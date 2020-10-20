【不吃早餐】增糖尿脫髮冇記性7風險　早餐必備3元素飲奶定咖啡好

常說不吃早餐對身體無益，但是怎樣無益？會肥？會患上心血管疾病（如心臟病、中風等）？究竟孰真孰假？看看專家分析不吃早餐的影響、如何吃早餐吃得更健康吧！

應不應該吃早餐？一向眾說紛紜，有專家提倡不吃早餐斷食法，有助減肥瘦身。另一邊廂又有專家認為早餐十分重要，那麼不吃早餐對身體有什麼壞影響？

吃不吃早餐，一向眾說紛云。（thoughtcatalog/unsplash）

▼不吃早餐對身體可能會導致什麼問題？（按圖了解👇👇👇）

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1. 增患二型糖尿病的風險

英國《每日郵報》報道指，根據一份約10萬人的數據分析，不吃早餐的人患二型糖尿病的可能性或會增加三分之一。研究顯示，一星期有4天以上沒有吃早餐的人與經常吃早餐的人相比，他們患二型糖尿病的風險高約55%，專家相信與不吃早餐反會吃更多零食有關。

杜塞道夫德國糖尿病中心的研究負責人指，超重是患二型糖尿病的因素之一，撇除體重，任何體重的人若沒有吃早餐，其患二型糖尿病的可能性也會增加22%。

2. 引致炎症

《時代雜誌》（TIME）報道引述《美國臨床營養學雜誌》的一項研究指，德國霍恩海姆大學的研究人員對17位健康的成年人進行了3天的測試，分別是一天沒有吃早餐、一天吃足三餐、一天沒有吃晚餐，但三天進食的卡路里、碳水化合物、脂肪和蛋白質含量均相同。

結果顯示沒吃早餐，直接進食午餐後，血液中的血糖濃度、炎症和胰島素抗性的指標較高。

由於不吃早餐時，身體會分解更多體內的脂肪儲備，以維持身體運作，聽起來有助燃燒脂肪，但其實分解更多體內脂肪儲備，會損害新陳代謝的靈活性和血糖穩定的狀態，甚至導致輕度炎症。

根據炎症研究及基金會（The Inflammation Research Foundation）指，癌症、糖尿病、心臟病、關節炎等等都可能與慢性發炎有關！不過，研究人員僅在午餐後測量炎症水平，因此不吃早餐有可能只在午餐時間加劇炎症，故需待進一步研究。

▼慢性發炎症狀（按圖了解👇👇👇）

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3. 增加患心血管疾病風險

有線電視新聞網（CNN )引述刊登在《美國心臟病學會雜誌》的研究顯示，不吃早餐可能增加患心血管疾病風險。研究分析了6千多名40至75歲的美國人，調查他們吃早餐的頻率，再評估參加者的健康記錄。結果發現從不吃早餐的人相比每日吃早餐的人，因心血管疾病（包括冠心病、中風、腦血管疾病、風濕性心臟病及先天性心臟病等）而導致死亡的比率竟高出87%，其他死因的死亡率也高出19%。

不吃早餐或使血液中的膽固醇水平或脂肪增加，與高血壓或心臟病等有關。但研究未有就早餐的飲食質素、日常生活方式等分析，仍待進一步研究。

4. 減慢新陳代謝

新陳代謝是全天候運作，即使在休息或睡覺時，也會透過攝取的食物和營養轉化為身體所需的能量，以保持身體呼吸、血液循環、生長、修復細胞及其他一切身體活動。

長期三餐不繼、飲食不平衡確實會影響新陳代謝。《Health》報道稱，如果起床後短時間內沒有進食，新陳代謝可能會減慢，因為身體會向大腦發送訊息，以節省脂肪和能量儲備。

▼新陳代謝減慢的影響：（按圖了解👇👇👇）

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5. 影響腦部運作冇記性

根據《讀者文摘》（Reader's Digest）的報道，大腦依靠血糖運作，在一夜沒有進食的狀態後，十分需要攝取碳水化合物，以分解成血糖為大腦注入能量。如果不吃早餐，大腦運作可能會受到影響，例如認知和記憶功能。

6. 皮質醇上升抑制免疫系統

在《Physiology and Behavior》發表的一項研究發現，不吃早餐會導致體內的皮質醇濃度增加。皮質醇（壓力荷爾蒙）由腎上腺分泌，有助提升能量和專注力、調節新陳代謝、免疫系統反應、血壓和血糖水平。但當體內皮質醇的濃度增加會導致體重增加、免疫系統受到抑制、患病風險增加和血糖失衡。

7. 可能更易頭痛

根據英國專門服務偏頭痛病友的公益網站The Migraine Trust，不進餐，甚至延遲或不規律進餐也會引發頭痛和偏頭痛，可能是由血糖水平下降或身體釋放的皮質醇造成。

既然早餐這麼重要，要如何吃才能更健康？（ivantimov/unsplash）

既然早餐這麼重要，要如何吃才能更健康？認可營養師吳耀芬提醒，如果早餐進食過多碳水化合物，有機會令血糖水平急速上升。另外，早餐長期進食大量高油分，高脂肪及高熱量的食物，便有機會導致肥胖。

▼ 早餐要點食？（按圖了解👇👇👇）

▼ 早餐飲品建議選擇：（按圖了解👇👇👇）

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說到底，大家每天還仍需要均衡飲食，飲食定時！

（資料來源：Insider、《每日郵報》、《時代雜誌》）

▼ 同場加映：防中風早餐建議食物：（按圖了解👇👇👇）

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