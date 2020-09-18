【每日3分鐘】長期低頭致頸椎退化變直！頭暈耳鳴手痺6個動作紓緩

頸椎變直，因長期玩電話所致？都市人經常手機不離手，放眼街上9成人都是低頭一族。除了肩頸膊痛，更可能導致「直頸」，即頸椎天然弧度消失，出現頭暈、頭痛、手部麻痺無力，甚至造成耳鳴、眼朦等情況。

不少人長時間低頭看電話、電腦，令頸椎的壓力大增，軟骨變緊，肌肉不平衡，導致頸椎由原本的C形拉直。（《未生》劇照）

直頸是什麼？

註冊脊醫黃頴暘指，人體的脊椎有３個部分，分別頸椎、胸椎和腰椎，整條脊椎呈S形，卸走在我們走路、跑步時為脊椎帶來的震動和壓力。直頸是指天然的頸椎弧度變直，是都市人的退化性疾病之一。

不少人長時間低頭看電話、電腦，令頸椎的壓力大增，軟骨變緊，肌肉不平衡，導致頸椎由原本的C形拉直，同時令胸肌和肩上斜方肌縮短拉緊，頸部深層肌肉和下背下斜方肌因過度伸展拉長及無力。

開電視外購日本醫學節目《健康原因知多D》其中一集亦曾提及直頸問題，並解釋頸椎變直的過程。（按圖了解👇👇👇）

黃頴暘解釋，當頭部前傾愈多，頸椎承受的壓力就愈大，當前傾60度時，頸椎承受近60磅，比起正常弧度時增加接近6倍。因此，習慣頸部前傾，如長時間玩電話、用電腦、易緊張、心急者及情緒病患者都是患直頸的高危人士。

▼頭部前傾愈多，頸椎壓力愈大？（按圖了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

▼如果想知道自己有沒有直頸，可以進行以下簡單測試（按圖了解👇👇👇）：

先站直，雙手在身體兩旁自然垂下，請朋友或家人觀察。如出現以下情況，便有可能是直頸。

1.由身側方向看：耳窿與肩膀中間點不能連成一直線，耳窿前於肩膀中間點及肩膀前傾

2.由正面看：可看到手背

注意：如有疑問或需要準確診斷應諮詢醫生或專業人士

嚴重會致耳鳴、骨刺

直頸患者有機會出現頭暈、頭痛、肩頸痛、手部麻痺、無力等問題，嚴重者會甚至會影響聽覺及視覺神經，造成耳鳴、眼朦等情況。

▼直頸症狀及後果！（按圖了解👇👇👇）

如不理會直頸，患者的頸椎軟骨會逐漸變薄，造成骨質增生，即骨刺，如骨刺碰到神經，便會出現手部麻痺無力的情況，嚴重可能要做手術移除。此外，如頸椎孤度太直，容易擠壓到軟骨，可能打一個噴嚏，便導致急性椎間盤突出，如椎間盤觸碰到神經線，亦會造成手部麻痺無力的情況。一旦有直頸，需要花長時間治療，而且難以完全回復正常頸椎弧度。

6個改善直頸動作

黃頴暘建議，直頸患者可以做以下6個運動改善直頸問題。

1. 胸小肌拉筋：伸展胸小肌（按圖了解👇👇👇）

2. 胸大肌拉筋：伸展胸大肌（按圖了解👇👇👇）

3. 前頸肌肉運動：訓練喉嚨附近前頸肌肉（按圖了解👇👇👇）

4. YTW運動：訓練肩膀附近肌肉

▼Y字運動：針對中下斜方肌（按圖了解👇👇👇）

▼T字運動：針對肩外旋肌群（按圖了解👇👇👇）

▼W字運動：針對上中斜方肌及後三角肌（按圖了解👇👇👇）

黃頴暘建議，大家平日應留意自己的姿勢，玩電話及電腦時，眼睛與螢幕應成水平線，每半小時亦應休息一下，做伸展及拉筋運動，放鬆肌肉。

註冊脊醫黃頴暘（受訪者提供）

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