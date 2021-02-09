減肥｜25歲後易小腹凸出？5成因肌肉流失代謝慢少吃3種食物減肚腩

撰文： 運動星球 最後更新日期： 2021-02-09 09:02

有些人四肢瘦瘦的，但小腹卻很凸出，不管用多少方法，肚子上的肥肉就是消不掉嗎？其實會有小腹的原因有很多種，先來了解你中了幾個，對症下藥才不會一直徒勞無功。好不容易達到想要的體態，但偏偏小腹微凸，啤酒肚還在，小腹堪稱是最難消滅的部位，因為小腹是通常最先囤積脂肪的地方，也是最後才會減掉脂肪的部位。但是，該如何甩開小腹？請檢視以下5個小腹凸出的原因，才能正確解決根源。

▼5個小腹凸出原因（按圖率先看清👇👇👇）

1. 骨盆前傾

不管是坐姿還是站姿，或是走路，若長時間姿勢不正確，恐怕會導致骨盆前傾的問題，此時小腹就會看起來特別凸出，甚至連帶影響下肢活動度。如果不確定自己是不是骨盆前傾，那麼就請教專業教練或是就醫檢查，這樣才能更了解自己的身體狀況。

2. 代謝變差

不少人都說25歲新陳代謝慢慢變差的是分水嶺。當25歲過後，身體會開始出現老化跡象，每天的代謝逐年下降13%，而人過了30歲，代謝更是急速走下坡，不能再像20初頭一樣亂吃又熬夜，身材變得難以恢復。因此，如果你原本就有小腹的困擾，過了25歲之後，可能需要更積極地控制飲食以及運動才能消滅它。

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3. 肌肉量不足

身材纖瘦的人可能認為自己不需要做運動，尤其是女性。但長時間缺乏運動之下加上有了年紀之後，身體機能會逐漸衰退。根據研究指出，人類的肌肉量在30幾歲之後，每年大約會減少1%左右。若是沒有養成運動習慣，將使得原本就已經夠少的肌肉量持續不斷減少，易導致核心肌群沒力外，小腹也會逐漸凸出，加上總是習慣吃飽飯就坐著不動，更容易使脂肪容易囤積在腹部。

4. 便秘的困擾

據調查顯示，台灣有近七成的女性有便秘的問題，如果體內的宿便沒有順利排出，就會使小腹腫脹凸出，並且新陳代謝變差以及膚況不好，同時也容易引起水腫。建議可以多按摩小腹，或是做強化核心的運動，幫助改善便秘。同時飲食也要較為清淡以及多喝水。

5. 暴飲暴食

現在人的飲食習慣與生活型態改變，不少上班族長期久坐外，工作壓力也大，總是很少站起來走動。然而當壓力大時，又會亂吃東西紓解壓力，這樣子腹部以及大腿與臀部很容易囤積脂肪，甚至有水腫的問題！此外，尤其許多女生愛吃甜食，這也是小腹瘦不下來的原因，要注意加工食品、精緻澱粉、果糖含量高的食物，吃多易累積腹部脂肪。

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▼同場加映：促進新陳代謝的方法（按圖率先了解👇👇👇）

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