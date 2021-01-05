【脫髮】未老先衰4大脫髮類型　藍莓防脫髮生髮水認住呢個成分！

一般民眾常對於禿頭存有迷思，認為中老年男性才會禿頭。確實，男人因為男性荷爾蒙的關係，容易有雄激素遺傳脫髮（Androgenetic Alopecia），常常有地中海禿頭，但掉髮原因很多，絕不僅僅一種類型而已，無論您的年齡、性別、種族為何，都可能有禿頭掉髮的危機。如果你總是對洗完頭那一片落髮念念不忘，那麼請趕緊看下去，汲取新知來拯救萬千智慧毛。 撰文：Louis Zhang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼4大禿頭掉髮的類型 （點擊下圖看清！👇👇👇）

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禿頭掉髮的類型

1. 遺傳性脫髮

大部分男性掉髮的原因，是因為雄激素遺傳脫髮作祟，他們會發現自己的髮際線愈來愈後退，頂上頭髮不但變細，髮量也日漸稀疏，最後只剩邊緣和腦後的毛髮，更有許多男性朋友自嘲，他們把頭髮都留給了地中海，表現出對禿頭的無奈。

其實，雄性禿多半歸咎於家族遺傳，有些人的毛囊天生對於雙氫睪固酮（Dihydrotestosterone, DHT，一種男性荷爾蒙）較敏感，造成毛囊漸漸變小，而毛囊變小也意味著新生成的毛髮變得更細、更短，需要更花時間長回來，最後，毛囊會萎縮，再也無法長出新毛髮來。此外，雄性禿不只男性會發生，女性也可能有相同困擾。

2. 休止期脫髮（Telogen effluvium）

人體每一根毛髮都有專屬、時間不一致的生命週期，分別會經歷2~6年不等的生長期，之後是2~3週的退行期，意味著這根毛髮的生長，已暫告一段落了，最後是三個月的休止期，此時，毛囊會開始休息，毛髮會自然地隨著外力，如梳頭、洗頭而脫落，據估計，一天通常有50~100根毛髮脫落。休止期結束後，毛囊又回到生長期，重新生長毛髮。

然而，人的毛髮也可能因為身心的突發狀況，例如發高燒、生重病、動手術，或遭遇龐大壓力需要心理調適等因素，也可能是部分藥物作用，或日常飲食不均衡，蛋白質和鐵質攝取不足，都會讓毛髮的生命週期受到干擾，造成毛髮（主要為頭髮）大量脫落。

所以，如果您每天起床或洗頭後，發現毛髮比平常掉得更多，也許就是休止期掉髮的徵兆。但別太擔心，休止期掉髮後，如果儘快解決掉髮的原因，大約3~6個月後，毛髮又會再長出來。

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3. 斑禿（Alopecia areata）

斑禿，又名圓禿，俗稱鬼剃頭，患者皮膚局部（如頭皮、鬍子，或其他毛髮生長處）會大量掉髮，看起來這邊禿一塊、那邊禿一塊，掉髮部分大小不一，嚴重程度也因人而異，往往造成患者面對他人時，會因為容貌而不自在。

然而，患者同時要注意的是斑禿發生的背後，可能是自體免疫疾病（Autoimmune disease）在警告您，簡單而言，根據美國的國家斑禿基金會（National Alopecia Areata Foundation, NAAF）指出，常見的班禿原因，是因為自身免疫系統將健康毛囊誤認為是外來的入侵物質，進而攻擊它，導致毛囊萎縮、嚴重減緩毛髮生長，至於為何自身免疫系統會無端攻擊毛囊？科學家仍無法證實原因，目前，雖然沒有辦法根治班禿，但仍有改善症狀的治療方式，例如採用皮質類固醇（Corticosteroids）等抗發炎藥物，來抑制免疫系統，或其他幫助毛髮生長的藥物，但一切的藥物使用均須遵從醫生指示，才能有效改善症狀。

4. 瘢痕性禿髮（Cicatricial alopecia）

瘢痕性禿髮又稱疤痕性禿髮（Scarring Alopecia），分為原發性瘢痕禿髮（Primary Cicatricial Alopecia）和續發性瘢痕禿髮（Secondary Cicatricial Alopecia），毛囊因為細胞發炎或外力因素，造成細胞受傷，進而導致毛髮再也無法長出來，然而，這一類禿髮的具體成因，至今仍舊不明。

治療與建議

首先，醫生必須先判別患者掉髮的原因，以及掉髮的類型，以便給予更確切的治療方式，除了開立藥物，含有敏諾西代（Minoxidil）成分的生髮水，也有助於改善，選購時記得看產品標示是否有此成分。另外，也會建議患者從飲食改善，多攝取士多啤梨、藍莓、羽衣甘藍等富含抗氧化效果的食物，少攝取糖、醃製品、酒精，避免抽煙，並適時補充鐵、鋅、維他命D、維他命B12等營養素。

平常在家時，也可多按摩頭皮，刺激血液循環，促進毛髮生長。若您對禿頭真的很困擾，希望能藉由植髮或動手術改善，也可尋求皮膚科醫生的專業諮詢與個人綜合評估後，再做最後決定。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：禿頭掉髮原因多！盤點4大掉髮類型】