大腸癌｜大便變細有血瘜肉變大腸癌8徵兆　認識3治療法要少吃多餐

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-03 12:02

當癌細胞影響直腸或結腸時，就會引起結直腸癌（Colorectal Cancer，也稱大腸癌）。結腸，也稱作大腸，是消化系統中大腸的最後一段，長達1.5公尺長。當消化食物時，食物從胃經過小腸，再進入結腸。結腸負責吸收所有需要的營養素，將廢棄物（糞便）從人體移除。直腸是大腸的最後一段，也是移除廢棄物的地方。 當結腸或直腸內壁長出瘜肉時，可能就會引發結直腸癌。監控並移除瘜肉來預防結直腸癌很重要。結直腸癌是全世界第3常見的癌症，每年影響將近140萬新病例。 撰文：Karin Kao 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

大腸瘜肉如何變成大腸癌？

如同許多癌症，結直腸癌發生在細胞於結腸或直腸內不正常增生，並導致腫瘤時，不正常的細胞影響大腸邊緣，並讓結腸或直腸長出瘜肉。經過一段時間，有些瘜肉會癌化。也可能因為身體其他部分的癌細胞轉移到結腸或直腸，而引起結直腸癌。

發源自結腸或直腸的結腸直腸癌稱為原發性癌症（Primary cancer）；從其他地方轉移的是，轉移型癌症（Metastasis cancer）。

大多數的結直腸癌屬於腺癌，意思是指癌細胞從分泌黏液和其他液體的細胞產生。超過95%的結直腸癌屬於腺癌。癌細胞從結腸與直腸內部負責製造潤滑黏液的腺體中長出。當醫師提及結直腸癌時，他們幾乎都是在討論這種類型。

瘜肉變大腸癌的風險因素

建議超過50歲的人，應接受癌症掃描測驗，有一些會增加您罹患結直腸癌的風險因素，若您有下列因素，建議應提早接受癌症掃描測驗。

- 過去曾罹患結直腸癌或有結直腸瘜肉。 - 有結直腸癌或結直腸瘜肉的家族病史。 - 有潰瘍性結腸炎（Ulcerative Colitis）或克隆氏症（Crohn’s Disease，一種發炎性腸道疾病）。 - 有遺傳性結腸癌症候群。

▼瘜肉變大腸癌的徵兆和症狀（按圖看清👇👇👇）

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因為可能無法在早期結直腸癌，就偵測到瘜肉，所以剛開始沒有任何症狀，但是一旦發展成較大的癌細胞腫瘤，可能會開始有某些症狀。結直腸癌的症狀包含如下：

- 下痢或便秘 - 沒有腸道完全清空的感覺 - 糞便中含血（鮮紅色或暗紅色） - 糞便比平常細 - 時常感到脹氣或痙孿，或覺得腸子裡充滿東西或脹脹的 - 體重減輕但原因不明 - 疲勞 - 噁心或嘔吐

上述症狀也可能指向其他狀況，若有下列症狀應安排健康檢查：

- 直腸出血 - 糞便中含血或如廁後在馬桶中發現血跡 - 糞便形狀或排便頻率改變（例如持續好幾周拉肚子或便秘） - 下腹部發生痙攣性疼痛 - 當不需要排便時，卻突然感到不適或急著想上廁所 - 虛弱或疲勞 - 非自願地體重減輕

每位病人經歷的癌症狀況，各有不同，可能不會每項症狀都有，或是症狀呈現不同程度。結直腸癌其中一個常見的症狀，是覺得想吐，並且有排便困難的狀況。

瘜肉變大腸癌的併發症

結直腸癌最常見的併發症，是癌症轉移到身體其他部位；而治療結直腸癌的方式，也常會導致下列的併發症：

- 尿液滯留 - 手術位置的滲出液體 - 疼痛 - 皮膚反應或灼傷 - 機械性阻塞 - 流血或放射性組織壞死（因輻射能量引起的組織損壞） - 噁心及嘔吐 - 下痢 - 無法應付發炎反應 - 過敏反應

