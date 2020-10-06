【洛神花茶】補血養顏降血壓8大功效　胃脹加山楂易倦手腳凍咪飲

秋天是洛神花當造的季節，不少女士都喜歡沖泡一杯洛神花茶飲用，微酸易入口又生津。註冊中醫張婉蘭指出，洛神花有養顏美容、降血壓、護肝等多個好處，不過，體質偏寒涼、體虛氣弱、胃酸過多等人士需要慎用。 撰文：註冊中醫張婉蘭

洛神花含有豐富的花青素、黃酮素、多酚，有調整血壓，維護肝臟健康的作用。（資料圖片）

清熱解渴、清心降火

洛神花性寒、味酸，花、根、種子都可以入藥。洛神花具清心降火、養顏、利尿、去浮腫等功效，當中更含豐富的花青素、黃酮素、多酚，有調整血壓，維護肝臟健康的作用。

▼洛神花知多啲！（按圖了解👇👇👇）

洛神花茶4大食療

洛神花茶簡單易沖泡，毋須加糖，能清熱降火、消滯止咳，若跟其他食材配搭，更可發揮不同功效，若你長期熬夜、心情鬱悶或經常飽飽滯滯，也可因應需要飲用不同組合的洛神花茶。

▼除了洛神花茶、洛神花還可有4種不同配搭。（按圖了解👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

其他配搭：

1. 洛神花配山楂：加強消食化滯效果

適合：消化不良、腸胃氣滯人士

2. 洛神花配杭菊花及決明子：增強明目降血壓效果

適合：長期用電腦人士

洛神花性涼，因此體質偏寒涼及體虛氣弱者，如氣力不足、容易疲倦、手腳冰冷等人士不宜喝太多。（資料圖片）

3. 洛神花配玫瑰花：疏肝養血解鬱

適合：心情易憂鬱的女士

4. 洛神花配綿茵陳：清肝解毒

適合：肝炎、肝熱易上火人士

飲用洛神花茶注意事項

洛神花茶好處多多，四季都可飲用，除了對女性有養顏美容的作用外，其降血壓及護肝功能亦有助血壓高及肝炎人士改善身體問題。不過，洛神花茶並非人人都適合。

▼什麼人不適合飲洛神花茶（按圖了解👇👇👇）

洛神花性涼，因此體質偏寒涼及體虛氣弱者，如氣力不足、容易疲倦、手腳冰冷等人士不宜喝太多。此外，女性經期時也不宜飲用，容易導致月經不調，孕婦亦不應食用。

洛神花含大量有機酸，雖然可幫助消化，但對胃酸過多的人來說，則少吃為佳，否則易引起胃酸倒流。脾胃虛弱的人不宜空腹喝，因為洛神花偏涼，脾胃虛弱人士有機會飲用後出現腹痛不適情況，加點蜂蜜可減少對腸道的影響。

洛神花有降血壓功能，血壓偏低者不宜多吃。另外，洛神花可利尿，腎功能欠佳的人應根據情況慎用。