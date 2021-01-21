金銀花茶｜清熱解毒防口臭3功效　4款茶療紓緩濕疹外敷或內服好？

撰文： 醫言 最後更新日期： 2021-01-21 08:02

冬天天氣寒冷，不少人都喜歡打邊爐、燒烤，加上有部分人會趁冬天進補，容易導致熱氣或虛火。飲用金銀花茶有助清熱解毒，降火防口臭。究竟有哪些人適合飲金銀花茶？飲用時有什麼要注意？ 撰文：註冊中醫師及物理治療師黃燕卿

金銀花味甘、性寒，歸肺、心、胃經，能清熱解毒，疏散風熱。金銀花是忍冬科植物，主要產自河南、山東。以花蕾或盛放花朵多、破裂或殘缺花蕾少為佳，花蕾最好呈棒狀，上粗下幼，略有彎曲，表面綠白色，花冠較厚稍硬，氣味清香。

▼金銀花除了清熱解毒、疏散風熱，還有什麼功效？（按圖 👇👇👇）

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金銀花功效

• 下火、預防口臭

金銀花有下火、清熱解毒的功能，若常吃煎炸肥膩等熱氣的食物，可以金銀花清熱。如果口中常有「甜」味，或覺得有層厚膜在舌上，有「澀澀地」的感覺，可以加佩蘭、藿香以調整腸胃，袪濕清熱。

• 紓緩濕疹

濕疹問題困擾不少人，而老一輩會煲金銀花水紓緩。中醫亦會以外敷方式紓緩濕疹，使用前建議先在四肢小範圍作測試，以免出現敏感或其他不適反應。

金銀花藥液做法：30克金銀花，配2公升水以大火煮滾，轉細火續煮20分鐘。關火後，放涼至和暖。以普通化妝棉花沾上藥液，在患處四周塗抹。每次約10秒、重複過程大概5-10分鐘。

蠶豆症 (G6PD缺乏症) 患者不可使用金銀花水冲身或外敷，以免有機會誘發溶血反應。金銀花水見效慢，一般要使用四、五天才會有明顯效果。

濕疹患者洗澡時，應盡量在5-10分鐘以內，時間太久或水太熱，都會令濕疹惡化。

• 改善喉嚨痛、預防上呼吸道感染

以金銀花泡水代茶，取金銀花20克，煎水代茶或泡茶飲，可治療咽喉腫痛。體質為熱底人士，更有清熱解毒、預防上呼吸道感染的功效。

▼ 金銀花適合什麼人飲用？（按圖 👇👇👇）

▼ 金銀花性寒，服用時有什麼需注意？哪些人不宜飲用金銀花茶？（按圖 👇👇👇）

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▼ 皮膚有暗瘡，紅腫熱痛者，可單用煎服或焗服金銀花。想效果好些，更可用藥渣外敷患處。金銀花茶如何沖泡？（按圖👇👇👇）

4種茶飲配搭

▼ 如有頑固暗瘡、反覆發作、膿頭多、範圍大，可飲用金銀花菊花茶（按圖👇👇👇）：

▼ 金銀花板藍根茶適合喜歡食煎炸油膩食物，易喉嚨痛的人（按圖👇👇👇）：

▼ 頭痛、口渴、喉嚨痛，風熱感冒初起的人，可飲用金銀花薄荷牛蒡子茶，疏散風熱（按圖👇👇👇）：

▼ 金銀花甘草茶有助治療肺熱咳嗽，助你化痰止咳（按圖👇👇👇）：

以上茶療僅供參考，如有任何疑問，應諮詢中醫師。

註冊中醫師及物理治療師黃燕卿（由撰文者提供）

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