【黨參茶】補氣補血增免疫力4款食療　忌與西蘭花橙同吃1類人不宜

「春困秋乏夏打盹，睡不醒的冬三月。」一到秋天，很多人特別容易犯困，更出現身體沒氣沒力等表現，總覺得睡不夠。在這種時候，特別適合飲一杯黨參茶補氣兼養血。 文：健福堂註冊中醫師陳梓軒

黨參味甘性平，可補中益氣、健脾養胃。（資料圖片）

黨參功效

▼黨參茶知多啲！﹙按圖了解👇👇👇﹚

黨參是中醫常用的補氣藥，其補氣功效與人參相似，雖然補氣效果較人參弱，但勝在藥性較平和，適合各種氣虛不足如大便稀溏、四肢無力、食慾不振等人士調理。此外，黨參也可補血，對於血虛所致的口渴、頭昏眼花、面色蒼白、便秘等症狀也有良好的治療效果。

適量食用黨參或飲用黨參茶有助增強免疫力、促進造血功能、抗衰防老、健脾益肺等。

黨參茶平和沒副作用

補氣兼養血是黨參茶的一大特點，同時它不溫不燥，藥性平和，沒有明顯的副作用，一般人在一年四季皆可適量服用。氣虛、血虛和老年人更是特別適合飲用作日常調理。

有些人稍微一運動就大汗不止，汗珠滾滾而下，又有些中老年人出汗後常伴有頭暈、氣短、食慾不振、困頓疲憊等症狀，這些人很可能有氣虛問題。

如果出汗後常伴有頭暈、氣短、食慾不振、困頓疲憊等症狀，可能有氣虛問題。（資料圖片）

出汗過多，最易傷津耗氣，特別是對於身體較虛弱，或平時很少進行體育鍛煉的人來說，如果偶爾運動後出汗過多，會降低抵抗力，容易著涼感冒，還會引發關節、腸胃不適等問題。

黨參補氣虛

現代人氣虛的狀況很普遍，引起氣虛的原因很多，如工作壓力大、精神長期緊張、缺乏體育鍛煉、生活習慣不規律等。此外，性格內向、情緒不穩定、容易激動或情緒常處於低谷等，也會影響到身體的氣機，出現氣虛等問題。要調理氣虛引起的多汗應以益氣補氣為主。

黨參能調治中氣不足引起的氣短心悸、倦怠乏力、食慾不振、虛喘咳嗽、大便稀溏、大便秘結、容易感冒等症狀。

黨參對於血虛所致的口渴、頭昏眼花、面色蒼白、面色萎黃、便秘等症狀有良好的治療效果。（《當你沉睡時》 劇照）

黨參補血虛

除了補氣外，黨參亦能補血，是其他參種所不具備的。它對於血虛所致的口渴、頭昏眼花、面色蒼白、面色萎黃、便秘等症狀有良好的治療效果。血虛成因包括勞累過度、過度偏食、節食造成營養不足，以及手術或大病初癒後等。

黨參茶食療

黨參茶有補氣血的功效，如加入山楂、蒲公英、桑葉等材料更可有改善腸胃消化、補肝養腎、防治頭髮掉落等功效。

▼黨參茶：益氣健脾，養血寧心。﹙按圖了解👇👇👇﹚

▼參藥山楂茶：健脾消食、促進腸胃消化﹙按圖了解👇👇👇﹚

▼黨參公英茶：行氣理氣、健脾消食、氣滯不暢、食積不化引發的腹痛之症﹙按圖了解👇👇👇﹚

▼參歸桑葉茶：補氣養血，補肝養腎，滋陰清熱，防治頭髮掉落﹙按圖了解👇👇👇﹚

煩燥易怒人士忌服

「是藥三分毒」， 雖然黨參藥性較平和，但長期服用過量，身體有機會承受不住。進食時亦要注意避免其他相剋食物。

▼飲用黨參茶注意事項﹙按圖了解👇👇👇﹚

一般而言，黨參每天用量以15克以內為宜。怒火未消或煩燥易怒的人士忌服，否則會因為長期食用而過度補氣，導致正氣受損，出現上火等症狀。

服黨參期間，忌食藜蘆、甘遂、鯉魚、海味、橙、奇異果、木瓜、檸檬、苦瓜、西蘭花，避免它們之間功效相剋，或是造成不良後果。

選購黨參時以條粗壯、質柔潤、外皮細、斷面黃白色、味甜、嚼之無渣者為佳。貯於有蓋容器中，置於通風乾燥處。

健福堂註冊中醫師陳梓軒（撰文者提供）

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