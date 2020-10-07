【坐骨神經痛】紓緩唔只靠運動！維他命B12助肌肉放鬆多吃比目魚

坐骨神經痛（Sciatica）的感覺，大多會隨著坐骨神經傳遞，並延伸到大腿，使之感到疼痛、刺痛、麻木、無力。患者的疼痛有時會在晚上，或是坐著、站著、大笑和咳嗽的時候加劇。除了找到病因積極治療，健康的飲食也能有效改善坐骨神經痛。如果希望透過飲食舒緩坐骨神經痛，建議參考下文，並尋求專業醫療人員和營養師的協助。 文：Chuck Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師姜冠宇／Hello醫師

坐骨神經痛如何紓緩？

坐骨神經痛常常是因為梨狀肌痙攣所致，因此建議在飲食中攝取充足的鎂，才可以協助身體放鬆緊縮的肌肉。

富含鎂的食物有很多，包括乳製品、魚類、肉類、海鮮、蘋果、糙米、杏仁等。

維他命B12的食物也有助於減輕坐骨神經痛。

富含這個營養素的食物包括動物肝臟、蛤蜊、生蠔、羊肉，以及芝士。

▼坐骨神經痛有什麼症狀？（按圖了解👇👇👇）

比目魚有大量鎂和維他命B12

比目魚在治療心律不正（Arrhythmia），和預防高血壓（Hypertension）等心血管疾病，有明顯的成效。此外，比目魚因為富含大量的鎂和維他命B12，對紓緩因肌肉緊繃或痙攣造成的坐骨神經痛，幫助也很大。值得注意的是，除了這兩種營養成分，比目魚還含有很多其他對身體有益的營養，例如色胺酸、Omega 3脂肪酸、硒、磷、維他命B3與B6。

坐骨神經痛患者請避免以下食物

相較於均衡的飲食，容易提高血糖，和對心血管有害的高油高脂食物，都容易讓身體組織更發炎，並對神經造成更大的壓迫。基於這個原理，我們就可以知道要避免哪些食物，才能不讓坐骨神經痛變得更嚴重。

▼坐骨神經痛患者要避免吃哪些食物？（按圖了解👇👇👇）

1. 精緻加工的高糖食物

雖然目前還不確定有沒有特定食物會使坐骨神經痛加劇，但營養不良，或會使體重增加的飲食，都有可能讓病情變得更複雜。研究結果顯示，維他命B在維持健康的神經組織是不可或缺的。精緻加工的高醣食物，如白麵包或任何用白麵粉製作的食品、速食飯（如台灣便利店微波食物），和油膩的麵食，在生產的過程中，都會將穀類中的維他命B等養分去除。因此為了確保身體能攝取到充分的營養素和纖維，不要選擇精緻加工的高醣食物才是明智之舉。

2. 加太多糖的食物

在食物中加糖，只會加入甜味和熱量，不但不會增加營養，反而還會對血糖產生巨大的影響。高糖飲食會提高身體發炎的機率，也會減少身體的容納空間，讓人吃不下能抗發炎的新鮮蔬果。高糖分的食物包括：糖果、含糖飲料、蜜餞、淋上糖漿煎餅、糖霜、烘焙甜點。

3. 飽和脂肪如紅肉

飽和脂肪也會導致發炎，其來源包括紅肉、合成肉、家禽的皮和肉、全脂乳製品，以及蛋黃。建議患者用富含Omega 3脂肪酸的食物，來取代含有飽和脂肪的食物，以減少坐骨神經痛的疼痛和發炎。

4. 反式脂肪如人造牛油

反式脂肪，又稱為反式脂肪酸，是經化學反應產生的脂肪，會增加人體內的低密度脂蛋白（LDL，又稱壞膽固醇），並降低高密度脂蛋白（HDL，又稱好膽固醇）。反式脂肪常見於人造牛油，以及食品成分標示中含有氫化植物油（Hydrogenated vegetable oil）的各種食物，請盡量避免。

延伸閱讀：