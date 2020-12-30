【北芪水】小人參補氣降血壓5款茶療推介　北芪南芪有咩分別？

北芪水有助健脾補氣，適合經常精神不振、水腫、消化不良人士飲用，還可美容養顏。北芪更可搭配不同食材，發揮更多功效。不過，飲用北芪水又有什麼要注意呢？什麼人士要慎服？

北芪，又稱黃芪，味甘性溫，歸肺、脾經，被稱作「小人參」，不只可補氣，還對脾胃非常有益。註冊中醫師鄧蕙盈以下會為大家講解有關飲用北芪水要注意的地方。

北芪、南芪功效、性質有什麼分別？

北芪好處

▼ 北芪有什麼益處？（按圖 👇👇👇）：

• 治療脾虛症狀

北芪具有補中益氣的功效，脾虛的人，日常容易出現無精神、打瞌睡、消化不良等症狀。脾虛的人服用北芪，有助改善脾虛的症狀。如在服用北芪的同時，加入黨參、茯苓、白朮等，可加強效果。

• 助降血壓

對於高血壓患者來說，適當運用北芪可有助擴張血管、降血壓，甚至能減輕高血壓所帶來的浮腫問題。以及預防中風。

• 美容養顏

北芪益氣，有助健脾養胃、補氣血。氣血虛的人，平時臉色蒼白、腸胃差，血色不足等，服用北芪可改善氣色、潤澤肌膚，還可幫助去濕，改善因浮腫而產生的虛胖。

北芪和南芪有什麼分別？

▼ 北芪即黃芪，南芪即五指毛桃，兩者性質和功效有什麼分別？（按圖 👇👇👇）：

北芪功效

北芪和人參一樣，同為補氣的中藥，且具止汗、利尿、退腫的功效，常用於治療氣虛乏力、血虛萎黃、慢性腎炎、蛋白尿及糖尿病等。另外，北芪還可以蜜製，稱炙北芪，就是把北芪片用蜂蜜拌勻，炒至不黏手時，取出攤晾，其後入藥，可增強補氣潤肺的功效。

南芪功效

南芪即五指毛桃，因葉子長得像五指，葉片有細毛，果實成熟時像毛桃而得名。南芪性甘，微溫，具益氣健脾、補肺、利濕舒筋的功效，可改善脾虛浮腫、肝炎、貧血及風濕等問題。

北芪水好處

日常多喝北芪水，精神會更好，亦能改善氣短的情況；而有水腫、濕氣過重問題的人，飲用北芪水效果會更好。

▼ 哪些人適合飲北芪水？（按圖 👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

▼ 飲北芪水需注意什麼？哪些人要避免飲北芪水？（按圖 👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

北芪水5大食療

北芪水功效多，鄧醫師為大家推介以下5種不同配搭的食療：

▼ 北芪黨參茶：適合容易疲勞乏力人士（按圖 👇👇👇）

▼北芪麥冬茶：宜經常熬夜人士飲用（按圖 👇👇👇）

▼北芪玉米鬚茶：糖尿病患者飲用有助改善病情（按圖 👇👇👇）

▼北芪決明子茶：可治水腫、虛胖問題（按圖 👇👇👇）

▼北芪桂枝五物湯：易手腳冰冷者宜飲，有助健脾益氣（按圖 👇👇👇）

以上食療僅供參考，如有任何問題，請先諮詢中醫師意見。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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