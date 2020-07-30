【痛風】關節腫痛尿酸正常可能「假痛風」！7類高危人士戒口冇用

突如其來的關節疼痛、腫脹，不少人直覺上均認為是患上痛風的症狀，但原來出現類似的症狀，不一定患上痛風，也可能是「假痛風」！痛風都有分真假？兩者症狀有何分別？假性痛風又有沒有預防和治療方法？

關節痛、手指、腳趾痛，原來不一定是痛風。（Tartu, Estonia@unsplash）

「痛風」，是一種因關節累積過多尿酸引致的病症。當患者體內的尿酸過多，又無法以排泄方式排走，導致血液內的尿酸濃度過高。若情況持續，血液內的尿酸便會形成結晶（尿酸鹽），並積聚到關節上，當人體的白血球攻擊這些結晶時，就會出現發炎和疼痛症狀。

痛風症狀（按圖）：

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產生過多尿酸的原因，是長期從飲食中攝取過多嘌呤，令身體代謝失調引致。例如紅肉、內臟、海鮮及酒精飲品均含有高嘌呤。不過，有些人即使飲食健康，不煙不酒，也沒有尿酸過高，仍出現痛風症狀，這可能是「假痛風（假性痛風）」。

假性痛風是什麼？（按圖）

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經常大魚大肉會否出現「假痛風」？

「假性痛風」屬於一種急性關節炎，主因是一種名為「焦磷酸鈣結晶（CPPD）」的沉積物，在關節上的軟骨積聚引起，由於CPPD成分並非由尿酸組成，因此與導致尿酸過多的高嘌呤飲食習慣無關。

綜合各方資料，目前研究人員仍不清楚CPPD形成的原因，惟以下因素均有可能是引致假性痛風的原因：

1. 家族遺傳

2. 膝蓋曾受傷或進行手術的人士

3. 患有甲狀腺機能低下

4. 患有副甲狀腺機能亢進

5. 血液內的鐵或鈣含量過高

6. 血液內的鎂含量過低

7. 60歲或以上人士，不論男女

按圖了解真、假痛風的症狀及患處：

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如何分辨真、假痛風？

兩者最主要的差異是患者的年齡和性別。約9成痛風患者是40至60歲男性，而假痛風患者男女比例相若，60歲或以上會較高危。

不論是痛風抑或假性痛風，兩者的患處均會出現因發炎而引致的劇烈疼痛，亦會有紅腫及發熱情況。不過，痛風發作時的疼痛維持時間較短，痛楚會在數日內逐漸減退，而假性痛風的疼痛現象，雖然疼痛程度不及痛風，可維持數日至數星期，與退化性或類風濕關節炎的痛楚較相近。

與痛風一樣，假性痛風主要患處是位於較大的關節位，如膝蓋、肩膊、手腕、腳踝等，但假性痛風則不一定會在大拇趾（腳趾公）及手指關節出現患處。

點知自己係假性痛風？可唔可以預防？（按圖）

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由於真、假痛風的症狀非常相似，故一般人要分辨真、假痛風並不容易，到醫院檢查是最好方法。醫生可透過X光、磁力共振（MRI）、抽取關節液或驗血等方式，檢查病人軟骨組織有否出現異常鈣化，或患處是否積聚CPPD，以確認是否患上假性痛風。

不過，由於醫學界現時仍不清楚體內積聚CPPD的原因，至今仍沒有針對假性痛風的預防方法。有研究顯示，近一半的85歲或以上美國人，均患有假性痛風，當中女性患病的比例較高。倘若不幸中招，主要可透過藥物治療，以紓緩痛楚，例如服用消炎止痛藥，或將類固醇等抗發炎藥物注射到患處，而治療痛風的秋水仙鹼亦可用作預防假性痛風發作的用途。

至於預防痛風的方法，主要可從改善飲食和生活習慣入手：（按圖）

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1. 均衡飲食

減少進食動物內臟、海鮮、紅肉等較高嘌呤含量食物。多吃水果、蔬菜、堅果、豆類、低脂乳製品、以及全榖類食物。

2. 減少飲酒及果糖含量高的飲品

啤酒及其他酒精飲品嘌呤含量較高，而果糖在體內代謝後，會釋出嘌呤及助長尿酸產生，其中汽水含有大量果糖糖漿，不宜多飲

3. 多飲水

攝取水分能增加尿量，促進身體排出尿酸。成年人應每日飲用6至8杯流質飲料，以清水為佳。

4. 多做運動，保持適當體重

由於過重和肥胖會增加痛風機會，做運動除了能強身健體外，還能減低肥胖風險。不過，減肥應採取循序漸進原則，因快速減肥或會令身體尿酸臨時升高。

資料來源：衞生署、healthline、Arthritis Foundation、雲林基督教醫院

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