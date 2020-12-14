【流鼻血】蔡少芬睡覺流鼻血？或因過勞肺燥預防2湯水加搽凡士林

藝人蔡少芬不時在微博分享生活日常，日前（12日）清晨時分，在微博上載一張染滿鮮血的紙巾照片，並留言：「你試過睡覺流鼻血嗎？」引來大批粉絲慰問，但截稿前她仍未有回覆。為何睡覺容易流鼻血，又應如何預防及處理？

藝人蔡少芬前日（12日）清晨時份，在微博上載一張染滿鮮血的紙巾照片並留言問：「你試過睡覺流鼻血嗎？」，引來大批粉絲留言慰問。（微博＠蔡少芬）

秋冬濕度低鼻膜較易流鼻血

相信不少人像蔡少芬一樣曾在睡覺時流鼻血，普通科醫生莫昆洋指，秋冬時候濕度較低，鼻膜較薄，容易流血。此外，當晚上睡覺時房間濕度不足，容易不自覺按鼻或捽鼻，亦有機會流鼻血。

▼秋冬易流鼻血成因（按圖 👇👇👇）

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秋冬多燥邪傷肺

流鼻血，中醫稱為鼻衄，健福堂中醫診所廖瑾璞醫師指，流鼻血可由燥邪犯肺、肺熱、胃熱、肝火等引致。秋冬多見燥邪傷肺。由於秋冬萬物乾枯，容易受燥邪侵襲，肺臟開竅於鼻（鼻子是呼吸系統的大門，可反映肺臟功能），因此流鼻血與肺臟狀態密切相關。

此外，一天分為晝夜，夜行於陰，夜為陰之所主，血為陰，加上夜間氣溫下降，空氣變得更為乾燥，因此晚上或睡覺時更易流鼻血。

在中醫角度，以下三種情況最易在秋冬流鼻血。

秋冬天氣轉乾燥，燥會損耗人體內津液，而燥易傷肺的絡脈，引致肺部滋潤不足，不能滋養鼻竅，令鼻內十分乾燥，易流鼻血。（GettyImages）

易感冒、過勞人士易流鼻血

1.氣虛：中醫認為氣能攝血，使血不能外流於脈絡之外，如自身肺氣虛就會不能控制血液，而令其不受控而外流。平時易感冒、過勞、有哮喘、抵抗力較低等自身肺氣較弱人士在秋冬之時，肺臟更弱，或較易流鼻血。肺氣虛士可見鼻血色淡、血量可多可少、面色蒼白、手腳冰冷、短氣、聲弱等。

2.燥邪犯肺：秋冬天氣轉乾燥，燥會損耗人體內津液，而燥易傷肺的絡脈，引致肺部滋潤不足，不能滋養鼻竅，令鼻內十分乾燥，易流鼻血。燥邪犯肺可見鼻血色紅、血量少或粘、鼻乾、痰少且夾血絲、皮膚乾燥亦可兼有搔癢等。

3.生活習慣不良：例如吸煙、特殊工作環境如廚師、運動量少、飲水量少、飲食不節制，如喜食辣煎炸油膩的食物、少食蔬果、捱夜等，生活不節會對肺臟做成傷害，在秋冬亦易受燥邪所犯而出現流鼻血。

此外，挖鼻孔、大力搓鼻、外力撞擊（被足球射中鼻）等外因亦有可能引致流鼻血。

▼改善秋冬睡覺流鼻血方法（按圖 👇👇👇）

莫醫生建議，大家可以在睡前搽凡士林在鼻膜，大約一粒米左右的份量，塗入鼻孔內一節手指長度左右深即可，可減低晚上流鼻血的機會。

此外，大家應勤洗被或被袋，防止鼻敏感；而有鼻敏感人士可用收鼻水的滴鼻藥，減少在晚上按鼻的情況，短時間使用亦可防止流鼻血，最多連用７天。

秋冬流鼻血食療

廖醫師建議了兩個食療，可以改善秋冬流鼻血的情況。要注意的是，食療為平時調理之用，非治療出血時使用，出血時，應止血為先。

▼1)補肺益氣固攝湯：補肺益氣、固攝鼻血（按圖 👇👇👇）

▼2)潤肺生津湯：潤肺生津、滋養鼻竅（按圖 👇👇👇）

處理流鼻血方法

坊間對流鼻血的正確處理方法眾說紛紜，例如用手指壓鼻骨，頭向後仰，或是用手指按壓鼻翼，頭向前傾。耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾在訪問中指，後者是處理流鼻血較正確做法。

▼正確處理流鼻血步驟是什麼？什麼情況需要看醫生？（按圖 👇👇👇）：

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健福堂中醫診所廖瑾璞醫師（受訪者提供）

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