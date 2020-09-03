【偏頭痛】飲咖啡食朱古力偏頭痛更嚴重？6症狀畏光月痛4次要就醫

左邊痛、右邊痛，天天覺得頭痛，到底應該怎麼辦？其實頭痛分很多種，每一種治療方式都不一樣，而其中最常見的「偏頭痛」，也能透過改變生活作息來改善。

我怎麼知道自己是不是偏頭痛？

因為偏頭痛有一個「偏」字，很容易就被認為是「單側頭痛」。雖然大部分的偏頭痛的確是單側的，但台灣頭痛學會理事長林高章說，其實偏頭痛跟左側、右側痛比較沒關係，也會有人是兩側都痛、甚至整個頭都痛，所以偏頭痛還是有一個判斷方法的。

偏頭痛的症狀判別（點擊下圖看清！）

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- 中重度的頭痛 - 單側發作 - 博動性、抽動性的疼痛，像是血管一跳一跳的感覺 - 日常活動會加劇頭痛

上述4種症狀符合2種以上。

- 噁心或嘔吐 - 畏光且怕吵

上述2種症狀符合1種以上。

林高章說，除了這些症狀之外，如果頭痛痛到要休息，或是痛到會畏光、痛到會噁心，有9成1以上的機率就是偏頭痛引起；如果只是偶爾痛一次，可以注意自己平常的生活作息是不是亂掉了，但如果一個月痛4次以上，還是建議就醫診斷。

偏頭痛是什麼原因？

根據台灣健保署統計，全台約17.2萬人確診偏頭痛，女性是男性的3倍以上。但這是健保資料庫有登記的就診人數，台灣頭痛學會估計，如果以流行病學的概念來看，全台灣有偏頭痛的人可能超過170萬，是一種「國民病」。

林高章說，偏頭痛是一種跟血管、神經、腦內傳導物質都有關係的疼痛，尤其現在發現偏頭痛有一大半跟腦內傳導物質「CGRP」（抑鈣素基因-系胜肽）分泌過多有關，而CGRP會讓血管擴張，所以會感受到血管在頭上一跳一跳的。

所以在吃刺激性的食物如辣、酸、咖啡因，還有柑橘、朱古力、芝士之後，或是壓力過大、睡不飽、內分泌失調的時候，都會覺得偏頭痛變得更嚴重；林高章說，所以在偏頭痛發作的時候，最好避開這些食物，而且去運動一下、早點睡，幫助讓神經放鬆。

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偏頭痛怎麼辦？

目前治療偏頭痛的方式，是按照次數來分辨，如果頭痛次數太頻繁，一個月超過4次，建議要用預防性治療，不只是頭痛時服用頭痛藥物而已，也要定期服用腦神經穩定劑，讓過度波動的腦神經安穩下來；如果頭痛次數小於一個月4次，可以選擇頭痛時再服用藥物。

不過林高章提到，其實現在還有其他作法。像是大家認為可以除皺、美容的肉毒桿菌素，其實也有可以抑制CGRP的效果，台灣食藥署也已經核准偏頭痛患者可以使用肉毒桿菌素來治療。不過通常是一個月痛15次以上的嚴重患者，會有比較明顯的改善。

另外，則是針對抑制CGRP分泌而開發的新藥物，不過在台灣還在臨床試驗中，預計最快今年有可能上市，林高章說，偏頭痛患者吃了這類藥物，大概可以減少一半以上的發作，不管是頻率、嚴重程度都有很大的改善。

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