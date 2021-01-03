【中醫教室】陰虛便秘失眠皮膚乾　3食療滋陰潤燥「陰」是什麼？

皮膚乾、脾氣暴躁、心煩、便秘問題老是常出現？你可能要滋陰。滋陰是中醫常見名詞之一，不少人看診時都可能聽過。不過，究竟滋陰是什麼？陰不足又有什麼問題？有什麼食療可以改善？ 撰文：健福堂中醫診所註冊中醫師王蘭華

陰虛情況女性較男性明顯多見，如果女性在月經月經量過多，加上一直沒調養好身體，令陰虛情況愈來愈嚴重，更年期時症狀便會加劇，出現皮膚乾燥、脾氣暴躁、心煩、失眠、潮熱等問題。（《當你沉睡時》劇照）

陰是指體內的體液，包括血液、唾液、眼淚、內分泌以及油脂的分泌等等，陰液的缺失，會使身體出現不同程度的陰虛表現，如咽喉乾癢、皮膚乾燥、脾氣暴躁、心煩、失眠、潮熱等。因此，滋陰是中醫上的一個治療方法，從中醫的角度上來說，滋陰就是養陰、補陰，是滋養陰液來治療陰虛證。

▼滋陰是什麼？陰虛有什麼症狀？（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

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不論男性或者女性，都有可能出現陰陽失調，不過，陰虛情況女性較男性明顯多見，如果女性在月經月經量過多，加上一直沒調養好身體，令陰虛情況愈來愈嚴重，更年期時症狀便會加劇。

此外，長期熬夜、操勞過度、飲食不當、女性月經前後、久病、熱病(如感冒發燒)、更年期等易出現陰虛、血虛甚至陰虛火旺、虛火上升，這些人士都需要滋陰，而且與一般上火並不相同。由於港人生活及飲食習慣不良，因此陰虛情況相當普遍。

長期熬夜、操勞過度都可能會導致陰虛。（視覺中國）

常見陰虛3大類型

1.陰虛內熱(程度較輕)

症狀：容易口渴、渴喜冷飲、怕熱喜涼、眼乾、容易煩躁、大便乾、小便黃。

成因及高危人士：飲食習慣不良(喜辣、味重、煎炸等）、長期熬夜、長期精神壓力大或過分勞累等人士。

2.陰虛火旺(陰虛熱盛症狀加重)：

症狀：怕熱喜冷、口乾、咽乾、煩躁易怒、易緊張、遲入睡而夢多、心跳變快、面紅、頭暈眼花、眼紅、眼亁澀、大便乾、尿少色黃等症狀。

成因及高危人士：飲食習慣不良(喜辣、味重、煎炸等）、長期熬夜、長期精神壓力大或過分勞累等人士。

飲食習慣不良，如喜辣、味重、煎炸等人士容易出現陰虛情況。（《一起吃飯吧》劇照）

3.陰虛陽亢(陰虛程度較重，同時出現火向上攻的症狀)：

症狀：常自覺身熱而遇涼不解、午後潮熱、盜汗、唇乾舌燥、皮膚乾癢、焦慮多疑、易手震或小腿抽筋、失眠易驚、心跳加速、易疲倦、頭暈眼花、眼澀痛、身型消瘦憔悴、有時亦有手腳冰凍、大便乾或便秘、尿量少而黃等症狀。

成因及高危人士：女性更年期、中老年人、甲狀腺功能亢進、長期熬夜、長期精神壓力大或過分勞累等人士。

滋陰食療

▼沙參玉竹排骨湯︰養陰潤燥、益胃生津（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

▼百合無花果陳皮豬腱湯︰養陰潤燥、利氣健脾（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

▼冰糖雪耳燉桃膠︰滋陰潤肺，排毒養顏（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

▼滋陰食物推介（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

日常滋陰貼士

1.不論冬夏，少赤腳踩地板，以免受寒氣侵襲

2.少穿露臍裝和短裙，因肚臍易受寒濕邪

3.飲食要食溫，同時每餐要定時定量，保護脾胃

4.找尋個人喜好，如音樂、繪畫、模型製作等，紓緩壓力

5.定時進行運動，如游泳、瑜伽、太極等，可調節人體氣機，令氣血運行順暢

6.年輕到老，性生活要調節，不過多

7.早睡，11點前睡覺

健福堂中醫診所註冊中醫師王蘭華 （撰文者提供）

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