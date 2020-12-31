每日3分鐘｜經痛手腳凍因宮寒？3個暖宮動作促血液循環暖到落腳尖

經痛、月經失調、經期不準、經常手腳冰冷可能因為體質「太寒」！不少人聽過「宮寒」，月經失調便是「宮寒」？可以如何解決？開電視外購節目《健康原因就在X》其中一集便提出消除子宮寒涼的一套運動，「宮寒」的你不妨試試。

宮寒症狀

有云「十個女人九個寒」，有很多月經不適，例如經痛、經血量異常都可能由「宮寒」引致。宮寒即「子宮寒冷」，如果你有以下幾個症狀，便可能屬於「宮寒」體質，需多加調養！

不少女性都會經歴經痛、月經失調情況。(freepik)

▼正常的月經應是怎樣？（按圖👇👇👇）

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▼宮寒症狀：（按圖👇👇👇）

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3分鐘消除子宮寒涼

《健康原因就在X》節目中，專家教大家做一套運動改善宮寒，每天只需做3分鐘，便可消除子宮寒涼，有效減輕經痛不適。

整個運動均以子宮為中心，將下半身分成3部分而組成3組運動，包括肚子周圍、臀部和大腿、膝蓋至腳尖。運動分別鍛煉不同部位的肌肉，從而促進整個下半身的血液循環。

注意：整套動作需要順序做，先促進子宮周圍、再促進臀部、大腿的血液循環，這樣可以幫助血液泵至上半身

▼動作一：（按圖👇👇👇）

▼動作二：有助促進腰部至大腿的血液循環（按圖👇👇👇）

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▼動作三：有助促進膝蓋至腳尖的血液循環（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：除了運動，日常也可以透過飲食緩解宮寒問題：（按圖👇👇👇）

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