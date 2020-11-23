護肝穴位｜工時長壓力大增肝負擔！疏肝解鬱5穴位幾點瞓最保肝？

上班族工時長、壓力大，又經常外食，對肝臟來說都會造成負擔！黃帝內經提到「人臥則血歸於肝」，中醫談保肝最重要就是「多休息」，尤其是在晚上11點~3點這段時間，應讓身體獲得良好的休息，就能讓肝臟功能慢慢恢復。此外，穴道按摩也可促進肝臟健康唷！今天Mary就要來跟大家分享幾個保肝穴道，沒事壓一壓，讓肝臟更健康~

▼保肝5大穴位（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 期門穴：位於胸下第六條肋骨間處，可疏肝解鬱，排除肝氣鬱滯。

2. 肝俞穴：位於背部第9胸椎棘突下，督脈旁約1.5寸（約4公分）處，能疏肝利膽，降火退熱。

3. 太衝穴：位於腳背、腳拇趾與第二指間隙後方凹陷處，可疏肝解鬱、清熱利膽、清肝明目。

4. 三陰交穴：位於小腿內側，踝關節內側上方約3寸（約為手指四指寬）處，是肝、脾、腎三經交會之處，可養肝血、補脾氣、滋腎陰的效果。

5. 足三里穴：自膝蓋外側凸起往下四指寬，小腿骨外側約一姆指寬處，可以疏通經絡、調和氣血，達到消除疲勞的效果。

保肝5大穴位（健談授權使用）

▼疏肝解鬱茶療（按圖👇👇👇）：

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