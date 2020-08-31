【腳底看健康】腳臭濕熱腳痺血糖高？5大問題改善方法抽筋泡薑水

腳臭、腳底常抽筋、腳底冰冷可能你也經歷過，別以為這些都只是小毛病。註冊中醫師關証顥指，足部出現異常情況，某程度反映出身體內臟出現問題，應該正視和處理，才能避免惡化，影響健康。

當足部出現異常時，某程度上可以反映出身體內臟的病變或問題。（JESHOOTS.COM /Unsplash）

註冊中醫師關証顥表示，中醫認為「蓋有諸內著，必形諸外」，身體內臟的病變可以反映在人體五官、手足上，因此當足部出現異常情況時，也代表身體作出了健康的警號。不過，他又提醒，這只是一個相應的關係，並不代表足部有某些現象，就代表內臟一定有問題，也不能說內臟有問題，就一定會在足部上反映。

關醫師將會拆解以下5個足部常見的問題及提供相關改善方法。

1.腳底常抽筋（按圖了解改善方法）

腳底常抽筋，在中醫角度屬於痺症，即閉塞不通。腳底常抽筋的人大多是體質虛弱，或者工作過勞、作息不定時，導致身體氣血不足，加上外有風、寒、濕氣如經常吹冷氣、在潮濕環境工作、鞋子不透氣、足部汗濕較多等，導致阻滯經絡。

改善方法：用生薑熱水泡腳可以有驅風散寒，行氣活血的作用。

2. 腳底冰冷（按圖了解改善方法）

+ 2 + 2 + 2

腳底冰冷，是因為陰陽氣血不相調和，氣血不能到達四肢產生溫暖的作用。這種情況可能是由於都市人生活習慣不良，睡眠不足、愛吃寒涼食物，例如魚生、雪糕和凍飲等、愛吹冷氣、少做運動，導致身體陽氣不足。陽氣不足就不能溫暖我們的身體及四肢，此類人平常容易怕冷。

改善方法：陽氣不足者多用生薑熱水泡腳就可以有溫通經絡的作用。

此外，另一種情況是氣鬱，身體雖然有足夠的氣血，但不能流通。氣鬱的人較為內向，不善於與外界溝通，不輕易表達自己情感和想法。

改善方法：氣鬱的人可以多喝玫瑰花茶，有疏肝解鬱的作用，亦適宜多做戶外運動。

注意：孕婦、便秘、月經過多者不宜服用

因氣鬱而出現腳底冰冷的人可以多喝玫瑰花茶，有疏肝解鬱的作用，亦適宜多做戶外運動。 （Nick Page/Unsplash）

3.腳底常感麻痺（按圖了解改善方法）

足底麻痺，主要有兩種情況。首先有可能是因為血糖長期過高，損傷相應神經，特別是足底部，造成麻痺的感覺。

改善食療：三七（田七）枸杞茶

注意：行經期間、孕婦、感冒人士不宜服用

此外，腰部問題也容易導致足底麻痺，足部的感覺都是由腰部發出的神經支配，當椎間盤突出，壓迫腰椎第五截，會誘發足底以及腿部麻木。

改善方法：程度較輕的腰椎間盤突出接受中醫針灸、正骨、跌打敷藥、內服中藥等保守治療方法就可獲得不錯的療效，不過，如果病程嚴重，腰椎間盤突出壓迫神經影響大小二便功能，便需進行手術治療。

4.腳底痕癢脫皮（按圖了解改善方法）

+ 6 + 6 + 6

香港腳，又名足癬，是不少香港人腳底痕癢脫皮最主要的原因。香港腳是真菌感染導致。

體質問題會影響皮膚的免疫力，例如本身氣血虛弱、正氣不足，經常面色蒼白、說話聲音低微、容易頭暈失眠的人，可以透過補益氣血，增強足部皮膚的免疫力，解決足部真菌感染。

改善食療：氣血雙補瘦肉湯

注意：體質實熱、陰虛、容易口腔潰瘍、口乾咽痛等人士則不宜飲用。

至於脾胃濕熱的患者，如口乾口苦、胃口差、大便爛臭、舌苔黃膩，可以透過清熱祛濕，如平常多吃冬瓜薏米水，調理人體的內濕熱環境環境，協助解決足部真菌感染。

改善方法：冬瓜薏米水

注意：怕冷、易倦、有貧血情況、容易頭暈腹瀉、手腳冰冷人士不適合

5.腳臭（按圖了解改善方法）

+ 2 + 2 + 2

腳臭形成的原因主要因為腳汗多，長期潮濕容易滋生細菌及產生臭味。

導致足部汗多的原因有多種，例如長期吃煎炸、肥膩食物會令脾胃濕熱，脾胃濕熱之氣會迫身體出汗，導致足部汗多，繼而滋生細菌。

改善方法：赤小豆薏米飲

注意：脾胃偏寒涼的患者，吃西瓜或生冷食物後容易腹瀉的人不適宜服用。

脾胃濕熱人士亦應避免煎炸肥膩食物和煙酒。

此外，長期久坐、坐姿不正確，如盤腿、塌腰坐的人士的足部也容易汗出。因為支配足部出汗的交感神經從腰部穿出，當中經過很多腰部的肌肉，而腰大肌就在腰交感神經叢旁邊，當腰大肌出現勞損，有機會影響腰交感神經叢的神經訊號，導致足部汗出增多。

長期久坐、坐姿不正確，如盤腿、塌腰坐的患者，腰部易勞損，也會令足部容易汗出。（Daria Nepriakhina/Unsplash）

改善方法：這種情況可以用推拿手法或者針灸的方法放鬆腰大肌。此類患者平常坐40分鐘左右便要提醒自己站起來行走，另外也適合多做腰大肌伸展。

腰大肌伸展：

背部平躺在地面上，兩腿伸直。將一隻膝蓋提起至胸部，雙手抱膝貼向胸部，過程中胸部不可抬起離地，當抱向胸前移動的過程中如果感覺輕微不舒服時，就應該停止移動，停留數秒，讓肌肉慢慢伸展與適應。

註冊中醫師關証顥（受訪者提供）

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