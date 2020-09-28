【陳皮水】化痰止咳空腹食易肚痛？推介3款食療燥熱咳加檸檬蔗糖

消化不良、胃脹等腸胃不適是常見的都市病，而且現在已開始步入秋天，若出現咳嗽多痰就更加適合飲用陳皮水。但陳皮不是人人都適合食用，什麼體質和症狀的人士不宜？陳皮水要如何飲用？看看飲用陳皮水的注意事項和建議配搭！

陳皮有袪濕和化痰止咳的功效。（視覺中國）

陳皮水有什麼功效？

註冊中醫師潘咨遐指陳皮有理氣以調理呼吸、健脾、和胃、袪濕和化痰止咳的功效，對消化不良、胃脹噯氣（打嗝）、胸腹脹滿、胃口差、嘔吐等也有一定效用。

▼陳皮水製作（按圖了解👇👇👇）

陳皮有助化痰止咳，但不是人人都適合飲用！（資料圖片）

陳皮止咳但非人人適合

陳皮雖可止咳，但並非適合所有類型的咳嗽。中醫認為，咳嗽分幾種，包括痰濕咳嗽及燥熱咳嗽，陳皮尤其適合痰濕咳嗽、痰濕體質的人士，但身體燥熱和燥熱咳嗽便不適宜飲用陳皮水。

▼陳皮水適合什麼人士飲用？（按圖了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

特別適合：痰濕體質

表現：容易疲乏、胸悶、大便不成形、肥胖人士、口黏、舌苔白膩、四肢浮腫

特別適合：痰濕咳嗽

症狀：痰多、痰色白、咳嗽反覆發作、常伴胸悶、胃口差、神疲乏力、舌苔白、腹脹等

不宜：身體燥熱

表現：口乾舌燥、口苦、口臭、或身體發熱、怕熱、面紅

不宜：燥熱咳嗽

症狀：很少痰、乾咳、鼻唇乾燥、喉嚨痛癢、發熱

氣虛和胃酸過多人士不宜

▼以下人士也不適合食用陳皮：（按圖了解👇👇👇）

燥熱咳嗽飲用貼士：加檸檬及蔗糖

潘醫師提到，近年流行「陳皮冰糖燉檸檬」，加入冰糖、蔗糖或蜜糖、檸檬後適合燥熱咳嗽的人士食用。

功效：

- 冰糖、蔗糖或蜜糖：可潤肺養陰、滋潤喉嚨

- 檸檬：有助清熱生津、化痰止咳

不宜：

- 痰多，尤其咳嗽帶痰、痰帶黃或綠、氣虛、痰濕較重人士

- 糖尿病患者亦不宜飲用

注意：

- 由於冰糖或蜜糖成分多會加劇咳嗽，需注意分量不宜過多

- 不適合長期飲用

值得留意，檸檬和蔗糖也不適合長期飲用，因檸檬或會剌激腸胃，而蔗糖的糖分高不宜長期攝取。主要還需視乎自身的體質及疾病證型，飲用陳皮冰糖燉檸檬不能百分百緩解不適症狀，建議飲用前向中醫師諮詢。

檸檬和蔗糖也不適合長期飲用，因檸檬或會剌激腸胃，而蔗糖的糖分高不宜長期飲。（ralphmayhew/unsplash）

飲陳皮水的注意事項

1. 飽腹後飲用

空腹情況下盡量不要食用陳皮，由於陳皮的酸性會增加胃酸分泌，有機會令人愈吃愈餓，更可引起腸胃劇烈蠕動，造成腹鳴及腹痛的情況。

2. 不宜長期飲用

陳皮水雖有助紓緩消化不良及咳嗽等不適，但潘醫師不建議作日常保健養生之用，即使體質平和，長期飲用可使人體質偏燥，引致眼乾、大便硬及咽乾喉痛不適。

3. 不宜搭配西藥或保健品

不少食材與其他藥物「相沖」，陳皮亦不例外，潘醫師建議大家食用陳皮或任何中藥時，需與服用任何西藥或保健品相隔2小時才食用。

橙皮可以當陳皮泡水嗎？（sahandbabali/unsplash）

挑選陳皮貼士

陳皮中「陳」指陳舊，愈陳舊愈佳，是用成熟的橙皮製成，會保留橙皮內白色的部分；橘紅不同陳皮，橘紅則由柚子皮製成，並會去除白色部分。

注意：橙皮不能當陳皮泡水

根據《本草備要》記載，3年以上的橙皮才稱得上「陳皮」。如以新鮮橙皮泡水，因為橙皮含較多揮發油，會刺激腸胃及消化，容易導致消化功能紊亂。

3年以上的橙皮，需在太陽下曬乾，並存放在密封玻璃樽內60至150天，用濕度80%的潮濕空氣加濕，使果皮軟化後，把它捆綁固定、風乾再曬乾，最後密封存放。

▼如何選擇陳皮？（按圖了解👇👇👇）

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其他陳皮食療

▼陳皮普洱茶：利水通便等（按圖了解👇👇👇）

▼陳皮生薑茶：健脾化痰等（按圖了解👇👇👇）

註冊中醫師潘咨遐（受訪者授權提供）

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