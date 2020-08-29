【手部看健康】痺痛患糖尿、握手無力心臟病？9個手毛病唔好懶理

雙手，原來可以反映出不同的健康問題，平日大家可能經常觀察臉部的狀況，例如生暗瘡或出現斑點，不過你多久會看一次雙手的狀況呢？除了出現痛症外，手的皮膚、手指、力度等，可能是糖尿病或中風的警號。如果可及早發現，接受治療，或有助改善你的健康問題。究竟有什麼手部問題，需特別注意呢？

不少疾病的症狀，都和手有關。加上，大家經常使用手機及電腦，雙手或更易出現問題，或勞損。《Healthline》報道，就整理出應注意的9種手部問題（按圖）：

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1）出現紅疹或水泡

手或手腕出現紅疹，或水泡（blisters），可能是鎳過敏（nickel allergy）的徵狀。根據《美國皮膚病學會》的資料，對鎳過敏是造成過敏性接觸皮膚炎，最常見致敏的原因之一。

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其實有不少皮膚接觸的物件，都含有鎳，例如手鏈、手錶、戒指，甚至是手機。不過除了透過接觸會引起過敏外，進食含鎳的食物，也可能會令手部出現紅疹。

豆類、朱古力、花生、黃豆和燕麥等，都含有大量鎳。如你發現在進食了這些食物後，手部出現紅疹，有機會是鎳過敏。

2）手部麻木或刺痛

如果你經常手部感到麻木，或出現刺痛感，而你沒有患上其他疾病，又年輕的話，就可能代表你患有腕管綜合症（Carpal Tunnel Syndrome）。

不少人在晚上睡覺時，屈曲了手腕，令手腕到手掌正中神經（Median nerve）受壓，導致手部麻木或刺痛。《九龍中醫院聯網》資料指出，其他導致腕管綜合症的常見成因包括，長期屈曲手指或手腔、糖尿病、長時間做家務等。

腕管綜合症患者或出現手部麻木或刺痛。（Unsplash/ ilyapavlov）

除了腕管綜合症外，仍有其他原因造成手部麻木或刺痛。例如，當你感到焦慮，可能也會導致手指短暫刺痛。不過如你的手或手臂，突然出現麻木，或變得無力，有可能是中風的症狀。

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3）無法伸直手指

彈弓指，又稱「狹窄性肌腱滑膜炎」（stenosing tenosynovitis），會令手指腫痛、出現「卡住」的情況、無法伸直手指等。而女性似乎更易出現彈弓指，一般會影響手指公或是戴戒指的手指。

《醫院管理局》資料指出，當手指屈肌肌腱過度勞損，引起腱鞘發炎、腫脹及增厚，壓逼屈曲肌的肌腱令肌腱，出現水腫和創傷性炎症病變，慢慢產生硬化結節，令出現彎曲的手指無法伸直，或伸直的手指無法彎曲。

任何人都可能患上彈弓指，不過如本身患有炎性關節炎、甲狀腺疾病、糖尿病或經常使用雙手的人士，一般會較易患上彈弓指。

4）手痛、僵硬、腫脹

類風濕關節炎、乾癬性關節炎（Psoriatic arthritis）、紅斑狼瘡、血管炎、硬皮病（Scleroderma）及皮肌炎（Dermatomyositis）都可令手部出現腫痛。

手腫痛，有可能是患上類風濕關節炎、紅斑狼瘡、血管炎，或硬皮病。（Unplash/ matreding）

而腫脹的手，更可能是發炎性腸道疾病的症狀。雖然發炎性腸道疾病的症狀，較多影響膝頭和腳踝，不過仍有機會影響雙手。

5）手部掉屑

銀屑病（Psoriasis）是一種慢性自身免疫問題，並可能會導致皮膚表面出現掉屑的情況，一般可出現在手部或指甲。

患者手部皮膚可能呈紅色，並伴有銀白色鱗屑，驟眼看來皮紋粗糙及呈現乾燥狀。此外，指甲也可能出現點狀凹陷或變得粗糙，甚至有機會從甲床剝離。

6）手指出血或有紅色斑點

當手指或腳趾腹、掌面出現壓痛結節（Osler nodes），是心內膜炎（endocarditis）的特有症狀。心內膜炎是心臟內膜受細菌感染，並會導致手心皮膚、指甲，或指甲皮膚內出血，導致出現紅色斑點。除了可透過皮膚觀察外，心內膜炎患者也可能會出現受感染的症狀，例如發燒和流汗等。

7）手指變色

當你覺得凍，或受壓時，如你的手指失去原本的顏色，變白，然後可能變藍、紫，甚到變黑；就可能是雷諾氏現象（Raynauds Phenomenon）。

《香港風濕病基金會》資料指出，患者之手腳的微血管異常收縮以回應寒冷氣溫，或憂慮情緒的情況，手指通常會經過三種顏色的變化：先變白色、其後變藍色，最後變為紅色（不一定全部出現）。根據《美國國家心肺及血液研究所》資料指，雷諾氏現象患者的手指會出現麻木、凍或疼痛。當血液流通回恢正常後，手指或會顫動、刺痛，然後變紅。年輕女性較高危。

不過手指變色，也可能是患有自體免疫性疾病（Autoimmune disease），包括較為常見的紅斑狼瘡（lupus）或硬皮病（Scleroderma）。

紅斑狼瘡其他症狀（按圖）：

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8）手震

大家可能都曾出現過手震，例如當你穿針引線時，這是生理性顫抖（physiological tremor）。而當你睡眠不足、攝取過多咖啡因、服用某種藥物、或正在戒酒時，手震就可能變得尤其明顯。

不過，手震也可能是神經疾病的症狀之一。另一種手震，被稱為原發性顫抖（essential tremor），並會導致身體兩側的手和手臂震。一般在做動作的時候，就會出現手震，例如進食時。

按圖了解手震的成因：

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其中一種最為人熟悉的，便是「柏金遜顫抖」（Parkinsonian tremor），一般單手出現手震，或有一隻手震得較為明顯。當雙手休息時，也會出現顫抖。如發現手震導致動作變慢，或四肢僵硬，就有可能是患上柏金遜症。

9）手握力弱

日常握手握力強弱，表達了不同的意思。不過在醫學上來說，手握力強弱，有機會看出健康問題。

刊登在《International Journal of Cardiology》研究報告指出，手握力下降，增加死於心臟病的風險。而《PLOS One》研究發現，年齡介乎40歲至69歲的人，手握力較強，或代表心臟功能和結構更健康。研究人員推測，手握力或可有助分辨心臟病高危人士。

（資料來源：《Healthline》、《美國皮膚病學會》、《九龍中醫院聯網》、《美國國家心肺及血液研究所》）

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