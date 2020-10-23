40歲白髮逾半骨質疏鬆高4倍！白髮反映5健康問題按3穴位生黑髮？

白髮，不只因為衰老，還可能反映心臟、腎功能變差、甲狀腺功能失調，或缺乏某種營養。台灣TVBS頻道節目《健康2.0》提到白髮與健康問題有關，並提出改善白髮的穴位，看看有什麼方法和食物令秀髮變得烏黑亮麗！

未到40歲便開始長白髮便要多注意！（yulokchan/unsplash）

「我仲咁後生，呢啲嘢唔關我事。」白髮其實不是長者的専利，也不一定因為衰老。綜合基隆長庚醫院外科副教授江坤俊、台灣社區醫學會理事長謝瀛華等，從西醫角度看，生白髮可能反映5個健康問題。

▼生白髮可能反映5個健康問題：（按圖了解👇👇👇）

1. 冠心病

節目引述埃及一個研究找來549位男性，研究白髮與冠心病的關聯性，發現黑髮和白髮比例一樣多或白髮更多的人患病機率較高。相信因頭髮變白與粥狀動脈硬化的成因相似，包括受損DNA修復、高氧化壓力、發炎、荷爾蒙改變的4項因素。因此，頭髮變白或會反映患冠心病、心臟病風險的機率上升。

2. 慢性腎病

慢性腎病使腎功能變差，酪胺酸不足，令酪胺酸酶的分泌減少，誘發黑色素的分泌不足，間接影響白髮生長。

謹記護腎3大原則：多飲水、別憋尿、少吃鹽分

3. 骨質疏鬆

40歲時頭上的黑髮和白髮的比例一樣或白髮更多，患骨質疏鬆的機率高出4倍，但未知確實原因，相信與營養不足有關。

4. 甲狀腺功能失調

江醫生提到，曾經有名患者生白髮並感到特別疲勞，在檢測甲狀腺水平後，發現其甲狀腺水平奇低，患有甲狀腺功能低下，可能與生白髮有密切關係。

5. 缺乏維他命B12

當體內缺乏維他命B12，令紅血球不足可能會導致惡性貧血，促使白髮出現，可透過補充富含維他命B12的食物改善情況。

▼富含維他命B12的食物：（按圖了解👇👇👇）

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白髮位置反映臟腑健康？

中醫認為，頭髮變白和人體的氣血、肝腎功能有密切關係，氣血旺則頭髮生長正常，而氣血差頭髮易變白。當白髮分別生長在兩鬢、前額、後腦可能暗示著體內臟腑的健康狀態。

▼以下4個地方長白髮，可能有這些問題：（按圖了解👇👇👇）

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3個穴位有助促進頭皮健康，改善白髮。（armin_lotfi/unsplash）

3個改善白髮穴位

中醫師陳潮宗提出3個穴位，有助促進頭皮健康，改善白髮，不妨多多按壓！

▼穴位改善白髮（按圖了解👇👇👇）

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