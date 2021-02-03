立春飲食宜辛甘、生食蘿蔔提升陽氣　養生重點在於補肝益脾

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-02-03 11:00

經歷寒冷的冬季，近日天氣逐漸回暖，代表著溫暖潮濕的春天已不遠矣，而中國傳統曆法上寓意春季開始的「立春」，定於2021年2月3日，代表由當日起陽氣上升、春回大地、萬物更生。按照傳統，人們會在這日「咬春」，即進食新鮮的蔬菜以預防疾病及對來年美好的祝福，而眾多蔬菜中又以蘿蔔最受歡迎，本文請來香港註冊中醫師吳盈盈醫師為大家講解立春的注意事項。

立春宜多吃辛溫食物 紅白蘿蔔不可吃錯

現代香港社會一般都把農曆新年視作新年的開始，但在傳統上過了立春就會視作新一年。春天的開始，天氣開始變得乍暖還寒及濕度升高，雖有利萬物生長，但同樣會加速細菌滋生。因此立春這天，傳統習俗會透過食用蘿蔔、春卷等，祈求來年身壯力健、身體健康，是為「咬春」。

中醫認為「咬春」的重點是要進食辛溫升散的食物，以助陽氣升發驅寒。白蘿蔔味辛，生吃可以升氣散寒，清熱解毒，有利關節活動，並可化積滯，把冬天儲積在身體的寒氣除去，但不適合容易腹瀉、腸胃不適的人士。

（圖片：miyangsheng）

雖然同樣都是蘿蔔，但紅蘿蔔不可生食，因為會大大增加脾胃負擔。但煮熟的紅蘿蔔性平，味甘、辛，能夠養肝明目、化痰止咳，更可降血糖、預防便秘、增強免疫力，而脾胃敏感、虛寒的人士均需避免。

（圖片：Pexels）

春季飲食原則在於「省酸增甘」

中醫認為養生的基本法則，便是順應「春生、夏長、秋收、冬藏」的規律，適時調節飲食。春季屬木，與肝對應，加上經過整個冬天，寒氣積存於肝臟，所以春天時肝臟會較易出現毛病。吳醫師指出，「初春時在飲食和生活上需注意補肝，提升排毒功能，除了以上提及的紅、白蘿蔔外，亦可進食韭菜、蔥、蒜、蕎頭及豆芽等辛甘食物。同時也可按著『甘味入脾』的準則挑選食材，即是多吃帶甜味食物，微甜的食物可提供足夠熱量，同時有助補益脾胃，如蔬果類的南瓜、扁豆、紅棗、桂圓、核桃、栗子；肉魚類的牛肉、豬肚、鯽魚、鱸魚、黃鱔等。」

另外亦應避免進食燥熱辛辣的食物，如羊肉、鵪鶉、炒花生、蝦及麻辣火鍋等，以免肝火過盛而化熱鬱結於內。吳醫師亦提醒除了辛辣食物外，在春季時飲食亦應奉行「省酸增甘」原則，即是減少吃酸味食物，如橙、檸檬等。因「酸味入肝」，入肝會有收斂之性，不利於提升陽氣及疏泄肝氣，形成鬱火。

中醫推薦兩款滋潤湯水 養肝健脾

吳醫師推薦在春季時可加入具袪濕功效的食材煲作湯水，如淮山扁豆薏米豬展湯，因為淮山性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。「以下兩款湯水材料都是容易購入及烹調，白蘿蔔粟米栗子排骨湯可幫助消食化滯、健脾養胃；而蘿蔔牛腩湯則可行氣溫陽、消食化滯，很適合在初春時飲用。」

白蘿蔔粟米栗子排骨湯

材料：白蘿蔔1根、粟米2條、排骨240克、栗子約15粒

１. 白蘿蔔去皮切塊備用、粟米去葉洗淨及切塊備用。 ２. 排骨洗淨後，汆水備用。 ３. 上述材料放入煲中，加入約1200毫升清水，以武火煮沸後，轉文火煲約60分鐘，加入少許食鹽調味。

（圖片：Thermomix）

蘿蔔牛腩湯

材料：牛腩400克、白蘿蔔1根、生薑3片、蒜頭5粒、蔥花少許、白酒1茶匙、冰糖適量、香葉3片、白胡椒粒約15粒、八角1粒

１. 牛腩汆水後切塊，以食油爆香蔥蒜，放入牛腩炒熟。 ２. 加入米酒再炒，放入清水及加入其他調味料。 ３. 煲約30分鐘後熄火再焗15分鐘。 ４. 再另外將白蘿蔔洗淨去皮及切塊加入湯中。 ５. 熄火後加入適量食鹽及蔥花調味。

（圖片：Douguo）

順應自然 晚睡早起養肝氣

立春一般都與農曆新年接近，可趁春節假期出外郊遊、散步，進行微微出汗的活動，除了可以喚醒在冬天沉睡的身體，也可以調整心情，避免肝氣鬱結，氣機不暢，以及出現「春困」的情況。

有種說法是「百草回芽，舊病復發」，意指立春後是舊患復發及疾病多發的高峰期，所以在日常生活中不宜過分勞累，以免加重肝臟負擔；同時也應避免暴怒、情懷憂鬱，要保持樂觀向上、心境愉悅，可適當進行鍛煉，並養成晚睡早起的習慣，增強免疫力。

（圖片：iqool）

最後，由於春天的溫度變化較大，早晚天氣仍然清涼甚至微寒，即所謂的「倒春寒」。為防止寒邪入體，在衣著上不應立即脫去冬天厚重的衣服，可依從「下厚上薄」的方式，著重下半身的保暖。

吳盈盈醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）