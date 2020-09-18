【中醫教室】腎虧脫髮尿頻不舉　養腎8招冚被蓋腳底幾點泡腳好？

腎，為先天之本，在中醫角度，養好腎對膀胱、骨骼、頭髮、生殖器等都十分重要。一旦「腎虧」或「腎虛」，除了影響性功能之外，更會導致尿頻、手腳冰冷、脫髮、耳鳴、不孕等問題。究竟什麼是養腎？養腎應該注意什麼？

熬夜是導致虧的其中一個成因。（GettyImages）

養腎是什麼？

註冊中醫師蕭驪珣指，養腎即補充腎精，腎精源自父母先天精氣和後天五臟產生的精氣。腎精就如一個人的能源貯備，若能源充足，又用得節省，使用的時間就長，就容易長壽。在中醫理論中，腎與膀胱、骨髓、腦、頭髮、耳、二陰等息息相關。

▼養腎是什麼？（按圖了解👇👇👇）

首先，腎主藏精，掌管了人體的生長發育，精是泛指生長發育及生殖的物質基礎。例如使女性擁有懷孕生育的能力。

第二，腎藏精，精生髓，是指骨的生長及再生倚賴於腎精的滋養，如腎精不足，會出現骨骼發育不全。

第三，腎藏精，精化血，頭髮倚靠著血的滋養及腎精的化生，故精與血都充足，頭髮就會顯得健康有光澤。

第四，腎主水，是指腎負責全身水液的代謝工作，透過調節身體水液的分佈及排泄，例如，濁液排出體外，成為尿液。

第五，腎開竅於耳及二陰（生殖器和肛門），是指腎精能滋養人的聽覺功能和二陰。例如腎精不足會致耳聾耳鳴等聽覺問題，生殖器官或尿道的疾病，如尿頻亦是腎功能失調的症狀。

「腎虧」或「腎虛」除了影響性功能之外，更會導致尿頻、手腳冰冷、脫髮、耳鳴、不孕等問題。（GettyImages）

因此，在中醫角度而言，養好腎即身體生長功能、生育能力、全身水液的代謝工作 、聽覺功能和二陰的功能良好，可抵禦外邪，預防疾病發生。

腎虧的成因及症狀

多種不良生活習慣會導致腎精逐漸衰微。一般都市人的腎通常因熬夜、飲食不當，如暴飲暴食、吃肥甘厚味、恐懼、憂慮等情緒過度、房事過度或女性墮胎等，都會導致腎虧。

除了性能力下降，腎虧還有哪些症狀？（按圖了解👇👇👇）

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養腎的8個方法

蕭醫師提供了８個養腎方法，包括用熱水泡腳、保暖足部、按摩穴位、每晚11時前入睡等。（按圖了解👇👇👇）

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1.熱水泡腳

每晚7至9時是血液循環旺盛的時間，此時泡腳、按摩能改善全身血液迴圈，達到滋養腎和肝的目的。泡腳水不能太熱，以37至40度左右為宜，泡腳時間不宜過長，以15至30分鐘為宜。

2.足部保暖

腎經起始於足底，足部很容易受到寒氣的侵襲，因此要做好足部保暖，如襪子最好包住腳腕，不要赤腳在潮濕地方長期行走。睡覺時，別把腳晾在外面，蓋被一定要下過腳底，上超過肩膀，亦不要將雙腳正對著空調或電扇吹。

3.按摩穴位

腎腧穴：坐於床沿，兩手掌對搓至手心發熱，分別按在後背腰部，上下按摩腰背腎腧穴，至有熱感為止，可助補腎納氣的功效。早晚各一遍，約5-10分鐘。

湧泉穴：每晚睡前按揉腳心的湧泉穴３-５分鐘，有養腎固精的功效。

4.喝夠水

水是生命之源，定時飲水是很重要的養腎方法。飲水過少易引起代謝廢物的滯留，加重腎臟負擔，喝夠水可以沖淡尿液，預防結石等腎臟疾病。每天應至少喝8杯開水，不可以飲料代替。

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5. 睡好覺

養腎一定要養成良好的作息習慣，早睡早起，不縱欲，以利於腎精的養護。充足的睡眠對於氣血的生化、腎精的保養有著重要作用，睡能還精、養氣、健脾益胃、堅骨強筋。每晚11點前入睡最好，睡6-8小時。

6.吞津液（口水）

舌輕舐上齶，同時口腔、面部肌肉要放鬆。當津液產生多時，把津液緩慢分三口咽下，早晚做一次。中國古代養生之道認為吞津能「潤五官、悅肌膚、固牙齒、強筋骨、通氣血、延壽命」。

7.多吃黑色食物

中醫學認為，黑色食物具有補益腎精、增強體質、預防疾病、延緩衰老等作用。可以多吃一些黑芝麻、黑木耳、黑米、黑豆，多飲紅茶，以達到補益腎氣、延緩衰老的作用。

8.節欲

保養腎精要注意節欲。因為過早地進行性生活，婚前頻繁手淫、婚後放縱性欲，都會損耗腎精。當精神體力勞累困倦，情緒愁悶恐懼，或悲憂或大怒，病痛纏身或酒醉飽食之後，病體初復，或月經期間，以上情況都不適合進行性行為，如長期縱慾較易體虛虧損，難以調補。

養腎湯水推介

1.板栗煲雞湯（適合身體疲倦、氣短、腎虛腰痛人士）（按圖了解👇👇👇）

2.海參燉瘦豬肉湯（適合腎虛、便秘人士）（按圖了解👇👇👇）

養腎食物推介

養腎應多吃黑色食物，如黑棗、黑芝麻、黑豆等等。（按圖了解👇👇👇）

註冊中醫師蕭驪珣（受訪者提供）

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