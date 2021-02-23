燒賣檢測｜15款過半高鈉8粒達日限一半榮鈦最低！減鈉4招多吃番茄

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-02-23 14:57

燒賣深受歡迎，甚至出現「香港燒賣關注組」專頁，有近10萬名粉絲。不過，燒賣鈉含量高，我們在市面抽取了15款急凍燒賣檢測，發現過半屬高鈉，其中一款一包8粒已接近每天攝取量上限的一半，即相等半茶匙鹽，長期攝取過量鈉會增心血管病、骨質疏鬆症等慢性疾病風險。究竟哪些燒賣屬高鈉？哪些較低鈉？

燒賣細細粒，但更易墮進高鈉陷阱！我們分別在AEON、百佳、惠康、7-11和OK便利店隨機挑選了15款急凍燒賣，包括魚肉、蝦肉、雞肉和牛肉燒賣等，檢測它的鈉含量。

檢測發現，15款燒賣中有8款燒賣屬「高鈉」食物，每100克含超過600毫克鈉。（VCG）

8款燒賣屬高鈉

據食安中心資料，每100克食物含超過600毫克鈉可界定為高鈉食物。這次檢測發現，8款燒賣屬「高鈉」，吃一包8粒「好知味魚肉燒賣」已接近每日鈉攝取上限的一半，約986.4毫克鈉含，接近半茶匙鹽。

世界衞生組織建議成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，即略少於一平茶匙鹽（一平茶匙食鹽約重5.8克，含2300毫克鈉）

燒賣又可分不同口味，每100克計算，魚肉燒賣中，「好知味魚肉燒賣」的鈉含量最高；蝦肉燒賣中「淘大蝦肉燒賣10件裝」最高，雞肉燒賣中「公仔瑤柱雞肉燒賣10件裝」最高。部分燒賣附有豉油包，添加了豉油的燒賣鈉攝取量更會隨之上升。

▼15款急凍燒賣鈉含量排名，由最低至最高排：（按圖 👇👇👇）

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鈉攝取過量增患心血管病風險

鈉攝取過量可能會有即時反應——水腫，而長期攝取過量鈉會增加高血壓、中風、骨質疏鬆症的風險，並加重腎臟負荷或患上慢性腎衰竭。

▼攝取過量鈉更可能出現腹脹，還有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）

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其他隱形高鈉食物：梳打餅...

除了燒賣高鈉，其他食物中若含有鈉的防腐劑或調味料，仍會在不知不覺間墮入高鈉食品的陷阱，梳打餅便是隱形高鈉食物之一。

▼5大隱形高鈉飲食：（按圖 👇👇👇）

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雖然鈉有助維持體液平衡，但攝入過量的鈉會增加腎臟負荷、患高血壓風險，我們應該如何避免體內儲存過量的鈉？

▼減鈉貼士：（按圖 👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

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