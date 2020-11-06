【立冬】易感冒鼻敏感3款食療補腎防寒　進補4大原則食雞好過羊？

立冬（11月7日）是冬季的開始，天氣逐漸寒冷，早晚溫差較大。立冬後，比較易患上感冒、出現氣喘、咳嗽和鼻敏感等不適。立冬在飲食或作息上有什麼需要注意？冬天該如何養生？

近日天氣開始涼爽，皆因已到二十四節氣中的立冬，為冬季的第一個節氣。註冊中醫師潘咨遐表示，立冬的到來是陽氣潛藏，陰氣盛極，草木凋零，蟄蟲伏藏，萬物活動趨向休止，以冬眠狀態，養精蓄銳，為來春生機勃發作準備。

二十四節氣中的秋季節氣已過，現在是（timothyeberly/unsplash）

立冬後易感冒咳嗽

天氣變冷及晝夜溫差大，使腸胃較易不適，抗病能力下降導致容易患感冒。加上，立冬後天氣乾燥，衍生呼吸系統（即氣管、口部、咽喉）乾燥，身體會出現肺燥、腸燥（大便乾致排便不暢）、皮膚乾燥，出現哮喘、咳嗽和鼻敏感等不適。

冬天宜補腎

秋天時養生原則為「滋陰潤肺」，冬天則應「補腎防寒」。潘醫師指，由於冬季屬於寒水的季節，而腎主水，冬天應注意補腎。養好腎也會令身體生長、生育能力、全身水液的代謝工作等運作良好，並抵禦外邪（預防患病）。

立冬補身好時機？

「立冬補冬」，中醫認為「秋收冬藏」，人體的陽氣於秋天漸漸收斂，到了冬天陽氣會收藏起來，所以冬天是進補的好時機，為接下來的冬天及下一年做足準備。但不少人無法拿捏進補的程度，立冬宜「輕進補」，不宜過度進補，需要根據個人體質及當時實際天氣。

▼立冬的進補原則（按圖👇👇👇）

進補原則1：忌吃溫燥食物來補陽暖身

有些人食用牛、羊肉類、辛辣、溫燥食物（例如當歸和鹿茸）來補陽暖身，但冬季陽氣宜藏裡，溫燥食物使陽氣易被耗散。進補得過份燥熱，可能會「上火」，現今女士們愛吃像四物湯，部分人吃補品後會出現便秘，失眠（例如難入睡）、口瘡、面上長暗瘡等表現。

進補原則2：宜清補、平補

立冬進補以清補（較寒涼、有清熱解毒效果）、平補（容易吸收、性味平和）為主，可適量進食雞肉、魚、糯米、桂圓等。大家應靜待到「冬至」陰氣盛極、陽氣始升之時，才適合食用羊肉湯。

進補原則3：三高人士謹慎進補

三高（高血壓、高血脂、糖尿病人士）、熬夜晚睡、患感冒、皮膚病如暗瘡、濕疹、鼻敏感人士都不宜胡亂補身，否則病症會加重。

進補原則4：不宜每天吃補品

踏入冬季，飲食上什麼需要注意？（worthyofelegance/unsplash）

立冬飲食貼士

1. 飲食忌辛辣

立冬陽氣潛藏，養生原則應為「收」，不能「散」，意指將陽氣收藏起來，而辛辣食物會令陽氣向外發散，不利於收藏，故不宜進食辛辣食物，以防傷陰，應盡量少吃蔥、韭菜、辣椒等。

2. 多吃黑色食物助補腎

冬天保養更著重「補腎防寒」，五色食物對應五臟，黑色食物入腎，多吃黑色食物有助補腎。

▼黑色食物（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

3. 立冬養生食療

▼淮山杞子響螺豬展湯（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

▼蓮藕栗子紅蘿蔔豬展湯（按圖👇👇👇）

▼黑豆合桃黑芝麻粥（按圖👇👇👇）

其他養生保健貼士

1. 四個立冬保健穴位（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

2. 不宜劇烈運動

立冬後應「養腎防寒」，進行劇烈運動時，陽氣會隨之外泄，損耗正氣（免疫力）。因此，應避免出現大汗淋漓的情況，不宜劇烈運動和蒸桑拿。

3. 注重關節位置保暖

立冬宜「秋收冬藏」，勿令陽氣外泄，所以應穿溫暖的衣服，以免寒邪侵襲，尤其注意保暖關節位置，否則易引起腰痛或經痛等。

4. 早睡晚起

冬天晝短夜長，睡眠時間要多一點，且晚睡易傷腎，宜早睡晚起。早睡有利陽氣潛藏，晚起（即日出後才起床），陽光的溫煦有助頭腦保持清醒。潘醫師建議大家在晚上11時至零晨1時入睡，因這段時間是肝經循行的時間，最適合睡覺休養身體。

5. 宜節制房事，蓄養陰精，特別是中老年人

註冊中醫師潘咨遐（受訪者授權提供）

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