減肥｜壓力大唔夠瞓8大原因新陳代謝慢　攝取呢種營養代謝率增3成

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-01-26 08:02

說到體重的增加，很多人可能會想到是吃得太好、動的太少，不過，其實身體的代謝率，在體重變化上，也佔了很重要的角色。代謝（Metabolism）指的是，身體將熱量轉換成能量的過程，所以通常說代謝慢，代表著身體保存了過多的熱量，導致體重增加。造成新陳代謝下降的原因有很多，以下介紹讓您代謝率下降的8個原因。 撰文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼身體代謝變慢8大原因（按圖率先了解👇👇👇）

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1. 壓力太大代謝下降

皮質醇（可體松）（Cortisol）又稱壓力荷爾蒙，在正常濃度下，能幫助我們燃燒脂肪，但如果壓力過大、或是長期在高壓的狀況下，皮質醇的濃度會變高，讓身體會以為有生命威脅，因此會使身體保存熱量，進而囤積多餘熱量。

2. 年紀漸長荷爾蒙變化

年紀漸長後，不論男女都會面臨荷爾蒙的變化，男人體內的睪固酮（Testosterone）可能會下降，女人則會有雌激素減少的現象，這些變化會導致肌肉量減少，脂肪囤積，造成代謝率下降，因此，運動和鍛鍊身體相當重要。

3. 吃太少、熱量攝取過低

雖然節食、限制熱量是減重的一環，但吃得太少卻會適得其反，熱量攝取過低時，身體會認為外界缺乏食物，於是啟動保護機制，降低代謝率以維持生命。許多研究也發現，不論身材如何，每日攝取熱量低於1000大卡，就會降低身體的代謝率，長期的影響則更大。因此如果要節食或限制熱量來減重，不要一下子降得太多，也要避免持續太久。

4. 蛋白質吃不夠

維持健康的體重，蛋白質的攝取非常重要，因為蛋白質不僅飽足感高，高蛋白質的攝取也能提升代謝率。人體在吃完食物後，代謝率會提升，這個過程稱為攝食產熱效應（Thermic Effect of Food, TEF），而蛋白質的食物產熱效應，比起碳水化合物或脂肪都要來得高，研究顯示，人體攝取蛋白質後，會暫時提升了20~30%的代謝率，而碳水化合物卻只有5~10%，脂肪則為3%以下。

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5. 久坐不動走樓梯都懶

多數上班族都是整天坐著，而久坐消耗的熱量可說是微乎其微，而且久坐也會使我們的代謝率下降，甚至整體健康都有危害。其實一般的活動，例如：站立、打掃、爬樓梯等，都會消耗熱量，一項刊登美國國家生物技術資訊中心（NCBI）的研究顯示，坐在沙發看電視消耗的熱量，比坐在辦公室打字少了8%，比站立更少了16%。因此，就算整天坐在辦公室工作，也要記得不時起來走動，避免代謝下降。

6. 睡眠不足或品質不佳

睡眠不足、或品質不佳會提高罹患疾病的風險，包括心臟病（Heart Disease）、糖尿病（Diabetes）或抑鬱症（Depression）等。有些研究則指出，睡眠不足有可能會降低代謝率，並導致體重增加。

另一項發表於美國國家生物技術資訊中心（NCBI）的研究指出，連續5天只睡4小時的人，靜止代謝率平均下降了2.6%，而在充分休息12小時後，代謝率又回歸正常。此外，研究顯示，如果晚上缺乏睡眠，利用白天補眠反而會破壞生理時鐘，造成代謝率下降。

7. 含糖飲料喝太多

根據台灣衛福部國民健康署建議，每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量10%。攝取過多的糖分，對健康的危害很大，並導致許多症狀，例如：胰島素阻抗（Insulin Resistance）、肥胖（Obesity）、糖尿病。常喝添加果糖的飲料還有可能導致代謝率變慢，為期12周的實驗發現，過重及肥胖的人，如果一天1/4的熱量來自於含糖飲料，代謝率會顯著下降。雖然對此，學術界仍有爭論，但能確定的是，攝取過多果糖，會增加腹部和肝臟的脂肪。

8. 缺乏力量訓練肌肉變少

重量訓練是有效維持代謝率的方式，重量訓練已經證實能提高身體代謝率，且對肥胖或患心臟病等疾病者，都有幫助。肌肉量的增加，會增加靜止代謝率，在休息時燃燒更多熱量，相反地，如果缺乏運動和力量訓練，代謝率可能會變差，特別是年紀漸長或正在減重的人。

▼同場加映：促進新陳代謝的方法（按圖率先了解👇👇👇）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：想減肥必看～身體代謝變慢的8大原因】