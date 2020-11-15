2021牛年十二生肖運程｜雞狗豬鼠｜雲文子教催運屬雞易脫髮多吃橙

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牛年將至，相信大家都對來年運程感到非常好奇。今年疫情肆虐，身體健康成為大家關注的焦點。十二生肖牛年的運勢如何，有什麼健康問題需要特別留意？玄學家雲文子師傅以奇門遁甲和大家推算十二生肖健康運程，提供開運食物及開運貼士給大家參考，幫助大家改善運勢，牛年人人身體健康，龍馬精神。

屬豬人士今年的身體狀況大有改善，無大病痛，只是容易腸胃不適。（資料圖片）

玄學家雲文子師傅指，牛年香港整體健康運不穩定，疫情危機還沒有退去，但會有所改善，特別農曆三、四、六月會比較波動，大家不要鬆懈，2021年也要做足防疫措施。

雞、狗、豬、鼠健康運勢

屬雞、狗、豬、鼠的朋友，健康運勢到底如何？玄學家雲文子指，屬鼠人士生殖系統偏弱，女士容易出現婦科問題，如陰道炎、子宮肌瘤、胸部硬塊、乳線異常增生等，應定期做婦科檢查。立即看看以下四個生肖的運程及開運貼士。

▼屬雞（按圖了解詳細預測👇👇👇）

今年身體無大礙，只是呼吸系統較敏感，但都只是小毛病。

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▼屬狗（按圖了解詳細預測👇👇👇）

今年「刑太歲」為血光之災，也主精神壓力大，小心肩頸痛。

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▼屬豬（按圖了解詳細預測👇👇👇）

今年的身體狀態大有改善，無大病痛，只是容易腸胃不適。

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▼屬鼠（按圖了解詳細預測👇👇👇）

生殖系統偏弱，要定期做身體檢查。

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雲文子介紹：奇門遁甲風水大師雲文子，悉尼大學金融及經濟學士，榮獲「國際十大易學風水名師」、「十大易學風水策劃風雲人物」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。

（本文內容獲玄學家雲文子授權轉載，轉自《雲文子奇門遁甲2021牛年生肖運程》）

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