【痛風】18歲男每日1杯奶茶致痛風　元兇竟是...4類人忌常飲奶茶

一日一杯奶茶，可能會導致痛風？近日有內地傳媒報道，一名內地18歲男生突然痛風發作，腳趾和手指關節腫脹，痛得他無法走動需送院。檢查後發現，該男生患上痛風，原因竟與天天飲一杯奶茶有關。其實，一般港式奶茶及台式奶茶的嘌呤不高，導致痛風的最大元兇，原來是......

飲用奶茶時加入的砂糖及果糖，在進入身體後會刺激嘌呤分泌，導致尿酸水平上升，長期飲用則有機會導致尿酸過高或引發痛風。（資料圖片／龔慧攝）

奶茶是不少港人的至愛飲品之一，茶味濃厚、奶味香濃、口感順滑，令人不知不覺愈飲愈多，早餐飲一杯，中午又飲一杯。不過，飲太多奶茶除了增加卡路里之外，更可能引起其他嚴重的健康問題，包括痛風。

據早前本報報道，一名內地18歲男生小海因為每天喝奶茶導致痛風發作，腳趾和手指關節脹起如雞蛋般。究竟痛風是什麼呢？為何飲奶茶會導致痛風？

患上痛風的18歲小海手指關節長滿了結石，大顆到關節都腫脹起來。（微博圖片）

根據衛生署資料，痛風是因血液中含過多尿酸所引致，當尿酸結晶成尿酸鹽和在關節或周圍組織沉澱時，便會導致炎症和誘發痛風。尿酸是嘌呤（普林）的分解物，嘌呤是一種自然存在於身體組織內和許多食物中的物質。在正常的情況下，身體會透過腎臟將約七成的尿酸隨尿液排出體外，而其餘的就經腸道排出。然而，由於過量產生或排泄不足，尿酸便會積聚於血液中。

高糖飲食或引致痛風

不少人都知道動物內臟、帶子、青口、蝦等海鮮含高嘌呤，不過，事實上，高糖飲食亦與嘌呤相關。

認可營養師吳瀟娜（Lillian）指，食物中所含的嘌呤，經身體分解後會產生尿酸。而身體的尿酸積聚過多便會引發痛風。不過，一般港式奶茶及台式奶茶的嘌呤含量很低，並不會直接導致痛風。當中最大的元兇其實是飲用奶茶時加入的砂糖，或台式奶茶用的果糖糖漿。因為砂糖會導致肥胖，特別是中央肥胖，有機會增加患上痛風的風險；而果糖會刺激嘌呤分泌，從而令身體內尿酸水平增加，長期飲用則有機會導致尿酸過高或引發痛風。

不同奶茶的營養：（以一杯約240毫升計）

1.無糖港式奶茶：

熱量：106 卡路里

糖 ：6.7克

脂肪：6.2克

2.港式奶茶（加一粒方糖）

熱量：126卡路里

糖：11.7克

脂肪 ：6.2克

3.茶走（港式奶茶加約30毫升煉奶）

熱量：188 卡路里

糖：21.8克

脂肪：8克

4.珍珠奶茶（正常糖）

熱量：156卡路里

糖：13.9克

脂肪：5克

飲奶茶時應盡量避免加糖或用代糖

飲用奶茶建議（按圖了解）

Lillian給患痛風或高尿酸人士飲用奶茶和飲食建議：

- 港式奶茶：每星期最多飲用一至兩杯（每杯約240毫升），飲用時應盡量避免加糖或用代糖，否則最多只落一粒方糖或一包（即大約5克糖）「少奶」，可減少部分糖分、脂肪和熱量吸收。

- 台式珍珠奶茶：分量通常較多，每杯至少含500毫升，建議最多每兩星期飲用一次，並應要求「走甜」或「微甜」。

- 多菜少肉：痛風或高尿酸的成因由多種飲食習慣所影響，除了減少飲用奶茶，亦應該奉行多菜少肉原則、多飲水、避免飲酒、維持理想體重等等。

港式奶茶和台式奶茶均屬高脂高糖飲品，一般來說都不建議經常飲用。港式奶茶使用淡奶，而台式奶茶會用奶精，這兩種成份都有較高熱量和飽和脂肪，經常飲用容易致肥和導致壞膽固醇水平上升，因此有4種人不宜多飲：

