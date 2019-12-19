【肩頸痛】用電腦姿勢不良　五十肩年輕化　嚴重者難抽褲及穿胸圍

不少上班族每日長時間對著電腦工作，不但容易造成肩頸肌肉疲勞，更會因姿勢不良而出現肩頸痛，甚至五十肩。有註冊物理治療師表示，五十肩有年輕化趨勢，嚴重者會影響日常生活，例如不能抽褲及穿戴胸圍等，絕對不能忽視。

打工仔長時間坐在電腦前工作，如坐姿不正確容易造成肩頸痛及其他問題。（《無法成為野獸的我們》劇照）

不少港人一日坐著的時間長達十小時或以上，除了工作時間外，通勤以至回家後看電視、玩手機和平板電腦也都是坐著居多，坐姿不正確帶來的問題亦愈來愈普遍。註冊物理治療師劉嘉祈表示，肩頸痛和五十肩都是常見痛症，不過，不少人會混淆兩者的分別。她指，肩頸痛和五十肩的成因近似，但原理和徵狀並不相同。

註冊物理治療師劉嘉祈指，冬天比夏天更容易患肩頸痛，因冬天天氣寒冷，人們因怕冷而縮膊，令姿勢不正確，故戴頸巾保暖非常重要。（高仲明攝）

冬天更易患肩頸痛

劉嘉祈表示，正確的坐姿從側面看，耳朵、肩膀、身體、骨盆會呈一直線，不過，當打工仔在電腦前工作時，容易不自覺將頸部向前傾，肩膀向前捲，胸椎部位後曲增加、肩胛骨聳起，容易出現「上交叉症候群」（Upper Cross Syndrome）。這個現象主要是因為某些肌肉的不平衡而引起，例如是肩頸肌肉太緊，同時背肌較弱，強弱肌肉形成了一個交叉，導致肩頸痛問題。

肩頸痛患者常出現頭痛、頸痛、肩痛和上背痛，嚴重時甚至出現手臂或手指麻痹的情況。劉嘉祈指，冬天比夏天更易患肩頸痛，「因為冬天天氣寒冷，人們因怕冷而縮膊，平日及睡覺時郁動又少。」

物理治療師示範預防肩頸痛的運動：（按圖了解）

預防肩頸痛的運動：

1.轉肩：雙肩放鬆，將雙手放在雙肩上，用手踭向後畫圈，舒展肩膊旁邊的肌肉。每日做10 下，每次維持10至20秒。

2.舉高手開胸肌：站立，雙手舉高按著牆，上半身壓向牆的方向，打開胸肌。每日做10 下，每次維持10至20秒。

3.手臂L字型轉開：手呈L字型，指尖向上，手掌及前臂貼在牆身，身體向外轉，打開胸肌，完成後換邊。每日做10 下，每次維持10至20秒。

五十肩出現年輕化趨勢

至於五十肩（沾黏性肩關節囊炎）主要是因為肱骨（上臂骨頭）和肩胛骨出現沾粘性關節囊炎，令關節內發炎、變硬，不能順暢地活動。劉嘉祈表示，姿勢不良會令骨骼擺位不良，肌力不平衡，易引發拉傷、勞損、發炎等問題，加上關節會隨年齡增加而退化，肩關節囊炎好發在四五十歲時，故俗稱為五十肩，而女性患者比例較高，原因不明。不過，近年「低頭族」愈來愈多，五十肩出現年輕化趨勢。

此外，曾做過胸肺手術及糖尿病人士患五十肩的機率亦較高，劉嘉祈稱，「前者因手術後少郁動及肌肉變弱，令關節較易卡住，後者致病原因不明。」

仁山優社康健專務發展主管譚慧明表示，打工仔肩頸痛非常普遍，僱主應該多關注員工的健康，例如鼓勵員工在工作前一起做伸展運動、舉辦健康講座、提供運動課程等，「公司要當員工是資產而非工具，打工仔亦要提醒自己多郁動。」（高仲明攝）

五十肩共有三階段：

第一期：發炎期 持續兩星期至一個月。患者肩關節囊開始發炎，出現疼痛，肌肉紅腫發熱，肩膀的可活動範圍也隨之縮小。 第二期：僵硬期 持續時間四至六個月。發炎反應會逐漸消退，疼痛程度雖降低，但因關節囊內軟組織重組，導致關節沾黏，影響正常運動，患者肩部活動受限。 第三期：恢復期 肩關節的活動力漸漸恢復，要完全恢復到發病前的狀態，至少花費三個月至六個月，期間也要持續做復健運動。

要預防肩頸痛及五十肩，打工仔應每半小時休息一次，放鬆緊張的肌肉及活動關節。（GettyImages/VCG）

劉嘉祈指，五十肩的徵狀與一般肩頸痛不同，最明顯的是患者抽褲及女性穿著胸圍時有困難，因五十肩會影響肩膀舉高及內旋動作。一般而言，如患者獲適當治療，大約三個月至半年內可康復。

劉嘉祈曾接觸過一個嚴重五十肩患者，大約50多歲，出現肩痛約半年至九月後求診，「她的情況很嚴重，影響日常生活，穿衣服有困難，要穿橡筋褲，不能煮飯，睡覺不可打側身，又因為舉手梳頭很難而剪短頭髮。」

要預防肩頸痛及五十肩，劉嘉祈建議打工仔工作時每半小時休息一次，放鬆緊張的肌肉，同時要保持正確坐姿。另外，他們應多做運動，如打波、游泳、行山等，以運動關節，亦可做平板式增強背部肌肉。

物理治療師示範舒緩五十肩的運動：（按圖了解）

+ 3 + 2

舒緩五十肩的運動：

１. 手指爬牆：手指由腰部開始慢慢用指尖爬到頭頂，完成後換邊。每日做10 次，每次維持10至20秒。



２.手臂L字型轉開：：手呈L字型，上臂緊貼腰側，手掌與牆身力量抗衡，身體向外轉，完成後換邊。每日做10 下，每次維持10至20秒。

３.拉三頭肌：將左手拉向右邊伸直，右手扣住左前臂，拉三頭肌，完成後換邊。每日做10 下，每次維持10至20秒。

４.床上舉手伸展：躺在床上，慢慢舉高左手至頭頂方向，右手加以輔助，之後雙手返回臂部兩旁，完成後換邊。每日做10 下，每次維持10至20秒。

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