請與醫師討論，以找出減輕併發症風險的方式。

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瘜肉變大腸癌的診斷與檢查

大多數人僅在症狀發生時才去診斷，然而早期的結直腸癌，通常沒有任何症狀。因此多數病患在癌症較為後期時才被診斷出來，這就是為什麼應定期接受下列測驗，來檢查身體狀況。

- 直腸指檢：醫師會戴上手套，將手指伸入直腸，以觸碰結腸內的瘜肉或增生物。

- 大腸鋇劑：醫師會將一種液體注入直腸（大腸）中，使腸道更能在x光中顯現，醫師會看x光片來檢查任何不正常的地方。

- 糞便潛血檢查：醫師會給您一組工具，可以在家中採集糞便樣本，之後將樣本交給醫師檢查是否含有血液。為了使檢驗有效，可能會需要禁食某些食物和藥物。

- 糞便基因檢測：這是另外一種檢查糞便中癌細胞的糞檢方式，若先前的血檢結果為陽性，醫師可能會要求另外加做這個測驗。

- 大腸鏡：大腸鏡是利用細小且有彈性的管子，來深入直腸確認整個大腸道。大腸鏡可能會有點不太舒服，但一般來說不會疼痛。

- 虛擬大腸鏡：虛擬大腸鏡是利用電腦斷層，在電腦上製作出大腸模型的新型檢驗方式。若醫師在您的大腸中發現任何瘜肉，或其他不正常的地方，可能會需要做傳統大腸鏡，來做更進一步的檢查或移除病灶。

瘜肉變大腸癌的治療與控制

若結腸或直腸發生癌症，醫師會和您討論幾種不同的治療方案。

1. 手術

手術常是結直腸癌的主要治療方式，醫師會用這個方法移除腫瘤。

2. 化療

化療是用藥物殺死癌細胞，會降低身體免疫系統，因此會需要接受免疫治療，來避免治療過程中發生感染，兩者結合，會比單純化療更能有效減低癌細胞擴散。有時醫師會建議手術後化療，以殺光無法完全移除的癌細胞，也常用於癌症可能復發的時候。化療及免疫治療有很多不同的藥物，醫師會協助您決定哪些藥物最適合您的治療。

3. 放射治療

放射治療使用輻射的方式殺死癌細胞，可用於手術前以縮小癌症腫瘤，有時放射治療和化療，會在手術後使用。

如何控制結直腸癌？

沒有能100%避免罹患結直腸癌的方式，不過可以用健康的生活方式，來降低罹患癌症的風險，同時一旦罹患結直腸癌，也能應付得比較好。可以先從基本開始做起：

1. 定期接受檢查

定期檢查能早期發現結腸直腸癌，並增加治療成功的機會。若已經罹患結直腸癌，需要定期檢查來確認，是否有增長或轉移到其他部位。常用的測驗包含CEA血檢（Carcinoembryonic antigen，癌胚原）和CT電腦斷層測驗（Computed tomographic）。

2. 吃得好

癌症治療很累人，吃東西可能會變成您最後一項想到的事情。可能會出現噁心及嘔吐等症狀，造成難以進食。這些治療的副作用，常可能會使體重下降，少量多餐會有幫助，例如每2~3小時進食一小部分，直到狀況好轉。也可能會希望和治療團隊討論，是否需要與營養師面談，營養師是營養方面的專家，能提供處理治療副作用的專業建議。

3. 休息和運動

雖然癌症治療引起的疲勞，可能會導致活動力下降，但運動能幫助減輕疲勞。若在治療過程中，感到沒有活力，還有身體健康狀況、耐力和肌力下降，都是很正常的事情。運動計劃應符合您的個人狀況，若已經好幾年沒有運動，會需要慢慢來，可能例如從短程的散步開始。

如果很累則會需要讓休息和運動時間平衡，有時太習慣整天工作或整理家務，會使人很難找時間休息，不過現在不是逞強的時候，請務必傾聽身體的聲音，在需要時休息。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：息肉變大腸癌：原因、症狀、徵兆、診斷、治療】