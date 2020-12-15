【護髮】蜂蜜按頭皮助長柔順髮絲？補充6大營養素多吃雞蛋烤南瓜

頭髮攸關我們的外貌，蓬頭垢面的話可沒辦法替你贏來好人緣。健康美麗的秀髮可以使你更有自信，當你的秀髮受損，自信心也會跟著開始降低。造成頭髮受損、掉髮的原因很多，而在你開始接受藥物治療之前，或許會想先試試一些天然的方式，以下提供五種方法，幫助促進你的頭髮生長。 撰文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼從飲食獲得足夠營養助頭髮生長（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 從飲食獲得足夠營養

幫助頭髮生長最好的方式，就是獲得充足的營養，你應該多攝取富含蛋白質、脂肪、鐵、鋅、維他命的食物，以確保頭髮能獲得足夠的養分，一旦頭髮健康了，就會長得快！

蛋白質和脂肪：雞肉、魚肉、蛋、黃豆製品、堅果等，都可以為身體提供蛋白質，並促進角蛋白的生長；角蛋白是生成頭髮與指甲的重要成分。

鐵：瘦肉、黃豆製品、豆類、小扁豆都含有鐵。

鋅：鋅也是毛髮生長必需的物質，烤南瓜、蠔、低脂烤牛肉、可可粉等，都可以為毛髮提供鋅。

維他命C：維他命C會刺激膠原蛋白生成，膠原蛋白對皮膚與頭髮健康很重要，你可以找到很多含有維他命C的食材，例如柑橘類、西蘭花、波菜等。蛋、堅果、莓果、魚與蔬菜所含有的生物素，也能使你的頭髮更強韌。

維他命B雜：維他命B雜如維他命B12及B6等，都是代謝必需的營養素，研究顯示這些維他命可以促進頭髮生長。糙米和全榖物等複合碳水化合物、三文魚、深綠色葉蔬菜，以及海藻等都是良好的維他命B雜來源。

除了補充以上所列的營養素之外，你也應該避免煙、酒，不只是為了秀髮，對你的健康也同樣有益。

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2. 頭皮按摩

頭皮按摩可以幫助身體放鬆，也能促進頭髮生長。頭皮按摩不但促進毛囊的血液循環，也具有紓壓的功效，你可以依下列三個步驟幫自己做頭皮按摩，也可以找專業人士代勞。

步驟一：先用你最喜歡的洗髮露和保濕產品，輕柔地清洗秀髮，頭髮濕潤的時候要更加留心，因為此時的頭髮比較脆弱。

步驟二：用指尖輕輕地按摩頭皮，你可以先將手指伸直，再收回，然後持續數次。

步驟三：用十指環繞著頭，按摩整個頭皮，每天至少一次，每次持續按摩三至五分鐘。

3. 使用天然產品

你可以將天然的精油滴到頭皮上來按摩頭皮，椰子油、橄欖油、蘆薈膠或蜂蜜都可以刺激頭髮生長，這些產品都可以為頭髮帶來保濕效果，讓你的髮絲更柔順。

4. 維持荷爾蒙平衡

荷爾蒙失調會造成掉髮、阻礙頭髮生長。壓力和睡眠不足都會影響荷爾蒙的平衡，因此你應避免承受過大的壓力，並保持充足睡眠來確保健康。

5. 保護秀髮

吹、整、染、燙、拉直都會損傷你的秀髮，所以你應該避免過度或太頻繁的改變髮型，在完成頭髮造型後，請避免讓頭髮接觸灰塵、日曬或風吹。

要讓頭髮長得快的關鍵，就是保持秀髮健康，避免頭髮受到傷害，而為身體提供充足的營養則是不二法門。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：頭皮按摩促血液循環！5方法擁秀髮】