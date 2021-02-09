荷爾蒙失調｜為穿婚紗月減8公斤停經1年！番薯5食物助平衝防脫髮

撰文： 醫思集 最後更新日期： 2021-02-09 12:24

脫髮、經期遲來、停經都有可能是荷爾蒙失調作崇，註冊營養師指有些婦科疾病或減肥不當會造成荷爾蒙失調。而加工、油炸食品等食物會增加荷爾蒙失調的風險，那有什麼食物和方法可以平衝荷爾蒙？ 撰文：澳洲註冊營養師王穎羚（Hannah）

自從進入婦科及生育科後，我最常收到的轉介都是來調理經期的客人。曾有一位年輕女性已停經1年多，拜訪過中醫、西醫、婦科都不能重啟經期。荷爾蒙藥的副作用令她太辛苦，完了第一個療程以後就沒有再服用。營養諮詢時發現，她為了穿上細一個碼數的婚紗，在一個月內自己節食，一下子減了8公斤。儘管她的體重處於正常範圍，但由於落磅速度太快，過度節食，影響了荷爾蒙和經期。

過度節食也會影響荷爾蒙和經期。（《Oh My Venus》截圖）

荷爾蒙是什麼？

荷爾蒙是身體內分泌系統釋放出的化學物質，是器官與器官之間的溝通工具，提示組織和器官工作，負責控制身體代謝、生長和生殖等等。當荷爾蒙失調，身體有可能分泌太少或過量的荷爾蒙，影響整個月經周期。

▼有許多原因或病症都會引致女性荷爾蒙失調，而我最常見的原因是：（按圖👇👇👇）

極端減重致荷爾蒙失調

極端減重包括減重過多或過快，或使用不當減重方法，例如過度節食和過度運動，引致身體沒有足夠能量來保持身體各系統運作。身體便會選擇將不必要功能暫時停頓，如：生殖和生長，將能量用於維持生命。下丘腦（大腦中的控制荷爾蒙分泌的區域）會減慢或停止分泌控制排卵的荷爾蒙，女運動員也因經常訓練而出現經期延後或停經的問題。

體重過輕（即體重指標低於18.5kg/m2）除了停經或經期變得不規則外，還會出現疲勞、頭痛和脫髮的問題。如果在節食或加強運動減重期間你發現你的月經周期愈來愈長、經期流量逐漸減少或甚至停經的話，就是身體在提醒你的生活和飲食習慣已經影響雌激素的分泌。

荷爾蒙失調增加骨質流失

荷爾蒙失調不單會影響排卵和生育，更會增加骨質流失，降低骨質密度。尤其正直20至30歲的女性。身體會於20至30把骨質密度推至頂𡶶。30歲後，骨質密度不能再增加，只能維持。如在這個時候荷爾蒙失調，失去了負責增加骨質密度的雌激素，骨質會變得脆弱，增加將來骨質疏鬆和骨折的風險。

▼同場加映：內分泌失調其他影響（按圖👇👇👇）

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重整荷爾蒙方法

改變現有生活習慣，身體能重新調整內分泌系統。透過減少運動的次數或強度、增加和改善能量和營養的攝取能減輕對身體的壓力。根據內分泌學會指引建議有荷爾蒙失調的人士應與內分泌專科醫生、註冊營養師及心理學家合作改變行為和習慣。很多女性運動員重整飲食習慣後都能恢復訓練和比賽，以經驗來說，女性的月經周期平均會於六個月後恢復。

▼以下食物有助平衝荷爾蒙：（按圖👇👇👇）

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▼另一方面，加工、油炸食品、添加糖和人造甜味劑等食物會增加荷爾蒙失調的風險：（按圖👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

我深深明白每個女性都有自己的目標體重，坊間亦有不少建議的餐單和減重方法。但減重不是減得愈快愈好，減得太快只是減少了身體水分和自身肌肉量，並沒有真正地把體脂減少。

正確減重飲食：每日總能量攝取量減少500kcal

正確減重量：一星期減重0.5-1.0公斤，一個月約減3-4公斤，3至6個月內減去你現時體重的10％

過程中總能量攝取量不低於你的基礎代謝，亦要攝取營養素，才能健康減重，不影響經期。而文章一開始提及的年輕女客人，經過長時間了解她減重的理由和當時的飲食，她由每日進食1000千卡增加至每日1800千卡後，月經於一個半月後已恢復。而過程中她只增重了1公斤，亦皮膚變好了，感覺精神了，更重要是她對進食少了壓力，享受食物帶給她的能量和喜悅。

澳洲註冊營養師王穎羚（Hannah）（撰稿人授權提供）

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