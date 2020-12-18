【即沖薑茶檢測】含糖最高1杯3.4粒糖！驅寒暖胃小心致肥高血壓

氣溫驟降，不少人即使穿上厚毛衣仍覺手腳冰冷，這時候飲一杯薑茶可以作驅寒或温暖脾胃之用。如果沒有時間自己製作薑茶，市面上亦有很多不同選擇，不過，須留意不同品牌的薑茶糖分含量，否則容易攝取過多的糖分和熱量，誘發糖尿病和心血管疾病。

薑茶是不少人冬天熱愛的飲品之一，不過，薑味辛辣，為了中和辣味容易入口，不少薑茶沖劑會加入紅糖、蜂蜜、紅棗等。可是，味道香甜順喉的薑茶沖劑背後可能暗藏高糖陷阱。我們在市面隨機挑選了常見的9款即沖薑茶，檢測當中的糖分，發現沖一杯可含高達相等於3.4粒糖的糖分，約是每日建議攝取量的7成。

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自的糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。

▼市面上不少薑茶沖劑都有加添額外的糖分，我們隨機挑選了9款，看看它們的糖分有多高？（按圖了解👇👇👇）

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以上檢測當中，有1款無糖，2款屬低糖，即丹特牌生薑茶及嘉心思特強薑茶，而當中真精即溶特強配方糖分含量最高，糖分每100克分別達94.4克，每包18克含17克糖約相等於3.4粒方糖分量，佔每日建議攝取量的68%。不過，還視乎你加入多少水分沖泡。

按《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》下，每100毫升飲品若含5克糖以下屬低糖飲品；不超於0.5克則可視為「無糖」；衛生署指引若超於7.5克即屬「高糖」飲品。

飲用高糖飲品除了會增加蛀牙風險，更有可能導致肥胖、高血壓、糖尿病等疾病。一旦患上糖尿病，更會增加患腦血管病、心臟病、足部壞疽、視網膜病、腎病及神經系統疾病的機會。如果想飲薑茶飲得健康一點，可以在購買時選擇無糖薑茶沖劑，或自己製作薑茶，自行調節糖的分量。

▼糖尿病常見徵狀（按圖了解👇👇👇）

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生薑好處

註冊中醫陳艷瑤曾撰文指，生薑主要功效為促使發汗、温暖脾胃、止嘔、溫肺止咳，主治風寒感冒、胃寒嘔吐等寒症，更可解魚蟹毒，例如進食未煮熟的魚後腹瀉。

不過，由於生薑為辛溫之品，陰虛內熱者忌服。陰虛內熱表現多為口燥咽乾、潮熱盜汗、手心、足心發熱、尿少色黃、大便乾結等。此外，肝炎患者須慎服薑茶，因為生薑中的薑辣素或會使肝細胞發生變性，引起肝功能失調。

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▼生薑有什麼功效？（按圖了解👇👇👇）

生薑性溫，可配合其他食材製成不同薑茶，針對不同的做法和用途，四季也可飲用，尤其適合風寒感冒、胃寒嘔吐、宮寒經痛的人。於冬春季風寒當令，薑茶可散寒解表；而對宮寒經痛等症，於早上7時至9時氣血流注陽明胃經之時服用更佳。

生薑可配合其他食材製成不同薑茶，以下中醫師便介紹兩款簡單又常用的薑茶：

▼紅糖薑茶：功效及做法（按圖了解👇👇👇）

紅糖薑茶功效

改善宮寒痛經：經前或經期小腹冷痛、熱敷後疼痛減少、身體四肢寒冷、經期延後、經量少、經色黯紅或夾有血塊等。經前或經期期間飲用尤其適合。

▼蔥薑茶：功效及做法（按圖了解👇👇👇）

蔥薑茶功效

改善風寒感冒：怕冷、發熱、無汗、肢體酸痛、口不渴，或渴喜熱飲等症。

改善胃寒嘔吐：自覺胃中發涼、冷痛脹滿，或嘔吐清水，遇寒痛甚，得溫則緩（即進食寒涼食物時胃痛更嚴重，食溫熱食物胃較舒服）

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