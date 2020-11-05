【蓮子茶】失眠貧血加桂圓經痛配桑寄生　4款蓮子茶有冇心要點揀?

桑寄生蓮子蛋茶是不少人喜歡的補身茶飲之一，蓮子更是秋天的補品，閒時飲一杯蓮子茶不但可以養心安神，改善失眠，亦可以減少白帶和治療早泄，不過，有便秘問題人士不宜飲用。 文：健福堂中醫診所方麗璋註冊中醫師

蓮子性質較平和，一般人在所有季節都適合食用，特別是失眠、腹瀉、帶下遺精等脾腎虧虛者較為適合。（資料圖片）

蓮子是我們日常生活中常見的食材之一，也是一種中草藥。蓮子是蓮科蓮屬植物蓮花的種子，市售蓮子多已去除中間苦味重的綠色蓮心。

▼蓮子茶知多啲！（按圖了解👇👇👇）

蓮子、蓮心功效

蓮心味苦性寒，可入藥和泡茶用，有清心火、止遺精的作用。而蓮子則性平、味甘澀，歸脾、心、腎經，有補脾止瀉，減少白帶，養心安神，益腎澀精（治療早泄）的作用。多用於脾虛泄瀉、白帶多、遺精、心悸失眠。此外，蓮子帶皮或去皮功效相若，可以隨個人喜好選擇。

蓮子，四季合用，但新鮮的蓮子長於夏季，夏季養生宜多吃「苦」，而新鮮蓮子微苦又略帶甘甜，若食慾不振、心煩失眠、頭腦昏沉等症狀，不妨多吃一些蓮蓬，可以清心解熱、祛煩助眠。

而我們常見的乾蓮子，是秋季成熟後採摘曬乾而成。乾蓮子性質較平和，所有季節合用，特別是失眠、腹瀉、帶下遺精等脾腎虧虛者較為適合，但對於大便乾結、腹部脹滿的人則盡量避免。而根據不同的搭配，會有不同的食療功效。

蓮子茶食療

▼1.桑寄生蓮子蛋茶：補氣血、益肝腎、寧心安神（按圖了解👇👇👇）

▼2.銀耳蓮子羹：滋陰潤肺、健脾養顏（按圖了解👇👇👇）

▼3.蓮子桂圓茶：補益心脾，補血安神（按圖了解👇👇👇）

▼4.蓮子心茶：清熱瀉火、安神固精（按圖了解👇👇👇）

▼飲用蓮子茶注意事項（按圖了解👇👇👇）

凡感冒前後，黃疸、痔瘡，肝氣鬱結、腹部痞脹，尿赤便秘，食後脾胃不運化、瘧疾，及產後忌服蓮子茶。蓮子具有收斂的作用，若平素大便乾結難解，或腹部脹滿之人忌食，不然會加重便秘的症狀。

在服用蓮子的期間，要注意保持良好的作息習慣，盡量避免熬夜，以免出現陰虛火旺的症狀。同時要少吃辛辣或者刺激性食物。胃寒怕冷者不喝蓮子心茶。蓮子心是寒性的，不適合長期服用，亦不宜空腹服用。

健福堂中醫診所方麗璋註冊中醫師（撰文者提供）

相關文章：【石斛茶】養胃甘香除口臭8類人最啱飲！4款食療加菊花明目清肝