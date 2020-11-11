【眼屎多】便秘肝火旺黃色結膜炎　3類眼屎食療改善護眼操好易做

眼屎多有原因？中醫認為可能與肝火旺、脾胃濕熱相關！其實，眼屎的顏色、多少及質地也可反映患有眼疾，包括結膜炎、角膜炎及眼瞼炎等，看看有什麼方法改善眼垢問題！

早上起床有眼屎？

你起床第一個動作是「撳電話」，還是揉眼睛抹掉眼屎？台灣TVBS頻道節目《健康2.0》其中一集提到眼屎問題，引述萬芳醫院眼科主任吳建良指，早上起床有眼屎是正常的，因為經過一夜睡眠後，淚水乾掉及眼睛的體液結晶流出。而年輕人相對長者較少出現乾身的眼屎，因為長者隨年齡增長，油脂線功能變差，眼屎會較為乾澀。

早上起床有眼屎是正常？（Vladislav Muslakov/unsplash）

眼屎特別多或因肝火旺

早上起床有眼屎雖則正常，但如果眼屎的數量特別多，便可能反映你的肝火過於旺盛。中醫師陳潮宗指，肝開竅於目，眼屎過多與肝火旺有關，亦可能是眼睛發炎的警號。

▼肝火旺症狀：（按圖👇👇👇）

▼簡易清肝火方法，有按穴位和食療：（按圖👇👇👇）

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為眼屎的黏稠度和顏色都可能看出身體的端倪。（視覺中國）

眼屎顏色和質地反映潛在疾病

除了眼屎的多少，西醫認為眼屎的黏稠度和顏色都可能看出身體的端倪。首先，正常的眼睛分泌物（即眼屎）是在眼頭、內眼角的位置。

▼眼屎反映什麼健康問題？（按圖👇👇👇）

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1. 眼屎濃稠、黃綠色：結膜炎

結膜是指眼白位置，受細菌或病毒感染可引致結膜炎，常見有紅眼症（急性結膜炎）。不過，只有眼屎變濃稠、黃綠色的症狀未必是患了結膜炎，如果你眼屎遍佈整隻眼睛，並好像把眼晴黏著，難以睜大則要注意！

結膜炎症狀：較多眼睛分泌物、眼晴痕癢、有灼熱感、眼睛變粉紅色（大多是紅眼症）

▼結膜炎治療方法：（按圖👇👇👇）

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2. 眼屎水狀、米白色或半透明：角膜炎

角膜是指眼珠部位，當病毒、真菌感染、受到外傷時會引致角膜炎。眼科醫師指，較常見於習慣揉眼、隱形眼鏡清潔不當的人士。一般患角膜炎眼屎會較水狀，米白色或半透明，但當嚴重感染時更會令分泌物變成黃綠色，角膜受損嚴重可引致失明。

角膜炎症狀：眼睛紅、痕癢、乾澀、視力下降、視野模糊、嚴重或會感到眼睛疼痛

注意：角膜炎患者勿揉眼睛

治療：一般會以抗生素處理，但若太遲開始治療，角膜已經損壞，就可能需要進行角膜移植才能復原。

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3. 眼睫毛上面有眼屎：眼瞼炎

接觸性過敏、清潔不當等都會令睫毛根部至眼珠中間部位的麥氏腺（皮脂腺）阻塞，引起感染，以致有不正常的油脂分泌，破壞淚水結構，出現眼瞼炎，所以分泌物（包括眼屎）變得較多。

常見於化眼妝人士、或卸妝不乾淨、戴「大眼仔」、年紀增長使腺管功能退化的人士、飲食油膩、沒睡好、「熱氣」也較易發炎，甚至生「眼挑針」。

眼瞼炎症狀：流淚、畏光、眼屎分泌物多、眼皮及眼睫毛有沾黏的皮屑

早期「眼挑針」可熱敷治理

閉上眼，用乾淨及濕的熱毛巾敷在患處約15分鐘，每日重複最少四至五次，就有助打開腺孔及溶化油脂，令積聚在瘡內的物質自然流出，一般一至兩星期眼瘡便會消散。

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決明子有助改善脾胃濕熱，燥熱引起的角膜炎和眼瞼炎。（VCG）

多吃決明子、菊花改善

中醫認為吃過多辛辣、油膩等食物導致脾胃濕熱，燥熱會引起的角膜炎或眼瞼炎，所以提供清熱的改善食材，包括決明子（有清熱、退肝火、解毒降火之效）、菊花（具清熱解毒、殺菌之效）、綠茶（提神效果）。

▼同場加映：杞菊決明子茶（按圖👇👇👇）

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眼科醫師吳建良和中醫師陳潮宗分別在節目教大家做護眼操！（台灣TVBS頻道節目《健康2.0》影片截圖）

中西醫教你做護眼操

眼科醫師吳建良和中醫師陳潮宗分別在節目中教大家做護眼操，有助訓練眼睛周圍的肌肉及促進眼睛附近的循環，有明目功效。

1. 手指運動訓練眼睛

2. 眼睛繞圈運動

3. 5分鐘護眼操

最後提醒，長時間戴隱形眼鏡有機會引致不適，所以每次都不超過8至10小時。

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