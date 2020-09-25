【快走好處】減肥降血脂防骨質疏鬆6大好處　頭望前腰背直免傷膝

日行1萬步可能大家都聽過，但有否想過只要改變速度及姿勢，變成快走，功效便能大增，甚至對心血管有益，更可助你預防骨質疏鬆？快走，是入門級的運動，基本上男女老幼都適合做。但怎樣才算是快走？姿勢有什麼要求？和平日行路有什麼不同？

快走有助減低患心臟病、、高血壓、糖尿病機會。（Unsplash／chanderr）

快走功效多，尤其是對沒有運動習慣的人來說，是一個好選擇。不過相比跑步或緩步跑，功效上又有什麼差別呢？以下就由骨科專科醫生袁智斌為大家解答有關快走的疑問。

快走和行路分別

快走和平日走路的差別，顧名思義就是速度更「快」。快走指，約10分鐘可行完1公里。由於快走相對行得快，所以對身體的心臟、肌肉負荷都會更大，並可達至中級強度的運動，是不需要器械，隨時可做的運動之一。

快走益處

袁醫生指出，雖然快走燃脂的速度，或不及跑步及其他劇烈運動高，但有研究顯示快走對心血管有益，並有以下好處（按圖👇👇👇）：

另外，他補充，持續的運動，可改善心肺功能。雖然正如上述提及，快走相比慢跑和跑步的速度更慢，因此，相對燃燒脂肪的速度也較慢，大概只有跑步的一半。可是，快走的撞擊力，較跑步小，對身體及關節的受力都較低。快走時，膝頭承受的壓力，大約只有身體的2倍左右，相比跑步的4至5倍，低一大截。換言之，快走令膝頭受傷的機會較低。

▼ 跑步點解會傷膝？（按圖👇👇👇：）

+ 4 + 4 + 4

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快走正確姿勢

快走和普通行路的姿勢有所不同，需較為刻意，並留意以下幾點：

▼ 快走要點行？（按圖👇👇👇：）

快走姿勢不正確問題

雖然快走益處多，不過如姿勢不正確，有機會導致以下問題：

頭：頸椎不其然低頭、望地下、寒背，令脊椎、頸椎受壓

腳： 當腳落地時不正確，例如只有腳尖落地，或每一步都只有腳板撞落去就起，沒有順暢帶動力量，就可能會傷腳的韌帶、筋膜，從而增加受傷或相關組織發炎、痛的機會

▼ 點解會有足底筋膜炎？（按圖👇👇👇：）

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男女老幼都適合

快走對關節負荷較低，所以基本上男女老幼都十分適合快走，尤其是適合之前沒有做運動的人。本來的心肺功能較普通、較低、肌肉力量不足。甚至是體重較重的人，都可以由快走入手培養運動習慣。快走入門門檻較低，受傷機會也較低。

快走對關節負荷較低，所以基本上男女老幼都十分適合快走。（Unsplash/ curtismacnewton）

袁醫生提醒，定時運動，培養好的生活節奏固然重要；但若然一開始就跑步，或進行其他劇烈的運動，可能對心肺、身體的肌肉、筋鍵，甚至體重令負荷很大，都很容易產生不同的傷患。

快走始終屬中等強度運動，因此仍有部分人士需特別注意：

• 心肺功能十分差 • 本身心臟功能有問題 • 患心血管疾病 • 有骨骼或關節毛病

運動時要留意身體有否出現不適，尤其如運動後呼吸困難、好辛苦、心跳十分快、心臟亂跳，甚至心附近出現翳痛、不舒服，就要小心，並停止運動。出現這些情況，或代表你的心肺功能，連中等強度運動都未必負荷得到。

快走小貼士

快走屬中等強度運動，建議每星期做150分鐘。每日快走30分鐘，5日就已可達標。袁醫生提醒，其實快走10分鐘以上，已對健康有幫助，不一定要一次性快走30分鐘，可分散在早、中、晚各走10分鐘即可。

另外，快走時要記得穿襪子，而選擇鞋子時，需留意以下的事項（按圖）：

+ 3 + 3 + 3

快走時要選擇安全路徑，例如路面要乾爽，以免容易滑倒。另外，快走的路徑要光線充足，暢通無阻。如果夜晚在戶外快走，最好穿戴亮度高，或反光的衣物，以提高自己被別人看見的能見度。

記得在快走前先拉筋熱身，尤其是天氣凍的時候，建議先以慢速度開始走5至10分鐘熱身，讓肌肉溫暖。而在快走結束後，也可多慢走多5至10分鐘，讓身體緩和下來，最後再伸展肌肉，減低受傷的風險。

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骨科專科醫生袁智斌（照片由受訪者提供）

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