【乳癌】34歲素食工作狂確診乳癌　拍拍腰3動作活血解肝鬱助防癌

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-01-30 19:00

乳癌是女性常見的癌症之一，世界衛生組織（WHO）2020年全球癌症報告更指出，女性乳癌首次超越肺癌，成為最常見癌症。台灣更有研究發現，乳癌出現年輕化趨勢。究竟乳癌成因是什麼，又有什麼方法可以預防？

台灣研究指出，台灣女性確診乳癌的年紀比歐美國家更早10年，45歲以下女性患乳癌的機率更是歐美的2、3倍，死亡機率每年增加8.7%。（《健康2.0》影片截圖）

根據WHO的全球癌症報告，2020年新確診的癌症患者中，每8名就有1名是患乳癌，而女性乳癌則約佔11.7%，情況不容忽視。台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集指，乳癌有年輕化趨勢，並引述中央研究院、台大及國衛院一份研究，發現台灣乳癌病患者10幾年間增加了4倍，不到50歲的超過40%、不足40歲的則逾10%。乳腺外科專科醫生英偉亮曾於本報撰文指，本港乳癌亦有年輕化趨勢，一般40歲以下便會界定為年輕化乳癌，而臨床上診治最年輕的乳癌患者只有20多歲，而30歲出頭患者亦屢見不鮮。

台灣現時一年新增約一萬五千名，一年有2000人死於乳癌，每天38人患乳癌，更出現年輕化趨勢。敏盛醫院副院長、乳房外科醫師江坤俊指最近收到一個16歲乳癌患者，令人相當驚訝。（《健康2.0》影片截圖）

乳癌與壓力大有關

婦產科醫師蔡鋒博在《健康2.0》指，患癌沒有單一因素，與環境、壓力、基因都有關係，當中情緒更是與患癌息息相關。有研究指，壓抑、節制、責任感太強都可能導致乳癌、卵巢癌、肺癌、肝癌、甲狀腺癌及食道癌。

節目中提及一名34歲未婚女性，任職公司高階主管，是工作非常拚命的工作狂，有一天突然發現乳頭有異常分泌物，之後看醫生確診是乳癌。她自出生至今一直吃素，沒有乳癌家族史，亦從來沒有談過戀愛，對患上乳癌非常不解，醫生研究後發現，病發主要因好勝個性以及壓力大所致。

防乳癌動作

中醫師林雅瑩在節目中教大家一個紓解肝經、解憂理氣的動作，就是「敲帶脈」。

▼敲帶脈：紓解肝經、解憂理氣、改善腹腔血液循環、改善排便（按圖👇👇👇）

另一位氣功師彥寬亦介紹了兩個氣功法防乳癌。

▼化肝鬱氣功法：化肝鬱、通乳腺、活血化瘀（按圖👇👇👇）

▼吐悶氣防乳癌氣功法：吐悶氣、防乳癌、乳腺增生、便秘（按圖👇👇👇）

此外，飲玫瑰花茶亦有疏肝理氣、解鬱及安撫心情的功效。

洛神花配玫瑰花：疏肝養血解鬱（按圖👇👇👇）

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35歲前懷孕生子可減風險

蔡鋒博醫師指，一般年輕女性的乳房結構會比較密緻，可能會疏於防範，或者乳房攝影時不易認出來，不過，如在35歲前懷孕生子，會減少有乳癌、卵巢癌及子宮內膜癌的風險。

▼同場加映：其他增患乳癌風險的因素（按圖👇👇👇）

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乳房腫瘤是乳癌其中一個症狀，不過，乳房腫瘤有很多種，大家不要摸到就害怕，敏盛醫院副院長、乳房外科醫師江坤俊分享了４種乳房腫瘤。

▼４種乳房腫瘤（按圖👇👇👇）

1.纖維腺瘤：最常見，摸起來紮實有彈性，會滑動，會變成乳癌的機率極低

2.乳房囊腫：可稍微滑動，和月經期變化有關，通常月經前一星期會變得較硬，月經後則變軟，會變成乳癌的機率極低

3.化膿：大部分是乳腺發炎，除了哺乳女性，抽煙及缺乏維他命A人士都有可能出現

4.乳癌腫瘤：摸起來通常硬硬的，沒有明顯界線，不太會動，可能會造成皮膚凹陷變化

▼同場加映：乳癌的症狀（按圖👇👇👇）

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定期自我檢查乳房

大家可每月自我檢查乳房，留意異常變化。不但是為了預防乳癌，更重要的意義在於加強女性的「乳健意識」，保持留意自己的身體變化。

▼謹記自我檢查乳房3個原則：（按圖👇👇👇）

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