含有卵磷脂、能夠幫助血中的脂肪溶解，並隨著血液循環代謝出體外，進而減少了脂肪在血管沉積的可能，有助於預防動脈硬化產生。

加上堅果含有不飽和脂肪酸，和水溶性膳食纖維一樣可降低血中膽固醇和血糖。而納豆中的納豆激酶，可以溶解血栓，並抑制血小板凝固，可以預防體內血栓的形成。

維持血管彈性伸展操

因為以下動作都非常簡單，閒來無事時就可以做，透過輕拍去刺激手部的穴道，以幫助末梢血液循環流暢。

+ 6 + 5 + 4

1. 指尖對指尖拍手：將雙手指尖對指尖，輕輕拍，動作看起來像是拍手一樣，但只有指尖對指尖互相輕敲即可。

2. 手腕根部互敲：雙手手掌朝上，一樣像是拍手一樣的輕敲。

3. 食指互敲（手掌內側）：掌心朝下，大拇指朝掌心彎曲，雙手的食指輕敲。

4. 小指互敲（手掌外側）：掌心朝上，雙手的小拇指輕敲。

5. 十指交扣互敲：雙手的手指縫對敲。

6. 大拇指虎口互敲

7. 握拳敲掌心：雙手輪流。

8. 手背互敲。

相關文章：【瑜伽動作】血管硬化易血壓高心臟病 5招伸展血管變年輕容易做

+ 11 + 10 + 9

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】