卵巢癌｜35歲後或從未生育7類人風險高　飲全脂比低脂奶易中招？

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-22 02:37

其實科學家至今仍未確定造成女性卵巢癌的主因為何，不過罹患卵巢癌的風險和賀爾蒙、排卵次數、有無生產過和月經史等都有關聯。但研究顯示，並非所有罹患卵巢癌的婦女都屬高風險族群，而高風險族群也不見得就一定會罹患卵巢癌。本篇文章將來談談卵巢癌的成因、風險與卵巢癌的預防方式。 文：鄭光廷 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師

卵巢癌成因

卵巢癌的主因雖然至今仍不清楚，但近來有關卵巢癌的形成有重要的發現。科學家發現卵巢癌始於輸卵管尾端的細胞，這表示病灶不一定在卵巢生成的。而這些醫學新知也許對未來卵巢癌的研究方針有所挹注。

目前醫學界對卵巢癌成因有以下幾種推論：

排卵次數

一些研究觀察發現，懷孕和服用避孕藥都能降低卵巢癌的風險。由於在這兩種情形下，卵巢都會減少排卵次數，研究人員因此推測，卵巢癌風險與排卵次數間有一定的關聯性。

女性在每次排卵過程中，卵巢組織的破裂與修復有可能誘發細胞異常增生。排卵期間荷爾蒙水平上升，也會刺激不正常細胞的生長。

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結紮與子宮切除

另也有研究觀察發現，輸卵管結紮（Tubal ligation）與子宮切除術（Hysterectomy）能降低卵巢癌風險。醫學界對此推論，卵巢癌的風險因子是從陰道一路經過子宮、輸卵管到卵巢。這些手術基本上可以說把致癌物質的路徑給斷了。

卵巢癌相關基因變化

遺傳基因突變



BRCA1和BRCA2這兩種抑癌基因（Tumor-suppressor gene）突變的時候，罹患乳癌和卵巢癌（Ovarian cancer）的風險就會提升。

後天基因突變



多數與卵巢癌有關的基因突變都非先天性的，而是由放射線或致癌化學物質所引起。不過截至今日，尚無任何研究能夠將環境裡、飲食中的化學物質與引發卵巢癌的基因突變之間的關聯性明確地找出來。有研究建議可針對卵巢癌測試TP53抑癌基因（Tumor-suppressor gene）或是HER2癌基因 （Oncogene）來幫助預後。

卵巢癌的7個風險（點擊下圖看清！👇👇👇）

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卵巢癌的風險

年齡

隨著年齡的增長，罹患卵巢癌的風險也跟著提升。多數的卵巢癌患者年齡超過50歲，年過60的婦女得卵巢癌的機率更是大大變高。

晚生育或從未生育

35歲以後才生第一胎的女子，或是從未懷孕的女子罹患卵巢癌的風險較高。

停經後的荷爾蒙治療

停經後的女性若使用雌激素或是黃體素，比起未使用荷爾蒙療法的女性，有更高的機率會罹患卵巢癌。

個人或家族癌症病史

- 如果曾有乳癌病史，罹患卵巢癌的風險也可能會隨之增加。

- 有家族卵巢、乳癌和大腸癌病史。

吸煙

癮君子的癌胚胎抗原（Carcinoembryonic Antigen，簡稱CEA）與非吸煙者相較之下偏高，CEA又與癌症的發展有關。高水平的CEA被發現於卵巢癌與其他癌症患者身上，諸如：大腸直腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、胰臟癌、攝護腺癌、胃癌等之中。

化工物質

工業產物如石綿或滑石粉，是經常被加在化妝品中的成分，但其中可能包含一些不純的物質，讓女性長期暴露於致癌物質中。

飲食習慣

喜歡吃高脂、纖維攝取不足的女性，罹患卵巢癌的機率也會提升。研究指出，喝全脂奶粉者得卵巢癌的比率是只喝低脂奶粉的2.6倍。

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卵巢癌預防

卵巢癌因初期無明顯症狀，又被稱為婦女的沉默殺手，有75%的卵巢癌患者被診斷出來時通常已屬末期，所以卵巢癌症的死亡率佔婦科癌症中的比例相當高。了解卵巢癌風險，及早開始預防卵巢癌，妳可以這樣做：

- 服用避孕藥：服避孕藥可以降低卵巢癌高達四成的機率，使用愈久，降低罹癌的機率也愈高。不過要注意的是，服用避孕藥有可能增加乳癌生成的風險。 - 婦科手術：包括輸卵管結紮與子宮切除術 - 基因檢測：若有家族病史，可考慮基因檢測，即早採取像輸卵管結紮與子宮切除術等較極端的預防手段。

或是參考下列的預防方法：

- 飲食要均衡、避免日常飲食攝取過量脂肪。 - 保持適量運動。 - 保持情緒穩定，注意紓緩精神壓力。 - 長期卵巢功能失調的婦女，需積極接受治療。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：卵巢癌和基因有關？其成因、風險與預防方法】