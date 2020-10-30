【感冒】頭頸腹6部位凍親可大可小！防頭痛哮喘保暖食療吃薑葱粥

「百病起於寒」，踏入秋末冬初，氣溫驟降，不少人都出現大大小小的毛病，如感冒、關節痛、肩頸痛、經痛等，中醫認為「寒涼是萬病之源」，很多身體毛病都與寒氣息息相關，要遠離病痛，便要懂得保暖，尤其身體上有6個部位凍不得。 撰文：健福堂註冊中醫師姚欣彤

人體有六個部位比較容易受到寒邪侵襲，包括頭部、後頸、腹部、腰部、膝部及足底。（Unsplash）

百病起於寒？

香港人一年365日的生活都離不開冷氣、冰凍飲食，無論夏天冬天，都喜歡追求清爽涼快，但爲了一時的爽快，卻要付出身體生病的代價，迎來一大堆毛病，包括感冒、咳嗽、哮喘、一切痛症，如頭痛、肩頸痛、胸痛、胃痛、腹痛、腰腿痛、經痛，眩暈、落枕、嘔吐、腹瀉、水腫，甚或不孕不育、癌症等疾病。因寒而生病，故有「百病起於寒」這個説法。

身體6大部位易着涼

人體有六個部位比較容易受到寒邪侵襲，包括頭部、後頸、腹部、腰部、膝部及足底。下文將會分享各個部位的受寒成因及症狀，以及相關的改善方法和食療。

頭部是人體陽氣最旺盛的部位，同時因位置最高，容易當風，損傷陽氣。（《那年冬天，風在吹》劇照）

1.頭部

中醫對頭部有「頭為諸陽之會」之稱。頭部位於人體最高位，人體所有陽經經脈所交接的地方，手三陽經與足三陰經於頭面部交接匯聚，而主一身陽氣的督脈亦循經頭部，是人體陽氣最旺盛的部位，同時因頭部位置最高，容易當風，損傷陽氣，例如冷氣風口位直對頭部、洗頭後未有及時吹乾、進食寒涼生冷的食物等。

▼頭部驅寒可以吃什麼？（按圖了解👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

頭部受寒症狀：頭痛、惡風怕冷、鼻塞流涕、感冒、咽癢咳嗽等

驅寒食療：

1. 薑糖祛風飲：驅寒止痛

2. 薑絲蔥白粥：疏風散寒，通絡止痛

忌用：實熱及陰虛火旺，即身熱、面紅、暗瘡、口渴、口舌生瘡、喉嚨痛、便秘、小便黃赤人士

保暖方法：

1. 天氣寒冷時，可以選擇戴帽子，如針織冷帽、絨毛帽，尤其夜間睡眠都要戴帽，以保持頭部溫暖，避免著涼。

2. 艾灸：燃點艾條，距離頭皮3到5公分位置，熏燒頭頂部至局部感到溫熱為止。

2.項背部（頸後）

項背部為足太陽膀胱經和督脈的循行路綫之一，當中重要穴位有風池和風府穴，為項背部的風穴，容易受到風寒之邪侵襲。當寒邪透過這些穴位侵襲項背部經脈，可導致局部經脈氣血凝滯，肌膚、經絡、筋腱等就會收縮。留意避免衣著單薄，不宜穿露背、露肩、闊領衣服、吊帶背心、洗頭後未有及時吹乾。

▼頸部驅寒可以吃什麼？（按圖了解👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

項背部受寒症狀：頭後部、肩頸背部緊張、僵硬冰冷、痠痛、頭頸部轉動不靈、怕冷、落枕、哮喘

驅寒食療：

1. 葛根舒筋湯：解表散寒，舒筋止痛

2. 雙桂粥：散寒通絡止痛

忌用：實熱及陰虛火旺，即身熱、面紅、暗瘡、口渴、口舌生瘡、喉嚨痛、便秘、小便黃赤人士

保暖方法：

1. 當天氣寒冷和處於有冷氣的地方時，戴絲巾、圍巾或披肩，以避免項背、肩頸部受寒邪侵襲。

2. 平時多選擇穿著有企領的衣服，例如有領恤衫、襯衣。

衣著單薄、喜歡穿露臍裝會令腹部受寒，可致胃痛腹痛、經痛、、嘔吐腹瀉等問題。（《3日2夜》截圖）

3.腹部

腹部為肚臍、足三陰經及任脈所循行的部位，人體所有陰經都在腹部相匯，為陰血匯聚的地方，因此腹部是相對容易受寒邪侵襲。長期進食寒涼生冷食物、喜歡穿露臍裝、洗冷水澡者，容易令寒邪凝聚腹部，經脈氣血運行不暢，產生各種消化系統疾病。

