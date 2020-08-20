【痛風】半夜腳趾公痛到醒痛風先兆！4個超簡單方法避免尿酸過高

三更半夜，本該是睡得正香甜，享受好夢的時刻，但是能打斷如此濃厚睡意的，除了尿意之外，也可能是痛風（Gout）所產生的疼痛。因此本文將帶您了解痛風的原因、症狀以及改善方式。 文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

痛風的原因？

痛風又被稱作代謝性關節炎（Metabolic arthritis），造成的原因是當血液中的尿酸過高時，所產生的尿酸鹽結晶積聚在關節處，引起發炎疼痛。而尿酸的出現，則是人體代謝普林（Purine，或稱嘌呤）後的產物。正常情況下，代謝普林後所產生的尿酸，會溶於血液，一路送到腎臟進行隨後的代謝工作，最後以尿液的形式排出體外，但是當攝取的普林過多或是腎臟所代謝的尿酸太少時，尿酸便可能在關節處，形成尿酸鹽結晶，導致痛風。

6項引起痛風的風險因子（點擊下圖看清！）

+ 8 + 7 + 6

1. 基因：如果家族中有人有痛風症狀，其他家族成員罹患痛風的機會也比一般人高。

2. 男性和高齡：跟女性相比，男性身體會產生更多的尿酸，不過當女性進入更年期後，尿酸的製造量也會提升，兩者罹患痛風的比例，大約是3：1。另外，隨著年齡的增長，痛風的發生機率也會增加。

3. 肥胖：肥胖（Obesity）一向是眾多疾病的推手之一，痛風也不例外。肥胖者所產生的尿酸更多，使得腎臟更容易出現難以代謝的情況。

4. 藥物影響：含有利尿劑（Diuretic）或水楊酸（Salicylate）的藥物，可能會增加體內尿酸的含量。

5. 飲食：高普林的食物如紅肉、動物內臟和貝類，可能提高血液中尿酸量；飲酒則會促進人體脫水，提高體內尿酸量。此外，酒精代謝後所產生的乳酸，也會增加腎臟所需負擔的工作量，干擾尿酸的代謝效率。

6. 其他疾病：糖尿病（Diabetes）、代謝症候群（Metabolic syndrome）心臟病（Heart disease）和腎臟病（Kidney disease）的患者，都屬於痛風的高危險群。

飲酒會促進人體脫水情況，提高體內尿酸量，易致痛風。(Revolledo@Unsplash)

痛風的3種症狀

雙腳的大拇趾是痛風最常發作的部位，另外也包含：腳踝、膝蓋、手肘、手腕和手指，疼痛發生時，關節處會出現紅腫、疼痛和發熱等症狀，其主要可以分為急性、間歇、慢性期3種。

1. 急性期：會讓人在半夜痛醒的痛風症狀，大多處於急性期，這時尿酸鹽結晶才於關節處形成，疼痛可能會持續8~12小時，並在數天或一週內漸漸趨緩，進入間歇期。據統計，大約有6成的人在一年內會經歷兩次急性期。

2. 間歇期：在急性期結束後，便進入了間歇期，在這段期間，關節處不會出現疼痛情形，但這不代表痛風已經痊癒，如果沒有趁這段時間進行痛風治療或生活型態改變，尿酸可能會持續堆積在關節處，直至下次急性期再次爆發。

3. 慢性期：在經歷數次急性期和間歇期的交替後，痛風便會進入慢性期，疼痛出現的次數變得更加頻繁，且不會逐漸消逝，此外，長時間的關節腫脹，也可能導致關節變形，使得活動度降低，此為痛風的最終階段。

4種避免或改善痛風症狀

大多數人得知自己有痛風的毛病，幾乎都得經歷第一次痛風急性期，在疼痛緩和之後，採取下列4種方式，可以減少尿酸積累在關節的程度，預防下次急性期的到來：

+ 6 + 5 + 4

1. 多喝水：由於尿液是排出尿酸的主要管道，多喝水保持身體含水量充足，可以提高尿液的排出量，避免尿酸在體內堆積。

2. 控制飲酒量：前面已經提過酒精對痛風的影響，其中又以啤酒造成的影響最大，若想避免痛風症狀一再發生，少喝或甚至不喝酒是相當重要的一環。

3. 減低普林攝取量：減少攝取紅肉、內臟與貝類等富含普林的食物，可以減少代謝所產生的尿酸，尤其當天氣寒冷，許多人喜歡吃鍋暖暖身子，不過火鍋湯中飽含各種食材的普林，因此有痛風症狀的人，吃鍋時最好不要喝湯，以免普林量超標。

4. 控制體重：肥胖會造成體內的尿酸量增加，除了選擇低普林的食物外，也應該選擇少油和少鹽的食物與烹調方式，減少攝取過多熱量，同時也可以搭配運動，可以更容易達到維持標準體重的目標。

控制體重有助減低患上痛風的機會（VCG）

痛風的5種治療方式

1. 非類固醇消炎藥：布洛芬（Ibuprofen）、萘普生（Naproxen）以及吲哚美辛（Indomethacin）對於緩解痛風急性期的症狀，有明顯的效果，不過高劑量的非類固醇消炎藥，可能導致胃痛或胃潰瘍。

2. 秋水仙素（Colchicine）：秋水仙素一樣可以用於止痛消腫，在急性期結束後，每日服用小劑量的秋水仙素，可以預防痛風再次發作，大劑量的秋水仙素，可能引發噁心、嘔吐和腹瀉（Diarrhea）等症狀。

3. 皮質類固醇（Corticosteroids）：通常會在患者不適合使用上述2種藥物的狀況下，使用皮質類固醇達到消炎止痛的功效，其副作用可能會讓血糖與血壓升高。

4. 降尿酸藥物：如果痛風情形嚴重，產生痛風石甚至引發關節變形等情況，可能會使用黃嘌呤氧化酶抑制劑（Xanthine oxidase inhibitors），例如：異嘌呤醇（Allopurinol），降低體內尿酸的製造量，其副作用可能會讓皮膚起疹子或導致肝功能異常。

5. 促尿酸排泄藥物：除了抑制身體製造尿酸外，增加尿酸的排出量也是治療痛風的方法之一，以丙磺舒（Probenecid）為例，它可以提升腎臟代謝尿酸的功能，加速尿酸從體內排出的速度，相對的，尿液裡所含有的尿酸也會提高，其副作用可能造成皮膚起疹、胃痛以及腎結石。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：關節疼痛不能忍！痛風的原因與治療】