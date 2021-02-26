痛風｜腳趾公膝蓋痛或痛風？三要三不飲食法則別碰蝦蟹珍珠奶茶

撰文： 健康醫療網 最後更新日期： 2021-02-26 10:02

過時過節總是少不了豐盛大餐，加上喝酒助興小酌一番，大魚大肉山珍海味，小心痛風找上門。台灣衛生福利部台北醫院風濕免疫科醫師蔡凱倫主任表示，往年在過年期間因為痛風急性發作痛到跑醫院的病人約比平常增加一到二成，許多人難得在連假期間能出門走走，結果卻因此而疼痛難耐、無法行走影響出遊興致，因此蔡凱倫主任提供有助遠離痛風的三要三不法則！

痛風是什麼？

為什麼叫「痛風」，因為發作起來，連風吹過去都會感覺疼痛。痛風是一種常見關節炎，好發在大腳趾，腳踝，膝蓋部位，所引發的急性疼痛，通常一痛起來一整天痛到都不能行走。

台灣蔡凱倫醫師指出，痛風形成的原因是關節內有尿酸結晶沉澱，所引起的免疫反應，身體尿酸濃度不穩定時，就會引發急性關節炎。而大吃大喝，就是引起尿酸濃度不穩的最大兇手之一。

▼台灣蔡凱倫醫師提供遠離痛風三要三不法則（按圖了解👇👇👇）

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三要：

1. 要持續用藥：若原本就有使用降尿酸藥物，應繼續按時服用藥物，有按時服藥，當然發作機會就愈小。

2. 要適度喝水：適度的飲水，可以幫助尿酸從腎臟排除，減少尿酸的堆積。

3. 要保暖：痛風好發在末端關節不是沒有原因，愈冷的地方，依物理原理溫度低，結晶更容易沉積，光是天氣冷、腳冰，就可以讓痛風發作。

三不：

1. 不吃高普林食物：諸如內臟類：牛肝、牛心、豬肝、豬心、雞肝、雞胗、雞腸、雞心、鴨肝，有殼海鮮蝦蟹等，這類每100公克含100至1000毫克普林的高普林食物，盡量不要吃。真的很嘴饞，建議淺嚐即止，不要超過半顆拳頭的量，減少痛風發作機會。

2. 不喝酒精和含糖飲料：高普林的啤酒、酒精濃度高的烈酒，以及含糖飲料如珍珠奶茶，都會抑制體內尿酸的代謝，進而讓尿酸在體內堆積更多。

3. 不要熬夜：熬夜身體代謝更差，尤其是方城之戰麻將打整晚，除了痛風發作，還有其他問題都容易發生。

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