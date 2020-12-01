哮喘｜氣虛陽虛3體質易哮喘　多食甜傷脾冬蟲夏草燉鴨湯益腎養肺

秋冬轉季時特別容易引起哮喘，患者會持續或反覆咳嗽、氣喘、呼吸困難等症狀。有中醫指出，氣虛、陽虛和痰濕體質人士最易有哮喘，除了注意日常飲食外，亦可多耍太極、八段錦等運動補氣，並提供了適合他們的改善食療和穴位，有助預防哮喘。 撰文：健福堂中醫診所註冊中醫師潘美蘭

哮喘人士會持續或反覆咳嗽，尤其是在夜晚、季節變化、感冒或跑步後。（GettyImages／VCG）

哮喘是一種很常見的疾病。根據香港哮喘會的資料，大約有10%的兒童及5%的成人曾有哮喘的病徵。

▼哮喘知多啲！（按圖 👇👇👇）

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哮喘的主要症狀有：持續或反覆咳嗽（尤其夜晚、季節變化、感冒或跑步後）、氣喘、呼吸困難、喘鳴音、胸部有憋悶的感覺。

哮喘的病因非常複雜，在中醫角度，哮喘的病因分為4大類：

1. 外邪引發

外感風寒或風熱邪氣，不能及時驅散，邪氣困於肺部，導致肺臟功能失調。其他外邪也包括吸入花粉、塵等導致哮喘的發生。

2. 飲食不當

過度進食生冷，會損傷脾的陽氣；平時嗜食肥膩甜品等，則積痰化熱（堆積廢物在身體，慢慢變成痰熱，阻塞氣管）；或因進食蝦蟹等發物，導致脾胃運化失常。飲食不能正常轉化為氣血津液，反而變成痰濁，積在肺部，阻塞肺氣導致哮喘發作。

（資料圖片）

3. 病後體虛

哮喘的發生同肺脾腎三臟息息相關，反覆感冒或咳嗽日久不癒，導致肺、脾、腎虛損，肺氣受損不能佈散津液（把人體生產的精華散發到全身），脾腎虛水濕不化都是哮喘發作的原因。

4. 先天不足

中醫認為先天稟賦不足，或者家族有哮喘史的人更容易有哮喘。

▼從體質角度分析，有以下幾種體質容易哮喘（按圖 👇👇👇）

氣虛：面色蒼白，語聲低弱，容易反覆感冒，經常自汗、怕冷怕風，疲乏無力。

陽虛：身材白胖，面色淡白，平時喜暖怕冷，手腳冰冷，精神不振，睡眠偏多，口唇色淡，毛髮易落，易腹瀉，夜尿多。

痰濕：形體肥胖，腹部肌肉鬆弛，面部皮膚油脂多，胸悶痰多，嗜食肥膩甜食。面色暗黃，眼皮微微浮腫，常自覺身重疲倦，大便多粘爛。

哮喘食療推介

▼冬蟲夏草燉鴨湯：益腎補精，養肺止咳，適合陽虛體質。（按圖 👇👇👇）

▼黃芪黨參粥：健脾化痰，扶正(提高抗病能力)平喘，適合氣虛體質。（按圖 👇👇👇）

▼萊菔子蘿蔔粥：健脾消食，化痰平喘。適用於痰濕體質。（按圖 👇👇👇）

每天揉按以下穴位，可以強身健體，預防哮喘發作，亦可以改善哮喘發作的症狀。

▼預防及改善哮喘症狀穴位（按圖 👇👇👇）

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1.天突穴：平喘利氣，能有效緩解呼吸道、支氣管方面的不適。

2.內關穴：調節心率、順氣寬胸（緩解胸中憋悶感）、平喘。

3.列缺穴：調氣降逆（緩解哮喘發作時出現的氣促呼吸困難），清熱化痰，寬胸利膈（緩解胸中憋悶感）

4.豐隆穴：治療多痰，可改善哮喘發作時咽中多痰的情況

在日常生活中，預防哮喘應該從飲食、運動入手。

▼哮喘人士飲食及運動建議（按圖 👇👇👇）

在飲食方面，應該結合哮喘患者的不同體質選擇適合的食材：

1 氣虛體質

健脾益氣：小米，粳米，豬肚、雞肉、鰱魚、淮山、扁豆、紅蘿蔔、牛肉、馬鈴薯等

2 陽虛體質

溫陽壯陽：羊肉、豬肚、雞肉、核桃、栗子、韭菜、胡椒、薑等

3.痰濕體質：

飲食清淡：可常吃赤小豆、扁豆、白蘿蔔、陳皮、生薑、海蜇、冬瓜、紫菜、洋蔥等

在平時生活中，哮喘患者還應該結合體育鍛煉，增強體質預防哮喘發作，適合的運動方式有：太極、八段錦、爬山等。太極和八段錦都是屬於氣功，通過八段錦、太極的鍛煉，可以幫助補氣，爬山是有氧運動，多爬山可以幫助人增強抵抗力。

哮喘患者適合的運動包括：太極、八段錦、爬山等，可以補氣及增強抵抗力。（資料圖片／顏銘輝攝）

其他預防哮喘小貼士：

1.天氣寒冷時，應該注意保暖，或用圍巾保護氣管，避免受寒。

2.飲食避免生冷，過敏體質避免食用魚蝦、壽司等發物。

3.平時居家、工作中，應該避免接觸刺激性氣味、花粉、粉塵等容易誘發哮喘因素。

4.每年三伏天和三九天，哮喘患者應該通過貼天灸達到預防疾病的目的。

5.哮喘人士在緩解期應該積極調治，找到哮喘發作的根本，通過治療減少發作。

患哮喘人士應及早求醫，哮喘發作時應使用舒緩噴霧或按醫生指示處理，上述食療及穴位按摩主要用作預防及調理體質。

健福堂中醫診所註冊中醫師潘美蘭（撰文者提供）

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