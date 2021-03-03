減肥｜晚餐前2條熱香蕉排毒美肌別忘做多1步？2招保存香蕉不易壞

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-03 21:05

各種減重法中，相當知名的「香蕉減肥法」，簡單又輕鬆。日本腸道權威醫師松生恒夫，要特別推薦大家的吃法就是「熱香蕉」，建議實行「晚上吃香蕉」時，可先將香蕉加熱過再吃。

晚餐前吃2根香蕉 輕鬆變瘦

所謂的「夜香蕉健康法」，是指在晚餐約30分鐘前吃2根香蕉，之後攝取約200ml水分（溫開水或綠茶）的方法。吃完香蕉後也沒有其他限制，晚餐想吃什麼就吃什麼。

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松生恒夫說明，加熱過的香蕉在體內消化時，不易消耗身體熱度，因此不會降低體溫，還可幫助活動力下降的腸胃運作，利用「熱香蕉」的熱度溫暖胃腸，將腸內老廢物質排出體外，便可望使腸道、肌膚恢復年輕。

不僅如此，加熱香蕉能使甜度增加，還能有效攝取植物化學物質（多酚等抗氧化物質），能美味、有效地攝取香蕉的理想方法就是「熱香蕉」。

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「熱香蕉」做法

再有效的吃法，只要難以持續就沒有意義。在這點上「熱香蕉」可說是十分優異，只要剝掉香蕉皮，或是再切成易入口大小加熱即可。使用微波爐的話，不管是平常不做菜的人或是小孩都能簡單完成。

用微波爐

1. 剝掉香蕉皮，直接使用整根或是切成3cm小段，放入耐熱容器中。 2. 用微波爐（500~700W）加熱30-40秒。微波加熱時間依機種不同而有所差異，請視情況調整。

用平底鍋

1. 剝掉香蕉皮，直接使用整根或是切成3cm小段。 2. 在平底鍋中放入少許橄欖油用中火燒熱，再排入（1），約煎1分鐘後翻面，另一面同樣煎約1分鐘，表面帶點焦色即可。

2方法正確保存香蕉

為了實行每天吃2根香蕉的「夜香蕉健康法」，就需要購足一定數量的香蕉；然而，香蕉卻意外地不易保存。若放雪櫃冷藏又會因低溫障礙使外皮變黑，因此被視為大忌，究竟該怎麼做才是香蕉的正確保存方式呢？

松生恒夫表示，生長於熱帶、副熱帶的香蕉，相當不耐寒，因此應採常溫保存，放在不受陽光直射、通風良好的地方。

此外，若將香蕉反過來放置，便可能因本身重量而使下方受損，建議將香蕉從包裝袋取出後，將香蕉尾端朝上放置，或是使用香蕉架等掛起來即可。

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本文摘自：《8週自癒的香蕉奇蹟》松生恒夫著

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】