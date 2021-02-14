排毒｜起床飲檸檬水冷熱水淋浴1天排毒法　簡單8招吃1種菜最有效

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-14 10:02

你知道自己的身體可能在不知不覺中累積了很多毒素嗎？日常生活中從食品添加劑、殺蟲劑，到護膚品、藥品等接觸到的毒素，甚至我們自己身體所製造出來的毒素。因此我們需要進行體內大掃除，排出廢物讓身體煥然一新，而且只需要短短一天的時間就夠！按照以下介紹的簡單方法，就能讓身體快速展開一日排毒模式！ 文：鄭安珉 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼八招展開一日排毒模式（按圖看清👇👇👇）

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1. 睡好睡滿

良好的休息是排毒和重建身體的最佳方式。好的睡眠可以影響體重，讓皮質醇水平和壓力降低，改善整體健康狀況。使室內溫度保持涼爽，也可幫助入眠。請記得關閉手機，確保你可以不受干擾地睡滿9至10小時。

2. 起床後就開始多喝水

無論是起床後或是接下來的整天，都需要多補充水分，建議成人當天至少喝2至3公升的水。因為在整晚數小時的睡眠裡，沒有任何水分進入身體，身體會出現微脫水狀態 ，故在早晨喝水可使細胞恢復活力，也可嘗試加入檸檬和少許蘋果醋，如此能溫和刺激肝臟和膽囊，促使消化系統運作。

3. 淋浴用冷熱水交替

淋浴時先用熱水沖身體2到3分鐘，再勇敢地沖30秒的冷水！除了有效提升精神，還有助於刺激淋巴系統排出廢物 ，並改善血液循環。

4. 拉筋伸展

伸展操可以促進血液循環，減少疲勞、提升心跳，並幫助燃燒卡路里。平時也可以多做身體的拉筋伸展，紓緩緊繃的肌肉並減少肌肉痠痛。

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5. 吃十字花科蔬菜

如椰菜花、椰菜、羽衣甘藍等蔬菜，含有刺激排毒所需的植化素。切記不要過度烹煮這些蔬菜，以免營養流失。

6. 忌酒精飲料

喝酒時，身體會忙於代謝酒精，進而使吃下的食物熱量更容易儲存為脂肪。此外，酒精也會讓身體脫水並感到疲勞。

7. 正視對食物的渴望

身體永遠是誠實的，當您特別渴想吃某個食物時，就去吃吧，例如朱古力或蛋糕，別過度壓抑身體的需求，但要適量攝取。

8. 寫下來、記錄心情

除了生理排毒外，清除心理的廢物也一樣重要。在睡覺前幾分鐘，把懸在心上的任何事情寫下來，無論是恐懼、焦慮的感受或任何待辦事項。正視這些想法，並寫在紙上是有效紓壓的方式。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：1日排毒法～這8招簡單輕鬆自己來】