運動過度｜頭暈胸悶胃口差出現7大警號要唞唞！汗多體虛提早衰老

運動是件好事，但休息更重要。近年來，運動健身的風氣愈來愈盛行，許多人為了追求健身目標每天都勤做運動，但不是練得愈多就愈好，一切都要視自己的健康與體能狀況來調整。如果你開始有愈運動愈疲勞的狀況，記得要多給身體一些時間休息，不然長久下來會對健康造成非常大的傷害，甚至比不運動還要糟。

▼運動過度對身體的7大影響

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1. 胸悶頭暈

若在運動時感覺到胸悶氣短、頭暈目眩、呼吸不順，這代表血液中血壓變化、氧氣含量過低，運動量已經超過身體的負荷了，嚴重時可能會有暈眩的感覺出現，甚至暈倒。

2. 食慾不振

運動過度時血液流向四肢和肌肉等運動的器官，內臟的血液相較之下也減少，而胃黏膜的血液減少後， 就會使人食慾不振、胃口不佳，就如同人愈緊張愈多人不想吃飯。

3. 影響內分泌

一次性的運動過量或是長期的過度運動，會因為疲勞而抑制腦下垂體的分泌，使雄性素及雌激素的前驅材料DHEA（去氫皮質酮）的濃度下降，體力恢復慢，且影響人體內氨基酸攝取，以及核酸和蛋白質的合成，肌肉、骨骼和紅血球的生長，讓人提前衰老。

4. 睡眠品質差

適量的運動有效紓解壓力，提升睡眠品質，睡得深層安穩助身體修復。但當運動過量壓力荷爾蒙過多時，恐會讓你神經緊繃無法放鬆順利入眠。

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5. 長時間出汗

運動後出汗的現象很正常，但如果運動後，卻還是長時間持續出汗的現象，就是出虛汗、冒冷汗的狀況，表示運動已經過量，超過身體的負荷，這也有可能是運動者身體虛弱的一種表現。

6. 身體極度疲勞

常在運動前就提不起勁，運動後也累得沒有精神，疲憊無力感嚴重，就表示你訓練過度且身體一直處於無足夠營養供應的狀況，就像一台沒加油跑不動的車，愈跑愈耗損機械功能。

7. 情緒起伏大

如果有定期運動，卻會突然沒由來的覺得心情不好、容易生氣，或是神經過於焦慮、憂鬱、無法集中精神，恐是訓練過度影響壓力荷爾蒙（皮質醇、腎上腺素），導致情緒無法控制。

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