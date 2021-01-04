高血壓｜一起床量血壓唔準！夜間高血壓中風增2倍正確量血壓4要點

高血壓問題困擾不少人，患者不只會出現頭痛、耳鳴、失眠等症狀，也可能增加中風、患心臟病等風險。定期量血壓有助你監測自己的血壓情況，但你會早上起床後，或是午夜吃飯前量度血壓？有研究發現，原來夜晚量血壓更為重要。即使日間血壓正常，也不代表晚上的血壓一樣正常，究竟哪個才能反映真正的健康狀況？若晚上血壓高更為危險嗎？服降壓藥的時段又有沒有影響？

一起床量血壓唔準？

不少人都會早上一起床便量血壓，但原來早上血壓正常，也不代表你的血壓完全沒問題！美國健康網站Healthline報道指，夜間高血壓（Nocturnal hypertension）其實是「無聲殺手」。

▼ 一起床量血壓可能唔夠準？夜晚的血壓原來比早上血壓重要？研究有咩發現？（按圖了解👇👇👇）：

刊登在醫學雜誌《Circulation》的日本研究發現，夜晚的收縮壓（上壓）（systolic blood pressure）變化會大大影響心血管疾病風險。研究找了超過6千名參加者，多過9成的參加者有高血壓問題，而超過四分三的參加者有服降壓藥。不過，在研究開始時，全部參加者都沒有患心血管疾病的症狀。參加者在研究期內，被要求穿戴儀器，量度日間和夜間的血壓。

▼ 同場加映：量度血壓一般以毫米水銀柱 (mmHg) 為單位，究竟血壓讀數多少才算高血壓？（按圖👇👇👇）：

相關文章：【高血壓】廿幾歲高血壓4大成因你有冇份？勿自行加藥誘發腎衰竭

結果發現，夜間血壓收縮壓（上壓）讀數，相比日間讀數高20毫米水銀柱（mmHg）以上的人，患心臟病和中風風險增加18%，而出現心臟衰竭的風險，更增加25%。研究人員更指出，如你在夜間的血壓較高，而日間的血壓正常，出現心臟衰竭的風險更會增加一倍，而睡眠時上壓比清醒時低20%或以上，中風風險高於兩倍。

▼ 同場加映：測量血壓有7個錯誤，如果不小心在測量時觸犯了，可能會導致血壓失準，造成不必要的恐慌（按圖 👇👇👇）：

+ 2 + 2 + 2

相關文章：【高血壓】量血壓7大常犯錯誤 周圍嘈吵會唔準只量一次都係錯

正常來說，日間的血壓會較高，而晚上的血壓會較為回落。那麼，為什麼會出現夜晚或靜止睡覺時，血壓不跌反升的情況呢？

夜晚血壓上升？

研究顯示，當身體要從腎臟排出過多的鈉時，血壓就會上升；一般來說，日間上升血壓就足以排出鈉質，不過部分人因為鹽攝取量增加，或對鹽較敏感，令血壓在夜間也要上升，來排出鈉質，而這個情況對心臟不利。

美國心臟協會的專家Dr. Raymond Townsend更指，最理想是在夜間量血壓，而不是在日間，夜間的血壓更能反映心血管健康，認為是心血管風險的預測因子。因此，如果你有高血壓問題，就不要只在早上量血壓，記得在晚上也要量血壓，監測自己的血壓變化。

▼ 同場加映：在家點樣準確量血壓？正確步驟要點做？（按圖 👇👇👇）：

相關文章：【高血壓】血壓多少才算血壓高 一文看懂常用血壓藥

降壓藥夜晚食更有效？

▼降壓藥揀夜晚食會有效啲？研究發現可減心臟病風險...（按圖👇👇👇）：

《歐洲心臟病學會》（European Society of Cardiology）資料指，原來夜晚或睡前服降壓藥，相較早上服藥，更為有效！研究找了19,084名高血壓患者，隨機要求患者在早上醒來，或睡前服降壓藥，並平均追蹤患者超過6年。

結果發現，睡前服藥的患者，相比早上服藥的患者，死於或出現心臟病發、心肌梗塞、中風、心臟衰竭，或需要進行重建心血管手術的風險，降低45%。

▼如果高血壓沒有好好控制和治療，可能會出現以下的併發症，危及性命！（按圖👇👇👇）：

相關文章：【高血壓】廿幾歲高血壓4大成因你有冇份？勿自行加藥誘發腎衰竭

研究員更表示，現時並沒有建議或指引指出什麼時候服藥最好。不過，結果顯示，入睡後的上壓平均值，才是最影響心血管疾病的風險，而是次研究也正正反映，睡前服降壓藥，相比早上醒來服藥，更能有助控制血壓，並大大減低出現或死於心臟及血管問題的風險。

有見及此，你可諮詢醫生意見能否在晚上服降壓藥，或許更能有助你控制高血壓問題！

▼ 同場加映：高血壓患者固然要時刻「睇緊」血壓數字，但就算沒有血壓問題，也最好防患於未然。以下整理出15個有助血壓自然降低的方法。平日可多食邊啲食物？（按圖 👇👇👇）：

+ 40 + 40 + 40

相關文章：每日3分鐘｜28歲男高血壓中風半癱 毛巾操12分鐘降血壓點做到？