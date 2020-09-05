【風癩】過敏壓力大易誘發蕁麻疹　止癢消腫4個方法冷敷或熱敷？

根據美國過敏氣喘與免疫學院（ACAAI）資料，蕁麻疹（Urticaria，又稱風疹、風癩）的盛行率約20%，不分年齡和族群，表示每五人就有一人得過蕁麻疹，女生罹患的機率為男生的三倍。蕁麻疹愈來愈常見，因此有些人擔心蕁麻疹會傳染或遺傳，但其實會傳染的是麻疹（Measles），雖然蕁麻疹和麻疹差一個字，不過蕁麻疹是一種皮膚過敏反應，既不會傳染，且大多數也不會遺傳，以下為您介紹造成蕁麻疹的原因、症狀及治療方法。 文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

蕁麻疹的原因與常見的刺激

蕁麻疹發作，是因為表皮下的肥大細胞受刺激，釋放出組織胺（Histamine），進而使皮膚產生發炎、紅腫、搔癢等症狀，接觸到過敏原或刺激後，蕁麻疹可能在數分鐘內就發作，也可長達兩小時以上才出現症狀，因此常常找不出真正病因。可能引發刺激的因素有很多，以下為主要的四類原因：

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1. 過敏：急性蕁麻疹通常是由過敏引起，常見的過敏原為食物、藥物、昆蟲叮咬、寵物皮屑、毛髮、乳膠等。

2. 壓力：情緒壓力會使症狀惡化，研究顯示，壓力大的生活型態、與家人缺乏互動或失眠等原因，都可能誘發或增加蕁麻疹發作機率，根據台大醫院統計，有近70%的慢性蕁麻疹患者，長期心理壓力大，也常見失眠的狀況，改善壓力對於病情有很大的幫助。

3. 物理刺激：物理性刺激也會造成肥大細胞分泌組織胺，例如太陽、溫差、摩擦或搔抓（例如皮膚劃紋症，Dermographism，一種常見的物理性蕁麻疹）、皮膚承受壓力（例如久坐）。

4. 其他原因：細菌、黴菌的感染、包括感冒也可能引發蕁麻疹，有些慢性患者的病因則是由於免疫系統失常，攻擊自身健康的細胞所導致。

蕁麻疹的典型症狀

蕁麻疹發作時幾乎都是急性，通常會在24小時內消退，但可能輪流出現在身體不同部位，因此症狀可能維持數天或更久，如果蕁麻疹反覆發作，並持續六週以上，就稱為「慢性蕁麻疹」。它的典型症狀主要有以下三點：

1. 風疹塊（Wheal，又稱膨疹）：身體各部位都可能出現大小、形狀不一的膨疹，類似蚊蟲叮咬產生的紅腫，大多集中在手臂、腿部，甚至臉部。一般來說，蕁麻疹與膨疹來得快，去得也快，有時不到半天就消退，也因為來無影去無蹤的特性，讓蕁麻疹又被稱風疹。

2. 極度搔癢：膨疹會造成極度的癢感，並可能持續數小時。

3. 血管性水腫（Angioedema)：屬於深層皮膚的腫脹，病人可能於嘴唇、眼皮或手掌，出現腫大的症狀，嚴重可造成咽喉腫脹，導致胸悶、呼吸困難甚至危及生命，較嚴重的蕁麻疹會出現血管性水腫，除了腫脹外，還會疼痛，約1/4的急性蕁麻疹、1/2的慢性蕁麻疹病人，會併發血管性水腫，因此並不少見。

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蕁麻疹治療：止癢消腫、服用抗組織胺

多數蕁麻疹不需治療，通常數天就會改善，如需治療則以止癢、消腫為主要目的，建議可以冷敷、輕拍或使用蘆薈來緩解癢感，避免搔抓患處，如不斷反覆發作或搔癢難耐，可尋求醫生協助，依指示服用抗組織胺藥（Antihistamine），或擦止癢藥膏；慢性蕁麻疹則著重於控制病情，醫生可能會建議長期服用抗組織胺。

少數嚴重過敏者會在呼吸道發生血管性水腫，導致呼吸困難，有此情形，應儘速就醫。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：什麼是蕁麻疹？蕁麻疹的原因、症狀和治療】