▼腹部驅寒可以吃什麼？（按圖了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

腹部受寒症狀：胃痛、腹痛，遇寒加重，得溫痛減、經痛、脘腹滿悶、嘔吐腹瀉、食慾減退、喜喝熱飲、舌色淡苔白、嚴重可致不孕

驅寒食療：

1. 胡椒豬肚湯：散寒止痛

忌用：實熱及陰虛火旺，即身熱、面紅、暗瘡、口渴、口舌生瘡、喉嚨痛、便秘、小便黃赤人士

保暖方法：

1. 當感到腹部冰冷時，可用熱水袋或熱毛巾熱敷腹部。

2. 平時多喝熱飲，忌寒涼生冷飲食，包括冰凍瓜果、雪糕甜品、壽司刺身。

4.腰部

中醫認為腰為腎之外府，是腎陰腎陽所在之地，同時腰部是足太陽膀胱經和督脈循行位置，此部位的陽氣也相對旺盛，尤其是命門和腰陽關穴，當局部經脈受傷，寒濕之邪便容易乘虛而入，侵襲腰部，損傷氣血。這常見於腰部著涼、急性腰部扭挫傷、慢性腰部勞損、缺乏腰部運動、房事過度。

▼腰部驅寒可以吃什麼？（按圖了解👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

腰部受寒症狀：腰部冷痛沉重，得溫痛減、腰部活動受限，未能如常彎腰側身、身體畏寒，四肢冰冷、精神疲憊

驅寒食療：

1. 白香湯：溫經通絡，散寒止痛

2. 桂枸茶：暖腰散寒止痛

忌用：實熱及陰虛火旺，即身熱、面紅、暗瘡、口渴、口舌生瘡、喉嚨痛、便秘、小便黃赤人士

保暖方法：

1. 晚上睡前先用電暖毯把睡床加熱溫暖，避免腰部著涼。

2. 平時多橫擦命門穴（與「肚臍眼」齊平的脊椎處），以及腰陽關穴（第四腰椎棘突下凹陷處，命門穴下約2-3指），局部感到溫熱即可。

多穿長褲或長度及膝的長裙，避免穿著短裙、短褲和破洞牛仔褲，以免雙膝著涼。（weylie@IG）

5.膝部

膝關節是人體最大、結構最複雜的關節，其周圍及內部包含豐富韌帶、肌腱和軟組織，而且位於人體的下半身，需要承受身體重量，負重很大，需要旺盛陽氣的溫煦，以維持正常功能，因此當人體著涼時，寒邪容易侵襲膝部，損傷陽氣。膝部著涼常見於天氣寒冷，未有注意保暖，喜歡穿短裙，短褲，破洞牛仔褲，睡覺踢被等情況。

▼膝部驅寒可以吃什麼？（按圖了解👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

膝部受寒症狀：雙膝疼痛、酸軟無力、喜溫喜按、屈伸不利，活動受限，未能如常蹲低或上落樓梯

驅寒食療：

1. 當歸生薑羊肉湯：補腎壯膝，散寒止痛

2. 菟絲子粥：補肝腎，壯膝止痛

忌用：實熱及陰虛火旺，即身熱、面紅、暗瘡、口渴、口舌生瘡、喉嚨痛、便秘、小便黃赤人士

保暖方法：

1. 平時可用毛毯覆蓋雙膝，以保持溫暖。

2. 多穿長褲或長度及膝的長裙，避免穿著短裙、短褲和破洞牛仔褲，以免雙膝著涼。

6.足底部

足底中央為足少陰腎經的起始點湧泉穴，象徵人體腎氣的生發，同時足底是人體距離心臟最遠的地方，緊貼著大地，最容易受到寒濕邪氣侵襲，損傷腎陽。例如經常穿拖鞋涼鞋、下雨天足涉雨水、在家赤腳行走、睡覺踢被或不注意足部衛生等，都很容易讓足底部受寒。

▼足底部驅寒可以吃什麼？（按圖了解👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

足底受寒症狀：足底及踝部冰冷、腳趾麻痺、活動不利，甚至足底抽筋。

驅寒食療：

1. 當歸生薑羊肉湯：補腎壯膝，散寒止痛

2. 菟絲子粥：補肝腎，壯膝止痛

忌用：實熱及陰虛火旺，即身熱、面紅、暗瘡、口渴、口舌生瘡、喉嚨痛、便秘、小便黃赤人士

保暖方法：

1. 每天睡前泡腳，可純用熱水或艾葉薑湯來泡腳，水位高度以浸泡足內踝為宜，浸泡時間為15分鐘。

2. 冬天睡覺宜穿襪。

健福堂註冊中醫師 姚欣彤（撰文者提供）

相關文章：【石斛茶】養胃甘香除口臭8類人最啱飲！4款食療加菊花明目清肝