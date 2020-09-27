【每日3分鐘】腸道惡菌多便秘皮膚差　必學2個簡單動作日吃2條蕉?

腸道，內有數百萬神經元，有人體「第二大腦」之稱。開電視外購節目《健康原因知多D》其中一集講到，良好的腸內環境，不但可以提升免疫力，更可預防癌症，以及改善皮膚質素，更提供了兩個提升腸道機能的動作，大家不妨一試。

腸道專科醫生松生恒夫醫生指，益菌如雙歧桿菌，有助促進消化和吸收，提升免疫力，將有害物質解毒、抑制惡菌繁殖等，數量愈多，功效愈大。（開電視外購節目《健康原因知多D》影片截圖）

腸內環境是指腹中的狀態，如消化、吸收、排便正常的話就是一個好的狀態；有便秘或腹瀉就是一個差的狀態。腸道專科醫生松生恒夫醫生在節目中指，腸內細菌大約有1000兆個，可以分為益菌、惡菌和機會致病菌，比例大約是20%益菌、10%惡菌和70%機會致病菌，它們的平衡情況對腸內環境有很大影響。

腸內細菌大約有1000兆個，可以分為益菌、惡菌和機會致病菌，比例大約是20%益菌、10%惡菌和70%機會致病菌。（開電視外購節目《健康原因知多D》影片截圖）

益菌如雙歧桿菌，有助促進消化和吸收，提升免疫力，將有害物質解毒、抑制惡菌繁殖等，數量愈多，功效愈大。惡菌如大腸桿菌會製造有害物質，令腸道變差，如數量過多，有機會令腸壁受損，使免疫機能下降，容易引起癌症等疾病。機會致病菌是有好有壞的細菌，當益菌有優勢，它就會變成好的細菌，相反，惡菌有優勢，它就會變成壞的細菌。

腸道健康自我檢測

想知道自己的腸道環境好不好，可以做以下測試！（按圖了解👇👇👇）

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*測試只供參考，如有任何問題應向醫生查詢。

改善腸道健康動作

運動有助提升腸道機能。以下兩個動作，可以放鬆腹部肌肉及盤骨，助腸道蠕動，特別有助改善便秘問題。（按圖了解👇👇👇）

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腸道惡菌增加皮膚差

消化道內科醫生大竹真一郎指，腸道內的細菌數量不會變，只是好惡菌的比例改變，並盡量減少惡菌增加。導致惡菌增加的主因之一，是食肉為主的飲食習慣，以及平日少吃蔬菜。事實上，有利益菌的食物除了我們熟知的發酵食品，如乳酪、味噌、泡菜等外，還有兩種食物都非常有益，可以改善便秘和皮膚問題。

腸內惡菌增加會令腸內環境惡化，容易便秘，沒法排走的糞便有機會產生有害物質，血液內的有害物質也有機會增加，令血液循環變差，變得怕冷和浮腫，以及令肌膚乾燥，容易長暗粒和暗瘡。

▼腸道不健康的徵狀（按圖了解👇👇👇）

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吃香蕉改善暗瘡問題

香蕉可以幫助惡化的腸道環境回復健康狀態。腸道科醫師松生恒夫的研究指出，30至40歲女士每天進食兩條香蕉，四星期連續進食，肌膚變得水潤，水分及油分都有所提升。她們停止進食兩星期後，皮膚水分的含量下降。

腸道科醫師松生恒夫的研究指出，30至40歲女士每天進食兩條香蕉，四星期連續進食，肌膚變得水潤，水分及油分都有所提升。（影片截圖）

香蕉有助改善皮膚質素是因為含有很多益菌需要的飼料低聚醣（益生元），可以幫助排便，有助減少惡菌，增加益菌，助肌膚變得油潤光滑。

▼其他有益腸道健康的食物（按圖了解👇👇👇）

橄欖油助預防大腸癌

除了香蕉外，懂得選擇優質的食油也可以改善腸內環境。比起其他食油，橄欖油的脂肪酸有7成以上是油酸，油酸會長時間留在腸道，跟殘留在腸內的食物殘渣混合，大便比較容易下滑，有潤腸的作用。此外，橄欖油含有的維他命E，亦可以幫助預防大腸癌。

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