- 膽固醇高

- 糖尿病

- 肥胖人士

- 有心血管疾病患者

認可營養師吳瀟娜（Lillian）建議，患痛風或高尿酸人士每星期最多飲用一至兩杯（每杯約240毫升）港式奶茶，飲用時應盡量避免加糖或用代糖。（受訪者授權提供）

痛風的徵狀

痛風的徵狀：（按圖了解）

+ 3 + 2

在大多數情況下，初次的急性痛風發作會涉及某一關節，最常見的是大拇趾關節（腳趾公），但也可影響其他關節，例如踝關節、膝關節、手指關節、手腕和手肘。受影響的關節會突然出現劇痛、紅腫及發熱。

初次發作的痛風通常會於一至兩星期內逐漸消散，但患者往往於兩年內出現第二次痛風發作。如果不給予適當治理，隨後的痛風發作次數會更頻繁、涉及更多關節、症狀更嚴重、持續時間更長。

持久的痛風和反復發作的炎症可導致慢性痛風關節炎，形成痛風石，令關節永久受損甚至變形。此外，高尿酸血可促使晶體在腎臟沉澱，導致腎結石和痛風性腎病變，而高血壓、高血脂、代謝綜合症、心血管疾病和糖尿病等慢性疾病亦與痛風息息相關。

痛風主要風險因素：（按圖了解）

+ 17 + 16 + 15

痛風的風險因素可分為不可改變及可改變兩大類。不可改變的風險因素包括年齡增長、男性、痛風家族史及種族；可改變的風險因素則包括飲酒、果糖含量高的飲料、進食過多紅肉、內臟或海產、過重和肥胖及服用某些藥物。

不可改變的風險因素：

1.年齡增長：痛風通常於成年後才出現。年紀愈大，患上痛風的可能性就愈高。

2.男性：痛風通常被認為是男性的疾病。最常見於年齡介乎40至60歲之間的男士但較少見於停經前的婦女身上，因女性荷爾蒙會促進尿酸從尿液中排出體外。

於65歲以下的人口中，男士的痛風患病率較女性的高四倍。65歲後，差距會縮減至三比一

3.痛風家族史：—與一般人口相比，有任何一位直系親屬患有痛風的人士患上痛風的風險約高一倍

4.種族：—有些種族的痛風患病率，例如台灣原住民、在新西蘭居住的毛利人和太平洋島民、或非洲裔美國人，較其他種族群組的高愈兩倍

可改變的風險因素：

1.飲酒：酒精飲品的嘌呤含量高，酒精的脫水作用會影響腎臟功能，使尿酸難以排出

2.果糖含量高的飲料：果糖在體內代謝後，會釋出嘌呤和助長尿酸產生。

3.進食過多紅肉、內臟或海產：這些都是嘌呤含量高的食物

4.過重和肥胖：體內過多脂肪（尤其中央肥胖）會增加痛風風險，這可能是由於尿酸生產的增加和胰島素抵抗的提升導致腎臟減少排出尿酸

5.服用某些藥物：例如某些利尿劑和抗高血壓藥，會影響腎臟功能，從而妨礙尿酸排出體外。

痛風不能根治，但適當的藥物及飲食控制可以防止痛風的復發，包括均衡飲食，避免進食嘌呤含量高的食物、避免飲酒和果糖含量高的飲品、補充足夠水分、維持體重適中、多做體能活動等。

相關文章：【痛風】尿酸超標可致關節痛楚 6大飲食貼士少吃內臟及魚湯

痛風飲食重點（按圖了解）：

+ 3 + 2

高普林及低普林的食品（按圖了解）：

+ 3 + 2

（資料來源：衛生署）

相關文章：【咖啡】焦慮、失禁或咖啡因過量 一日幾多杯咖啡奶茶不超標？